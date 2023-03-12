У Месси 26 (13+13) очков в 22 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Брест Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил «Бресту» после передачи Лионеля Месси.

Аргентинский форвард ассистировал французскому на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1, завершившегося победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции.

По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.

Подробно со статистикой 35-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь

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41 комментарий

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Айлин 1990
Ответ андрэ
если честно чемпионат водокачки не особо отличается от чемпионата верблюдов
Только конч##й не заметить разницы, между 5 ЛИГОЙ мира и 200 ЛИГОЙ мира.
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Станислав Л
Ответ андрэ
если честно чемпионат водокачки не особо отличается от чемпионата верблюдов
только идет в статистику топ-5 чемпионатов
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Я Гражданин Мира
Ответ Алла Михайлова
Конечно праздник. Что там Бресту забивать или пасы головые отдавать, это вам не верблюдов по пустыне гонять! Да здравствует португальский погонщик верблюдов Криш!!
А про Баварии ничего не хотите сказать?
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андрэ
если честно чемпионат водокачки не особо отличается от чемпионата верблюдов
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Goofts
Все познается в сравнении
Лео в 35 лет, показывает эффективность в чемпе
Да, в Лч по ним прошлись, объективно Бавария сильнее
Однако, вспомнил КриРо в 35лет: Юве отлетает Лиону (не сильному) в 1/8Лч
Все познается в сравнении, И в 35 лет никто такой перфоманс на ЧМ в плей офф не делал.
Лучший! На все времена!
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Evangelion
Ответ rigobersong
Это он еще пенальти бить перестал, уже так чисто молодняку отдает статку поднабить:))
Да и штрафные уже делит с партнерами
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Scorpio
Мы, с коллегами на сайте, уже выяснили, чего стоят эти голы-пасы в чемпионате божоле и свежескошенного сена.
Вы бы еще стату одной португальской клубничины на полном серьезе публиковали.
В общем, делите на 5 перед публикацией. Ну, резвятся себе, ребята, и до и после урожая винограда, может в атырау и в усть-пиздюйске праздник, хз, нам какое дело до местечкового турнира
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AnMe
Ответ siragh@yandex.ru
А в ЛЧ как дела обстоят?
Да они бы в любом случае не прошли дальше 1/8, вся команда на сопях держится на нескольких игроках. Да и тренер бестолковый.
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AminO2
Просто шедевральная передача на победный гол.
Верблюды негодуют.
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Oleg
Ответ Алла Михайлова
Конечно праздник. Что там Бресту забивать или пасы головые отдавать, это вам не верблюдов по пустыне гонять! Да здравствует португальский погонщик верблюдов Криш!!
Эти персонажи все еще имеют претензии к Величайшему, который в 35 лет оформил главный трофей в истории спорта ЧМ?)
Психдиспансер какой то.
Месси:
ЧЕМПИОН МИРА
799 голов
353 ассиста
7 ЗМ
6 ЗБ

И плебс еще смеет его критиковать?)
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Пенс
Ответ Роман
Дай порадоваться его фанатам, после недавней порки от Баварии.
ну да, серьезный повод для радости :)
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Комил Мирзаев
Ответ Dmitri Kudrenko
Покоритель Брестов и Клермонтов
🔥🔥🔥🔥сильно горит😄
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rigobersong
Ответ Айлин 1990
Пен#с у Месси 40 результативных действий против Реала. А это лучший результат в ИСТОРИИ. Никто ещё за 100+ лет, так много не напихал Реалу. Не зря же в честь Месси назвали стадион Реала. Сантьяго БернаЛЕО.
красиво унижаешь дешевок:))
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Айлин 1990
Ответ Пенс
0+0 против Мадрида, 0+0 против Баварии, но кому это нужно, если есть Маккаби, Брест, Нант. Ведь именно за вторых дают зм распиаренному :)
Пен#с у Месси 40 результативных действий против Реала.
А это лучший результат в ИСТОРИИ.
Никто ещё за 100+ лет, так много не напихал Реалу.
Не зря же в честь Месси назвали стадион Реала.
Сантьяго БернаЛЕО.
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Роман
Ответ Пенс
0+0 против Мадрида, 0+0 против Баварии, но кому это нужно, если есть Маккаби, Брест, Нант. Ведь именно за вторых дают зм распиаренному :)
Дай порадоваться его фанатам, после недавней порки от Баварии.
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Комил Мирзаев
Ответ Пенс
0+0 против Мадрида, 0+0 против Баварии, но кому это нужно, если есть Маккаби, Брест, Нант. Ведь именно за вторых дают зм распиаренному :)
полегчало 😂
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siragh@yandex.ru
А в ЛЧ как дела обстоят?
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Комил Мирзаев
Ронадрочери от т зависти оч горит😄 Месси легендарный игрок
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Станислав Л
вот это пешеход!
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Айлин 1990
Ответ Los Galácticos
Я не хейтер но говорю как есть, по факту абсолютно мусорная статистика, даже в кубке против Марселя тоже исчез.
Если в 5 лиге мире статистика мусор.
То что это, в 200 лиге Верблюдов???
Статистика для кон##т??
+3
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Пенс
0+0 против Мадрида, 0+0 против Баварии, но кому это нужно, если есть Маккаби, Брест, Нант. Ведь именно за вторых дают зм распиаренному :)
+2
-10
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zamzam
Ответ SCHENN
Да никто никогда не считал стату в футболе по гол+пас. Не хоккей ведь. Лишь бы что-то прибавить, ёлы-палы. Про менее звёздных такое не пишут
Потому что никто и никогда в таком количестве не забивал и не отдавал. Анри единственный, кроме Месси кто смог за новейшую историю с 90 года вроде в Европе сделать 20 голов и 20 передач за сезон.
+7
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predMBAPPE
У хейтеров всё равно бомбит от Лео, даже после вылета в ЛЧ 🤣
+5
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Dmitri Kudrenko
Покоритель Брестов и Клермонтов
+3
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол легендарный Месси Месси Месси
+3
-3
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