Анчелотти делит с Бенхаккером 4-е место по матчам (197) во главе «Реала»

«Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) в 15-м туре .

провел 197-й матч на посту главного тренера мадридцев во всех турнирах и вышел на 4-е место в истории клуба, сравнявшись с Лео Бенхаккером.

Третью позицию в списке занимает – 246 игр, вторую – (263).

Рекордсмен по матчам во главе « » – Мигель Муньос (605).

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