Мбаппе хочет в «Реал», но вряд ли перейдет летом. В 2024-м он может уйти из «ПСЖ» бесплатно

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но вряд ли сделает это летом.

По данным The Athletic, нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Мадриде», но это вряд ли случится летом 2023 года.

У Мбаппе будет возможность уйти из «ПСЖ» бесплатно летом 2024-го, если он не активирует опцию продления соглашения с клубом еще на сезон. «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг форварда.

В этом сезоне у Мбаппе 25 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

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38 комментариев

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sayemlo
Ответ Церебральный Сортировщик
Когда-то то же самое говорили и про Роналду))
так кто Карима заменит? Винисиус что-ли? или Родриго?
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Power Lifting
В Мадриде он может быть только в качестве туриста .
Дорога в Реал, думаю, для него закрыта
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Руслан Бахави
Кино продолжается
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Wild91688
Ответ Церебральный Сортировщик
Если брать спортивную составляющую, Мбаппе Реалу не нужен, от слова совсем. Вот Холанд бы пригодился, на место увы не молодеющего Бензема
Что твой холланд может кроме замыканий,ничего,посмотри игры Ман сити,он там вообще никакой,да забивает куча голов,но в плане созидания абсолютно нуль
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Российский пользователь
Что надо сделать чтоб не чаще 1 раза в месяц появлялась инфа Мбапе-Реал?!!
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Перехочет
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Artur Kovas
Да пошёл он в одно место , семь пятницы на неделе у мбаппе, одно нытьё за другим . На не нужен такой игрок в команде
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Михаил Ханжин
Ответ ABKHAZ
Один из лучших игроков мира (на мой взгляд лучший) не нужен Реалу? Переименуй себя в «мадридский глор». Когда он будет забивать за Реал - ты будешь первый строчить хвалебные комменты на спортсе
Не нужен - слишком радикальное определение. Но если он испортит атмосферу в раздевалке, будет тянуть одеяло только на себя, то Реалу это не нужно - даже при 50+ годах за сезон
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Магомед Жабиев
Ответ ABKHAZ
Один из лучших игроков мира (на мой взгляд лучший) не нужен Реалу? Переименуй себя в «мадридский глор». Когда он будет забивать за Реал - ты будешь первый строчить хвалебные комменты на спортсе
Точнее и не скажешь
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ABKHAZ
Ответ Мадридский тролль
Во-первых проходили. Во-вторых не нужен. Лучше смотреть на скандального Вини, который целует эмблему и уважает клуб, да старающегося Родриго, нежели на жадного до денег и токсичного Микеланджело.
Один из лучших игроков мира (на мой взгляд лучший) не нужен Реалу? Переименуй себя в «мадридский глор». Когда он будет забивать за Реал - ты будешь первый строчить хвалебные комменты на спортсе
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Flow market Victor Mercedes
Он с травмой порвёт Баварию с двумя покерами, встанет на колени, поцелует эмблему Реала и Перес вывалит ему 50млн с бонусами и имиджевыми правами получив среднего Азара)
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Gayrat Sultonov
Саннта Мбарбара
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Церебральный Сортировщик
Если брать спортивную составляющую, Мбаппе Реалу не нужен, от слова совсем. Вот Холанд бы пригодился, на место увы не молодеющего Бензема
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Merdan Ataberdiyev
С такими слухами он скорее всего закончит карьеру чем перейдёт в Реал , с каждым годом он не молодееть надо это понимать
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Церебральный Сортировщик
Ответ sayemlo
ты же понимаешь, что Реал без Карима полный 0.
Когда-то то же самое говорили и про Роналду))
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Геннадий Тимченко
Ответ nepekamu noJle
Можно каждый день придумывать эту новость .. По четным числам хочет По нечетным не хочет Верх журналистики 👏🏻
Верх пешеходной журналистики - полагаю, что Мбаппе недоволен не исполнением со стороны ПСЖ определённых договоренностей, в том числе в отношении лучшего бразильского игрока, но сейчас Килиан сосредоточен только на клубе и никаких тем о переходе куда-либо не поднимает. Все эти слухи идут даже не от сестры-брата, а хз от кого🤦
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Дворовый футболист
Ответ Мадридский тролль
Во-первых проходили. Во-вторых не нужен. Лучше смотреть на скандального Вини, который целует эмблему и уважает клуб, да старающегося Родриго, нежели на жадного до денег и токсичного Микеланджело.
Абсолютно те же мысли
Как-нибудь без него обойдемся
+2
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ZA.RMA
Ответ Isa Babaev
Ага, ваши Радрига и Винус лучше Мбаппе 😂
Зачем коверкать имена? Болезнь?
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Isa Babaev
Ответ Мадридский тролль
Во-первых проходили. Во-вторых не нужен. Лучше смотреть на скандального Вини, который целует эмблему и уважает клуб, да старающегося Родриго, нежели на жадного до денег и токсичного Микеланджело.
Ага, ваши Радрига и Винус лучше Мбаппе 😂
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Классный руководитель
Задолбали про эту санту-барбору напоминать, хочет, не хочет, что писать больше не о чем
0
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Тор 100
В разрушенный Реал черепашонок вряд-ли перейдет
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Том Мунтян
Где-то мы уже это слышали. Нас так просто второй раз не нае....! xD
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Elkorazon01
Разводит арабов на большие деньги)
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Пошлю любого, кто против футбола!
В начале 2024 года снова будет говорить Реал мой любимый клуб с детства, а летом продлит контракт с ПСЖ ещё с лучшими условиями, ну и Макрон тоже сделает звонок что бы это было значимо, короче проходили
+6
-1
+5
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Северный болельщик
Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чичикитам
+2
0
+2
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