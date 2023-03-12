«Ман Сити» и Альварес продлят контракт до 2028-го со значительным повышением зарплаты. Все согласовано

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хулиан Альварес Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Хулиан Альварес продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, аргентинец принял недавнее предложение «Ман Сити» о продлении контракта – новое соглашение подпишут на следующей неделе.

Контракт будет рассчитан до 2028-го. По нему Альварес, который ярко проявил себя в АПЛ и на ЧМ-2022, получит значительное повышение зарплаты.

Предыдущее соглашение форварда с «горожанами» было рассчитано до 2027 года.

В этом сезоне у Хулиана 10 голов и 3 результативные передачи в 31 матче за «Ман Сити» (в сумме он провел на поле 1540 минут). Полная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Андрей Хенто
На мой взгляд Альварес и сам может быть первой скрипкой, а сидеть под Холандом и делить время для такого игрока не самое лучшее решение, хотя это его решение, которое все должны уважать.
Холланд может и уйти через пару лет, кто его знает. альварес тогда будет основной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Катков
Ответ Андрей Хенто
На мой взгляд Альварес и сам может быть первой скрипкой, а сидеть под Холандом и делить время для такого игрока не самое лучшее решение, хотя это его решение, которое все должны уважать.
В Сити люди обычно во втором сезоне раскрываются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshalericsson1357
Есть высокая вероятность, что Холланд через сезон уйдет в реал, вот Альварес и продлил контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BiG ^SiZe^
Честно признаюсь я вообще не знал кто это до чм, но парень мне понравился, парень старается, трудяга. Как вы уже поняли я мало матчей смотрю в последнее время, денег много стало и их некуда деть, приходится отмывать их через офшоры, тяжелый труд, все сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игнат Пылев
Лучше бы искал клуб где ему дадут железную основу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Рад за Альвареса, надеюсь в следующем сезоне он будет играть ещё больше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
На мой взгляд Альварес и сам может быть первой скрипкой, а сидеть под Холандом и делить время для такого игрока не самое лучшее решение, хотя это его решение, которое все должны уважать.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий