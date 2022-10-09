Анчелотти вышел на 3-е место по победам с «Реалом» в Ла Лиге

одержал 90-ю победу во главе в Ла Лиге.

Итальянец опередил (89) и вышел на 3-е место в истории клуба по этому показателю. Больше побед во главе «Реала» в чемпионате только у (124) и (257).

При этом у Анчелотти самый высокий процент побед среди этих тренеров – 73% (90 побед в 122 матчах). У Бенхаккера – 64% (89/139), у Зидана – 67% (124/183), у Муньоса – 60% (257/424).