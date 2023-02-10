Мбаппе хочет в «Реал», но вряд ли перейдет летом. В 2024-м он может уйти из «ПСЖ» бесплатно
Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но вряд ли сделает это летом.
По данным The Athletic, нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Мадриде», но это вряд ли случится летом 2023 года.
У Мбаппе будет возможность уйти из «ПСЖ» бесплатно летом 2024-го, если он не активирует опцию продления соглашения с клубом еще на сезон. «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг форварда.
В этом сезоне у Мбаппе 25 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.
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Дорога в Реал, думаю, для него закрыта
Как-нибудь без него обойдемся