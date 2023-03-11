Тен Хаг хочет видеть Кейна в «МЮ». Это его приоритетная цель для усиления атаки

тен Хаг хочет, чтобы « » подписал .

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер манкунианцев считает 29-летнего англичанина приоритетной целью для усиления атаки. Срок действия контракта форварда с « » истекает в 2024 году.

«Юнайтед» считается единственным клубом АПЛ, к которому Кейн может присоединиться уже этим летом, поскольку команда почти наверняка обеспечит себе место в Лиге чемпионов, а трансфер нападающего является одной из главных целей клуба.

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 26 матчей, отличившись 18 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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