У Месси 26 (13+13) очков в 22 матчах Лиги 1 за «ПСЖ». Он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас»

забил « » после передачи .

Аргентинский форвард ассистировал французскому на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1, завершившегося победой « » со счетом 2:1.

В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции.

По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.

Подробно со статистикой 35-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

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