Личка о 4:0 с «Сочи»: «Суперрезультат, но надо вернуться на землю. «Оренбург» не чемпион, мы ничего не доказали»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Джимми Марин Кирилл Капленко Сочи Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Оренбургу» не стоит долго радоваться после победы.

Сегодня оренбуржцы разгромили «Сочи» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

– Хочу сказать большое спасибо «Сочи», потому что они позволили нам тренироваться здесь.

Первый тайм для нас оказался неудачным, соперник был лучше, могли забивать в пустые ворота. У нас был один удар в створ ворот. Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что «Сочи» нас превосходил.

Установки на второй тайм? Я просил игроков, чтобы они играли, как в детстве на улице: спокойнее, как с друзьями. Почему ты не уверен в себе, боишься, выбиваешь мяч, который можешь спокойно принять.

После второго гола мы стали играть лучше, очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат.

Джимми Марин? В матче с «Ахматом» я был недоволен им, но он получил удар в пятку, работал индивидуально, сегодня в стартовый состав не попал.

– Что значит эта победа для вас?

– Я скажу ребятам, что можем радоваться завтра‑послезавтра, в понедельник надо забывать, потому что приезжает «Спартак» в следующем туре.

В первом круге мы проиграли 1:4, надо вернуться на землю, что мы не чемпионы, ничего не доказали, ждем следующей игры, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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6 комментариев

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Никита Самарин
В следующие выходные в матче со Спартаком должно быть 🔥
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DonaldBrashear 2.0
Оренбургу главное его удержать летом, иностранцев, если будет спрос можно продать, а спрос, как минимум, на Веру и Флорентина будет 100%. Желательно продать выгодно, а не за 50 тысяч рублей.
Можно будет Личке еще купить аргентинцев, он продолжил радовать болельщиков. Задачи стать чемпионами нет, вылететь не должны, а значит смогут радовать своей игрой.
Самая яркая команда чемпионата.
+1
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инок
Молодец Личка, все адекватно сказали, вы построите играющую команду. Успехов вам!
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Valentin Kompaneytsev
У Лички никто не зазвездиться.
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Roman
Личка главная звезда этого Оренбурга
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Тиджани Бабангида
Замечательный тренер с правильным настроем
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