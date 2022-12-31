Анчелотти делит с Бенхаккером 4-е место по матчам (197) во главе «Реала»
«Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.
Карло Анчелотти провел 197-й матч на посту главного тренера мадридцев во всех турнирах и вышел на 4-е место в истории клуба, сравнявшись с Лео Бенхаккером.
Третью позицию в списке занимает Висенте Дель Боске – 246 игр, вторую – Зинедин Зидан (263).
Рекордсмен по матчам во главе «Реала» – Мигель Муньос (605).
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