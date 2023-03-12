У «Реала» с Анчелотти 100 побед в 139 матчах Ла Лиги. Больше только у Зидана (124) и Муньоса (275)

« » выиграл сотый матч Ла Лиги под руководством .

Победа «Мадрида» над «Эспаньолом» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги стала 100-й для Анчелотти в испанском чемпионате. Для достижения этой отметки тренеру потребовалось провести 139 матчей во главе «Реала».

Анчелотти стал третьим тренером «Мадрида», сумевшим выиграть 100 матчей Ла Лиги. По числу побед итальянца опережают (275) и (124).

Анчелотти работал с «Реалом» с 2013-го по 2015-й, а затем возглавил команду в 2021 году.

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