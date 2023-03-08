Смородская о «Локо» и агентах: «Андреев давно сидит и приводит своих игроков. Придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова»
Ольга Смородская не согласна с Дмитрием Ульяновым насчет влияния агентов на «Локомотив».
Ранее спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов сказал, что агент Павел Андреев и менеджер Дмитрий Поляцкин не входят в трансферный комитет.
«Я придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова.
Андреев давно сидит там и приводит в клуб своих игроков, влияя на трансферную политику», – сказала бывший президент «Локо».
Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»
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