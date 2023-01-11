У Анчелотти 200 игр во главе «Реала». Лишь Муньос, Зидан и Дель Боске работали дольше

Матч против «Валенсии» стал юбилейным для главного тренера «Реала» .

Игра в полуфинале Суперкубка Испании оказалась для итальянского специалиста 200-й во главе мадридской команды.

До этой отметки в истории столичного клуба добирались лишь трое: (605 матчей), (263) и (246).

Анчелотти тренирует «Реал» с 2021 года. Также он работал в нем с 2013-го по 2015-й.

«Реал» – «Валенсия». 1:1 – Лино сравнял счет на старте 2-го тайма. Онлайн-трансляция