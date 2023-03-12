«Оренбург» может продлить Личку: «Допускаем, что срок контракта составит один год»
Президент «Оренбурга» допустил, что клуб продлит контракт с Марцелом Личкой.
Действующее соглашение с чешским главным тренером рассчитано до лета 2023 года.
«У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время.
Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой», – сказал Василий Еремякин.
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