Гвардиола об 1:0 с «Пэлас»: «Они глубоко защищались, это был вопрос терпения. «Арсенал» на невероятном ходу, но «Сити» все еще рядом»

поделился мнением о победе над «Кристал Пэлас».

« » обыграл «Кристал Пэлас» в 27-м туре (1:0).

«По моему опыту, каждый раз, когда мы приезжали сюда, было очень тяжело. У меня всегда есть ощущение, что здесь мы играем очень хорошо, думая о том, насколько они хороши. Нам всегда тяжело, ведь мы хотим забить больше.

У них есть оружие. , Мишель Олисе, Эберечи Эзе – невероятные нападающие и представляют невероятную угрозу. Они хладнокровны, отличные атакующие игроки. Это вопрос терпения.

Я всем доволен, но нам немного не хватало контратак. Это нелегко, они защищаются шестью игроками в штрафной, держали два человека, Илкая Гюндогана тоже опекали. Это был вопрос терпения.

Команды глубоко обороняются против Холанда. Хулиан Альварес очень важен, мы нуждаемся в нем. Он был нужен нам в центре, и у него был шанс. Гюндоган – исключительный игрок, он заработал пенальти, а Холанд сделал все остальное.

После ухода Жоау Канселу у нас не хватает крайних защитников. У нас есть только Кайл Уокер и Серхио Гомес. Мы играем с четырьмя центральными защитниками, и мы сильны. Все четверо – отличные игроки, поэтому мы очень хорошо оборонялись.

Конечно, «Арсенал» на невероятном ходу. Но мы все еще рядом. Мы победили в типичном зимнем, сложном матче.

Теперь мы должны сделать абсолютно все, чтобы в следующие вторник и субботу «Этихад» пережил одни из лучших вечеров. Надеюсь, мы сможем сделать это снова», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

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