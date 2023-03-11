Левандовски восстановился от травмы бедра и попал в заявку «Барсы» на матч с «Атлетиком»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски восстановился после травмы и готов играть. 

Нападающий «Барселоны» попал в заявку команды на матч против «Атлетика» в 25-м туре Ла Лиги. Игра состоится завтра, 12 марта. 

Левандовски не играл за «Барселону» с 26 февраля из-за травмы задней поверхности бедра. Поляк пропустил 2 матча – с «Реалом» (1:0) и «Валенсией» (1:0).

В текущем сезоне Ла Лиги 34-летний футболист провел 20 матчей, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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yarmuck
Ответ rigobersong
Опять руинить все будет:) Нулевое полено:) Кто его оправдывает, тот просто нулина в понимании футбола:))
Ты тогда минус в футболе)
+1
-1
0
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кто-то
Ждём возвращения 💙❤️
+1
0
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rigobersong
Опять руинить все будет:) Нулевое полено:) Кто его оправдывает, тот просто нулина в понимании футбола:))
+1
-3
-2
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meredow06
Отличная,я бы даже сказал великолепная новость
+7
0
+7
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