Личка о 4:0 с «Сочи»: «Суперрезультат, но надо вернуться на землю. «Оренбург» не чемпион, мы ничего не доказали»
Марцел Личка считает, что «Оренбургу» не стоит долго радоваться после победы.
Сегодня оренбуржцы разгромили «Сочи» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ.
– Хочу сказать большое спасибо «Сочи», потому что они позволили нам тренироваться здесь.
Первый тайм для нас оказался неудачным, соперник был лучше, могли забивать в пустые ворота. У нас был один удар в створ ворот. Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что «Сочи» нас превосходил.
Установки на второй тайм? Я просил игроков, чтобы они играли, как в детстве на улице: спокойнее, как с друзьями. Почему ты не уверен в себе, боишься, выбиваешь мяч, который можешь спокойно принять.
После второго гола мы стали играть лучше, очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат.
Джимми Марин? В матче с «Ахматом» я был недоволен им, но он получил удар в пятку, работал индивидуально, сегодня в стартовый состав не попал.
– Что значит эта победа для вас?
– Я скажу ребятам, что можем радоваться завтра‑послезавтра, в понедельник надо забывать, потому что приезжает «Спартак» в следующем туре.
В первом круге мы проиграли 1:4, надо вернуться на землю, что мы не чемпионы, ничего не доказали, ждем следующей игры, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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Можно будет Личке еще купить аргентинцев, он продолжил радовать болельщиков. Задачи стать чемпионами нет, вылететь не должны, а значит смогут радовать своей игрой.
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