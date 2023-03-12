«Ман Сити» и Альварес продлят контракт до 2028-го со значительным повышением зарплаты. Все согласовано

Нападающий Хулиан Альварес продлит контракт с « » до 2028 года.

Как сообщает журналист , аргентинец принял недавнее предложение «Ман Сити» о продлении контракта – новое соглашение подпишут на следующей неделе.

Контракт будет рассчитан до 2028-го. По нему Альварес, который ярко проявил себя в и на ЧМ-2022, получит значительное повышение зарплаты.

Предыдущее соглашение форварда с «горожанами» было рассчитано до 2027 года.

В этом сезоне у Хулиана 10 голов и 3 результативные передачи в 31 матче за «Ман Сити» (в сумме он провел на поле 1540 минут). Полная статистика 23-летнего форварда доступна здесь.

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