Анчелотти делит с Бенхаккером 4-е место по матчам (197) во главе «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лео Бенхаккер Зинедин Зидан Висенте Дель Боске Мигель Муньос Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.

Карло Анчелотти провел 197-й матч на посту главного тренера мадридцев во всех турнирах и вышел на 4-е место в истории клуба, сравнявшись с Лео Бенхаккером.

Третью позицию в списке занимает Висенте Дель Боске – 246 игр, вторую – Зинедин Зидан (263).

Рекордсмен по матчам во главе «Реала» – Мигель Муньос (605).

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1 комментарий

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rigobersong
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Неплохо для эстонца:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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