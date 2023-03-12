«Оренбург» может продлить Личку: «Допускаем, что срок контракта составит один год»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» допустил, что клуб продлит контракт с Марцелом Личкой.

Действующее соглашение с чешским главным тренером рассчитано до лета 2023 года.

«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время.

Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой», – сказал Василий Еремякин.

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5 комментариев

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Roman
Ответ Игорь Замаруев
Один год?) Такого специалиста надо оставлять на 3 минимум
Там сам Личка думает и надолго оставаться не хочет. Я так понял, что у него семья в Чехии, и он в перспективе хочет в Европу
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Тот-Самый-Парень В-Очках
Отличный тренер, играющий
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Жаргал Шадапов
Чувствую скоро прохерят тренера..
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Игорь Замаруев
Один год?) Такого специалиста надо оставлять на 3 минимум
+2
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+2
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therealgreenman
Допускают? Там не думая нужно всеми усилиями продлевать…
+5
0
+5
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