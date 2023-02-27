« » хочет продлить контракт с нападающим .

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, форвард, с которым контактировала «Барселона» и другие клубы, пока не согласился продлить контракт с «Манчестер Сити». Срок нынешнего соглашения Альвареса с клубом рассчитан до 2027 года.

Не исключено, что Хулиан захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

По данным источника, «Ман Сити» хочет повысить Альваресу зарплату после успешного ЧМ-2022. Стороны ведут переговоры уже некоторое время и пока не могут прийти к взаимопониманию.

В этом сезоне 23-летний нападающий принял участие в 30 матчах «Ман Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.