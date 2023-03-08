Смородская о «Локо» и агентах: «Андреев давно сидит и приводит своих игроков. Придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Павел Андреев Дмитрий Ульянов Ольга Смородская агенты Матч ТВ Футбол

Ольга Смородская не согласна с Дмитрием Ульяновым насчет влияния агентов на «Локомотив». 

Ранее спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов сказал, что агент Павел Андреев и менеджер Дмитрий Поляцкин не входят в трансферный комитет.

«Я придерживаюсь мнения, отличного от Ульянова.

Андреев давно сидит там и приводит в клуб своих игроков, влияя на трансферную политику», – сказала бывший президент «Локо». 

Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»

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3 комментария

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ЕгориЙ
Старуха расстраивается, что это не как в ее время. Когда там ее родственники сидели.
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rgoll
Сама с Артемовым и Шпиневым спелась в свое время, теперь теперь других учит
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ygcn5c2ty9
Агент который рекламирует и продает своих игроков из Самары в Спартак и Локомотив действительно ужасный агент. Хорошо что Смородская была прекрасным руководителем и приводила только тех игроков, у которых не было агентов
+2
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+2
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