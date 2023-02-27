Альварес может уйти из «Ман Сити» в аренду летом, если не будет играть чаще. Он не соглашается на продление контракта с повышением зарплаты
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с нападающим Хулианом Альваресом.
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, форвард, с которым контактировала «Барселона» и другие клубы, пока не согласился продлить контракт с «Манчестер Сити». Срок нынешнего соглашения Альвареса с клубом рассчитан до 2027 года.
Не исключено, что Хулиан захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.
По данным источника, «Ман Сити» хочет повысить Альваресу зарплату после успешного ЧМ-2022. Стороны ведут переговоры уже некоторое время и пока не могут прийти к взаимопониманию.
В этом сезоне 23-летний нападающий принял участие в 30 матчах «Ман Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.
У вас, всё же, вместе с Джеко и Лаутаро останется, а у "Юве" только Кин невнятный и травматичный Милик.
Хотя, тягаться с зарплатами в АПЛ всяко ни тем, ни другим не светит в обозримом будущем((