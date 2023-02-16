В «Оренбурге» пошутили о трансферной кампании: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы» 

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Спортивный директор «Оренбурга» пошутил о готовности подписать Лионеля Месси.

– Трансферная кампания завершена?

– Думаю, да.

– Думаете или точно?

– Думаю, что да. Касается [трансферов] и на выход, и на вход. Ничего не планируем. Как сказал Марцел [Личка]: «Мало ли, вдруг Месси освободится». Ну тогда как отказываться? (cмеется)

– Рынок свободных агентов рассматриваете?

– Ничего не смотрим. Но вдруг там в «ПСЖ» [у Месси] отношения испортились, то мы готовы (смеется), – сказал Дмитрий Андреев. 

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13 комментариев

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чебурашка
а почему бы и нет?
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Roman
Ответ Wayne Gretzky 99
Чего смешного-то?
Процитирую классика: " Что не смеётесь? Не смешно? Это Россия!"
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Мужик из рекламы
отпетросянено
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Wayne Gretzky 99
Чего смешного-то?
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Доктор Верховцев
Уровень юмора: «Спартак»
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igls54
Нормальная, вполне себе, шутка.
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Адепт Суперлиги
Ухаха
Смешно оч
Честно
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Spaten
Аюпова не вытеснить из состава даже Лео)
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Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Да, можешь удалять )
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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hulk&boloto
Примерно также здесь шучу, мне даже минусов не ставят...
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-3
-3
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Afinogenov
В 2023 пошутили так, как на Спортсе шутили в 2010-м.
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-2
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evil
Месси уже чемодан собирает
0
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Артемий Дмитриев
В нашей лиге только и остаётся, что шутить
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