У Анчелотти 200 игр во главе «Реала». Лишь Муньос, Зидан и Дель Боске работали дольше

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига рейтинги Зинедин Зидан Суперкубок Испании Висенте Дель Боске Мигель Муньос Футбол

Матч против «Валенсии» стал юбилейным для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Игра в полуфинале Суперкубка Испании оказалась для итальянского специалиста 200-й во главе мадридской команды.

До этой отметки в истории столичного клуба добирались лишь трое: Мигель Муньос (605 матчей), Зинедин Зидан (263) и Висенте Дель Боске (246).

Анчелотти тренирует «Реал» с 2021 года. Также он работал в нем с 2013-го по 2015-й.

«Реал» – «Валенсия». 1:1 – Лино сравнял счет на старте 2-го тайма. Онлайн-трансляция

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5 комментариев

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Lindeman
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Ответ Velirpa
Зидан только недавно играть закончил, бгг
Ну как недавно, 17 лет назад
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Velirpa
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Зидан только недавно играть закончил, бгг
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xG`
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такая себе биг-4
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Боевой комар
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Анчелотти будет уволен в конце сезона. Это в лучшем случае. Команда деградирует, смотреть на игру Мадрида тошно.
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GuruFutbola
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Закат карлухи близок, ждем зидана
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