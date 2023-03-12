У «Реала» с Анчелотти 100 побед в 139 матчах Ла Лиги. Больше только у Зидана (124) и Муньоса (275)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Зинедин Зидан Мигель Муньос Футбол

«Реал» выиграл сотый матч Ла Лиги под руководством Карло Анчелотти.

Победа «Мадрида» над «Эспаньолом» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги стала 100-й для Анчелотти в испанском чемпионате. Для достижения этой отметки тренеру потребовалось провести 139 матчей во главе «Реала».

Анчелотти стал третьим тренером «Мадрида», сумевшим выиграть 100 матчей Ла Лиги. По числу побед итальянца опережают Мигель Муньос (275) и Зинедин Зидан (124).

Анчелотти работал с «Реалом» с 2013-го по 2015-й, а затем возглавил команду в 2021 году.

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1 комментарий

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Андрей Хенто
Но в целом у Карло больше всех процент побед в Мадриде, если брать все турниры. Впечатляющий результат.
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+4
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