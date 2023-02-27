Альварес может уйти из «Ман Сити» в аренду летом, если не будет играть чаще. Он не соглашается на продление контракта с повышением зарплаты

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с нападающим Хулианом Альваресом.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, форвард, с которым контактировала «Барселона» и другие клубы, пока не согласился продлить контракт с «Манчестер Сити». Срок нынешнего соглашения Альвареса с клубом рассчитан до 2027 года.

Не исключено, что Хулиан захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

По данным источника, «Ман Сити» хочет повысить Альваресу зарплату после успешного ЧМ-2022. Стороны ведут переговоры уже некоторое время и пока не могут прийти к взаимопониманию.

В этом сезоне 23-летний нападающий принял участие в 30 матчах «Ман Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.

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41 комментарий

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Master Slova
в МЮ можно
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Иван Куянец
Ответ Екн Лор
Альвареса бы в ПСЖ. Месси без Альвареса - деньги на ветер
Что ты несешь??? Ты футбол смотришь?
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Виьалий
Только в Арсенал!
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Заяцволк
Ответ Илья Игнатьев
Что будешь говорить когда у Дарвина пойдут дела?
Буду говорить, что сел в лужу, показывайте на меня пальцем, и говорите "ааахаха" ) Конечно я не против буду, если у него дела пойдут, но что-то он уж слишком жалко выглядит сейчас.
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Илья Игнатьев
Ответ Заяцволк
Топ-игрок, достоин клуба, у которого количество ЛЧ чуть больше, чем зеро. Прожигать карьеру на лавке цистерны - это совсем печаль. В МЮ пригодился бы такой форвард, или в Арсенале, и даже в нашем Ливерпуле вместо никчёмного Дарвина
Что будешь говорить когда у Дарвина пойдут дела?
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d.xoxlov
Ответ Vlados 86
Ну в Ювентусе Влахович есть, а тут из конкурентов летом один дед Джеко останется, да и то не факт.
Если оставят Аллегри, думаю, что Влаховичу нужно будет искать другой клуб. Плюс весьма вероятный пролёт мимо ЛЧ.
У вас, всё же, вместе с Джеко и Лаутаро останется, а у "Юве" только Кин невнятный и травматичный Милик.
Хотя, тягаться с зарплатами в АПЛ всяко ни тем, ни другим не светит в обозримом будущем((
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Лёха Жданчик
В Серии А он бы разрывал всех.....в Наполи или Юве вместо Осимхена или Влаховича тк их удержать летом будет очень сложно
+1
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Vlados 86
Ответ d.xoxlov
Или в "Ювентус" с такой же перспективой)
Ну в Ювентусе Влахович есть, а тут из конкурентов летом один дед Джеко останется, да и то не факт.
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jwbmwbqvih
Надо Интеру балду двухметровую сливать и брать этого парня. С Мартинесом разнесут Серию А.
+1
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Валера Петров
Обычная .ивотная игра .идков, которые обладели за всеми сми.. и эти .ивотные во всех сферах людей, и спорте хотя этот нелюд и спорт это нонсенс
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Fernando313
Ответ DolJun
ирония? диаша возят все кому не лень. чего стоит этот распиаренный днарь показал финал лч и вылет портишей из чемпионата мира, где он уворачивался он ударов по воротам. в челси его бы даже на роль подмены фофана не взяли, не говоря уже про мю, где сейчас вязка варан-мартинес выглядит крайне уверенно
если Челси кого то не взял бы, это наоборот как комплимент можно расценивать. Челси вообще видно не разбирается в трансферах, не удивлюсь если Мангаля возьмут за 100 млн
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d.xoxlov
Ответ Vlados 86
Эх, в Интер бы его, вместо Лукаки с Джеко. Поиграл бы в связке с партнёром по сборной.
Или в "Ювентус" с такой же перспективой)
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Muhammad Nazaraliev
Если Гвардиола захочет, то останется
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Vlados 86
Эх, в Интер бы его, вместо Лукаки с Джеко. Поиграл бы в связке с партнёром по сборной.
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Aleus Marcus
Гоу в МЮ)
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DolJun
Ответ xbfy7wncvc
Что то не так? Один Диаш> Кулибали, Бадьяшиль и Фофана вместе взятые. Он был лучшим игроком АПЛ 2020/21. Ирония не по делу)
ирония? диаша возят все кому не лень. чего стоит этот распиаренный днарь показал финал лч и вылет портишей из чемпионата мира, где он уворачивался он ударов по воротам. в челси его бы даже на роль подмены фофана не взяли, не говоря уже про мю, где сейчас вязка варан-мартинес выглядит крайне уверенно
0
-2
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Дмитрий Гончаров
Ждем в Барсе!
+3
0
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Заяцволк
Топ-игрок, достоин клуба, у которого количество ЛЧ чуть больше, чем зеро. Прожигать карьеру на лавке цистерны - это совсем печаль. В МЮ пригодился бы такой форвард, или в Арсенале, и даже в нашем Ливерпуле вместо никчёмного Дарвина
+4
-4
0
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xbfy7wncvc
Ответ DolJun
особенно диаш))
Что то не так? Один Диаш> Кулибали, Бадьяшиль и Фофана вместе взятые. Он был лучшим игроком АПЛ 2020/21. Ирония не по делу)
+1
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Demidov Artem
Ответ alehandrmen
30 матчей сыграла. Так что его не устраивает? ЗП наверно.
Играет и забивает неплохо, учитывая что выходит в среднем на 20 минут. Какой талантливый футболист согласится сидеть на лавке. Надо уходить
+3
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f0rmoceft
Ответ SayCoffet
30 матчей это мало при таком Холанде?
Выходить со скамейки постоянно не хочется.
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alehandrmen
Ответ Metalloid
Почти во всех на замену минут на 15.
так это не 30 матчей, надо нормально формулировать текст.
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-3
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Игровой канал Вулкан
Ответ Marsel Bodro
Барса играет в еврокубках? Оо
Т.е. играла и в след сезоне будет играть
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f0rmoceft
Холанд в приоритете у Сити. Правильно делает, что думает об уходе, весь контракт сидеть на лавке придется.
+5
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Marsel Bodro
Ответ Игровой канал Вулкан
Барса в еврокубках играет навесами, он не будет доставать ростом
Барса играет в еврокубках? Оо
+14
-1
+13
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