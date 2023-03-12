У Месси 26 (13+13) очков в 22 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас»
Килиан Мбаппе забил «Бресту» после передачи Лионеля Месси.
Аргентинский форвард ассистировал французскому на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1, завершившегося победой «ПСЖ» со счетом 2:1.
В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции.
По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.
Подробно со статистикой 35-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь.
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Лео в 35 лет, показывает эффективность в чемпе
Да, в Лч по ним прошлись, объективно Бавария сильнее
Однако, вспомнил КриРо в 35лет: Юве отлетает Лиону (не сильному) в 1/8Лч
Все познается в сравнении, И в 35 лет никто такой перфоманс на ЧМ в плей офф не делал.
Лучший! На все времена!
Вы бы еще стату одной португальской клубничины на полном серьезе публиковали.
В общем, делите на 5 перед публикацией. Ну, резвятся себе, ребята, и до и после урожая винограда, может в атырау и в усть-пиздюйске праздник, хз, нам какое дело до местечкового турнира
Верблюды негодуют.
Психдиспансер какой то.
Месси:
ЧЕМПИОН МИРА
799 голов
353 ассиста
7 ЗМ
6 ЗБ
И плебс еще смеет его критиковать?)
А это лучший результат в ИСТОРИИ.
Никто ещё за 100+ лет, так много не напихал Реалу.
Не зря же в честь Месси назвали стадион Реала.
Сантьяго БернаЛЕО.
То что это, в 200 лиге Верблюдов???
Статистика для кон##т??