У Кейна 20 голов в сезоне АПЛ после дубля в ворота «Ноттингема». До Холанда – 7 мячей

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Ноттингем Форест Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 19-й и 20-й голы в сезоне АПЛ.

29-летний англичанин сделал дубль в матче 27-го тура против «Ноттингем Форест».

Кейн занимает 2-е место в списке бомбардиров АПЛ. До лидирующего форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 7 мячей.

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17 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Lindeman
Наверное при каждом упоминании Кейна будет повторяться эта фраза
Нее будут писать про трофеи
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Макс Кидалов
Ответ ман сити фейк
Игрок одного сезона говорили
Я думаю так говорили, да и сам я так думал, из за того что он не похож на атлетичного нападающего, кажется внешне деревянный игрок и не техничный. Ещё плюс в те годы много было таких вспышек одного сезона игроков.Помню Мичу, Доста из вольсьбурга и ещё были не помню имена
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Spider Man
Ураган
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Lindeman
Ответ ман сити фейк
Игрок одного сезона говорили
Наверное при каждом упоминании Кейна будет повторяться эта фраза
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Ильдар Миргалиев
Ответ Андрей Хенто
Шикарный форвард, жаль, что до сих пор находится без трофеев, нужно уходить.
не нужно :)
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Temp LC
Лучший игрок одного сезона
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mr kovalsky
Ответ Дядя ТУРА
будет забавно если в итоге обгонит Холланда
Вряд ли, Холанд же не стагнирует
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Лысый Папа
все же сити он больше бы подошел нежели холанд
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Кокич
Как не посмотришь Кейна в игре, он постоянно в центр поля оттягивается, но и голы забивать не забывает.
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ХавиГави_Паратрупер
Игрок одного...клуба уже теперь🤓
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Enotaz24
Кейн это стабильность!
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Mr@k
кладёт стабильно, Хуррикейн
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therealgreenman
“Игрок одного сезона»…
Ну все же нужно ему перебираться в МЮ летом
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ман сити фейк
Игрок одного сезона говорили
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Андрей Хенто
Шикарный форвард, жаль, что до сих пор находится без трофеев, нужно уходить.
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Joel Campbell
Гениальный футболист
Играя в Тоттэнхэме является вторым бомбардиром топ 5 лиг
+12
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Дядя ТУРА
будет забавно если в итоге обгонит Холланда
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-3
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