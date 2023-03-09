Кейн о вылете из ЛЧ: «Тоттенхэм» должен выигрывать трофеи, топ-4 АПЛ недостаточно. Мы стараемся, но нам чего-то не хватает»

раскритиковал «Тоттенхэм» после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «Миланом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыли из турнира (первый матч – 0:1).

«Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда было целью. А цель попасть в топ-4 – это следствие того, что мы играем не так хорошо, как хотим. Теперь это все, за что мы можем бороться. Это будет нашей целью, и, надеюсь, мы сможем достичь ее в конце сезона. Но, конечно, для такого клуба этого недостаточно.

Одно лишь попадание в четверку лучших не устраивает никого в этом клубе, особенно болельщиков. Они имеют право высказать свое мнение.

Последняя неделя особенно не задалась. До игры с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) [в 1/8 финала Кубка Англии] сезон мог быть совсем другим. Я чувствую, что поражение на прошлой неделе вонзило кинжал в наши сердца, и, как вы видите, мы до сих пор не оправились от этого.

Мы стараемся, тренируемся, но нам просто чего-то не хватает. Мы уже говорили о менталитете и о беспощадном голоде быть одной из лучших команд в Европе. Мы просто еще не пришли к этому», – сказал Кейн.

Бесславный вылет «Тоттенхэма» из ЛЧ. В ответке с «Миланом» – кастрированный прессинг, ужасные навесы и 0,5 xG!