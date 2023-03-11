У Кейна 20 голов в сезоне АПЛ после дубля в ворота «Ноттингема». До Холанда – 7 мячей
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 19-й и 20-й голы в сезоне АПЛ.
29-летний англичанин сделал дубль в матче 27-го тура против «Ноттингем Форест».
Кейн занимает 2-е место в списке бомбардиров АПЛ. До лидирующего форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 7 мячей.
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