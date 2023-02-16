В «Оренбурге» пошутили о трансферной кампании: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы»
Спортивный директор «Оренбурга» пошутил о готовности подписать Лионеля Месси.
– Трансферная кампания завершена?
– Думаю, да.
– Думаете или точно?
– Думаю, что да. Касается [трансферов] и на выход, и на вход. Ничего не планируем. Как сказал Марцел [Личка]: «Мало ли, вдруг Месси освободится». Ну тогда как отказываться? (cмеется)
– Рынок свободных агентов рассматриваете?
– Ничего не смотрим. Но вдруг там в «ПСЖ» [у Месси] отношения испортились, то мы готовы (смеется), – сказал Дмитрий Андреев.
Смешно оч
Честно