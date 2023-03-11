Левандовски восстановился от травмы бедра и попал в заявку «Барсы» на матч с «Атлетиком»

восстановился после травмы и готов играть.

Нападающий «Барселоны» попал в заявку команды на матч против « » в 25-м туре . Игра состоится завтра, 12 марта.

Левандовски не играл за «Барселону» с 26 февраля из-за травмы задней поверхности бедра. Поляк пропустил 2 матча – с «Реалом» (1:0) и «Валенсией» (1:0).

В текущем сезоне Ла Лиги 34-летний футболист провел 20 матчей, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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