Смородская о «Локо» и агентах: «Андреев давно сидит и приводит своих игроков. Придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова»

не согласна с насчет влияния агентов на « ».

Ранее спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов сказал, что агент и менеджер Дмитрий Поляцкин не входят в трансферный комитет.

«Я придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова.

Андреев давно сидит там и приводит в клуб своих игроков, влияя на трансферную политику», – сказала бывший президент «Локо».

Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»