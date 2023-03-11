Гвардиола об 1:0 с «Пэлас»: «Они глубоко защищались, это был вопрос терпения. «Арсенал» на невероятном ходу, но «Сити» все еще рядом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Кайл Уокер Эрлинг Холанд Серхио Гомес Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в 27-м туре АПЛ (1:0).

«По моему опыту, каждый раз, когда мы приезжали сюда, было очень тяжело. У меня всегда есть ощущение, что здесь мы играем очень хорошо, думая о том, насколько они хороши. Нам всегда тяжело, ведь мы хотим забить больше.

У них есть оружие. Уилфрид Заа, Мишель Олисе, Эберечи Эзе – невероятные нападающие и представляют невероятную угрозу. Они хладнокровны, отличные атакующие игроки. Это вопрос терпения.

Я всем доволен, но нам немного не хватало контратак. Это нелегко, они защищаются шестью игроками в штрафной, Эрлинга Холанда держали два человека, Илкая Гюндогана тоже опекали. Это был вопрос терпения.

Команды глубоко обороняются против Холанда. Хулиан Альварес очень важен, мы нуждаемся в нем. Он был нужен нам в центре, и у него был шанс. Гюндоган – исключительный игрок, он заработал пенальти, а Холанд сделал все остальное.

После ухода Жоау Канселу у нас не хватает крайних защитников. У нас есть только Кайл Уокер и Серхио Гомес. Мы играем с четырьмя центральными защитниками, и мы сильны. Все четверо – отличные игроки, поэтому мы очень хорошо оборонялись.

Конечно, «Арсенал» на невероятном ходу. Но мы все еще рядом. Мы победили в типичном зимнем, сложном матче.

Теперь мы должны сделать абсолютно все, чтобы в следующие вторник и субботу «Этихад» пережил одни из лучших вечеров. Надеюсь, мы сможем сделать это снова», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Мучаев
Ответ Ротор-Волгоград
Когда-то, Гвардиолу считали крутым тренером. Но проходят года, он получил богатейший клуб, ему покупают кого он попросит, а ЛЧ так и не покорился. С Баварией лажанул серьёзно. И приходит осознание, что с тем составом Барсы, та команда месты, должна была брать 4 из 4х кубков чемпиона. Видимо, то что получилось только два, это заслуга Гвардиолы. Теперь можно говорить, не то что он выиграл 2 КЧ за 4 года, а то что он проиграл 2 КЧ за эти 4 года.
Что за бред какой-то, если успехом считать только ушастый кубок, то 99% тренеров лузеры. При этом Ди Маттео просто боженька по этим меркам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Давай Пеп, не перемудри снова. Ждём победы!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Ответ therealgreenman
«После ухода Жоау Канселу у нас не хватает крайних защитников» Я всё думал когда он уже это скажет и потребует очередные 50-70 на защитника… Хотя, а сколько там за Канселу отдавали?
Футбольных скиллов Канселу Сити действительно не хватает, но его в аренду сослали не просто так. Видимо для Гвардиолы микроклимат в команде важнее любых качеств футболиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ротор-Волгоград
Когда-то, Гвардиолу считали крутым тренером. Но проходят года, он получил богатейший клуб, ему покупают кого он попросит, а ЛЧ так и не покорился. С Баварией лажанул серьёзно. И приходит осознание, что с тем составом Барсы, та команда месты, должна была брать 4 из 4х кубков чемпиона. Видимо, то что получилось только два, это заслуга Гвардиолы. Теперь можно говорить, не то что он выиграл 2 КЧ за 4 года, а то что он проиграл 2 КЧ за эти 4 года.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
«После ухода Жоау Канселу у нас не хватает крайних защитников»
Я всё думал когда он уже это скажет и потребует очередные 50-70 на защитника…
Хотя, а сколько там за Канселу отдавали?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Катков
Еще и Уокер финт выкинул 🤦‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий