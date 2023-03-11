Тен Хаг хочет видеть Кейна в «МЮ». Это его приоритетная цель для усиления атаки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Харри Кейна

Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер манкунианцев считает 29-летнего англичанина приоритетной целью для усиления атаки. Срок действия контракта форварда с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. 

«Юнайтед» считается единственным клубом АПЛ, к которому Кейн может присоединиться уже этим летом, поскольку команда почти наверняка обеспечит себе место в Лиге чемпионов, а трансфер нападающего является одной из главных целей клуба. 

В текущем сезоне АПЛ Кейн провел 26 матчей, отличившись 18 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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84 комментария

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Ola BP
Ответ Artyom Yakovenko
именно по этому Моур тратит едва ли не больше Пера на трансферы,но результат куда хуже.
Это шутка такая?)
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JBa
Ответ Sevuska
И Кейну было бы интересно хоть какой-нибудь трофейчик командный получить под закат карьеры . С Тоттенхэмом это не возможно . Напоминает переход ван Перси из Арсенала в МЮ , когда в Арсенале было совсем туго с трофеями.
да уж, МЮ - то их штампует последние 10 лет

шило на мыло
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Иван Иванов
Ответ RealJon
И Челси нужно форвард. Думаю, кто больше предложат тот и заберает его. Со стороны Кейна, чувствуется что он запросить своего трансфера по окончании сезона, пока все туманно у Хотспур
Но Челси в ЛЧ не играет! 😉
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Чёрный тюльпан
Ответ Rascola Victor
Конечно не предел просто не соответствует цена и возраст 30 у Кейна в кармане и Леви захочет много денег за него особенно у клуба из АПЛ как по мне лучше попробовать взять Осимхена цена за него +- такая-же, он моложе но есть риск что не заиграет в АПЛ
С какой радости цена за Осимена будет +- такой же, как за Кейна? У Харри контракт ещё год будет действовать, продлять он его уже второй раз не станет под обещание Леви, что тот мол отпустит. Либо еврей его летом отдаёт на лояльных условиях, либо получает шиш через год, так при этом ему придётся больше 10 млн. потратить на зарплату "урагана", но не победить по классике ни в одном из турниров. У Виктора контракт не заканчивается, его в Наполи покупали за 80 млн., он ещё молод, так при этом в статусе чемпиона Италии будет. Если за Кейна условно запросят 100 (и то не факт, может миллионах на 70-80 сойдутся с бонусами), то за Осимена цена будет 150.
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Чёрный тюльпан
Ответ Диер Ташкент
Я думаю если Кейн захочет перехода, то Леви на этот раз вполне может пойти на встречу Кейну. Один раз уже вставил палки в колеса, когда Кейна хотел сити забрать. Думаю в этот раз Леви будет более разговорчивым, после таки отсутствие результатов и долгих верных служений Кейна. В противном случае он будет попросту самым конченным руководителем футбольного клуба на свете
У Леви шансов немного: либо он его отпускает летом за деньги, либо Кейн уходит свободным агентом через сезон, срубая жирный подписной бонус. За этот год "петухи" не спрогрессируют так, чтобы победить в каком-либо турнире, менталитет лузера никуда не деть, так что смысла держаться за Харри тоже нет, лучше хорошую сумму получить.
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MU-SAF. Scorp.
Ответ RedDevil1909
не знаю,за него и 100 тку не жалко,боюсь больше запросят - он больше чем просто форвард
За 30 летнего, мне 100 жалко! За один сезон столько платить нет смысла.
Надо за Осимхеном идти тогда. Или Дэвида из Лилля попробовать. Влахович тот же .Поискать можно хорошие варианты.
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Joker17
Ответ Алексей Смирнов
Ну начинается… у тебя исполнителей достаточно, занимайся работой, а не условную звезду ищи.
это претензия конкретно к тен Хагу или ко всем тренерам в мире?
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Андрей КВ
МЮ так себе вариант, как говорится: "Погнался за длинным рублем". Закончить карьеру в
Тоттенхэме и стать как Тотти легендой было бы круче.
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jexOn
Зачем Кейн? Чтобы в опорке играл? Тем более 29 лет уже. Надо Влаховича покупать.
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Analjinn
Дофига хочет.
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Rascola Victor
Ответ Жэд Кэлэд
А, что, 30 лет для современного напа - предел? Вон, Бензема, Левандовский и в 35 пылят будь здоров.
Конечно не предел просто не соответствует цена и возраст 30 у Кейна в кармане и Леви захочет много денег за него особенно у клуба из АПЛ как по мне лучше попробовать взять Осимхена цена за него +- такая-же, он моложе но есть риск что не заиграет в АПЛ
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SopTecret
Ну, ван Перси на старости лет выдал шикарный сезон, помнится. Хотя интересно было бы посмотреть на Осимхена, он помоложе и дольше может быть лидером атаки
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Andrey Maximkin
Ответ Николай Белкин
да я знаю, что это значит, смотрел, но не гугл))). это просто шутка, может не очень смешная, но некоторые выкупят, некоторые нет. и определение самого слова тут никак не страдает, не переживай.
"смотрел, но не гугл" лучше чем топик-стартерная шутка ;)
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Donald J. Trump
Ответ MU-SAF. Scorp.
Если за 100 лямов, то за такие деньги надо покупать помоложе напа !! А за 40-50 мл., пойдёт!
По моложе напы, +- уровня Кейна стоят больше 120 млн. А за 40-50 млн можно купить только ширпотреб из Бундеслиги.
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RedDevil1909
Ответ MU-SAF. Scorp.
Если за 100 лямов, то за такие деньги надо покупать помоложе напа !! А за 40-50 мл., пойдёт!
не знаю,за него и 100 тку не жалко,боюсь больше запросят - он больше чем просто форвард
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Lazizbek Gulyamov
Напоминает Ван Перси
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CoTTo
у нас тренер Сокола, хочет видеть, Холанда в атаке молодого Кьеллини в центре обороны и 20 летнего Буффона в раме
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MU-SAF. Scorp.
Если за 100 лямов, то за такие деньги надо покупать помоложе напа !!
А за 40-50 мл., пойдёт!
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DpeMa111
Мое уважение Кейну легенда Тоттенхэма и соборной Англии
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Жэд Кэлэд
Ответ Rascola Victor
Ну не знаю, игрок он конечно хороший но возраст уже как никак и ценник Леви за него сотку попросит не меньше,тут двоякое ощущение от этого трансфера
А, что, 30 лет для современного напа - предел? Вон, Бензема, Левандовский и в 35 пылят будь здоров.
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Диер Ташкент
Ответ Rascola Victor
Ну не знаю, игрок он конечно хороший но возраст уже как никак и ценник Леви за него сотку попросит не меньше,тут двоякое ощущение от этого трансфера
Я думаю если Кейн захочет перехода, то Леви на этот раз вполне может пойти на встречу Кейну. Один раз уже вставил палки в колеса, когда Кейна хотел сити забрать. Думаю в этот раз Леви будет более разговорчивым, после таки отсутствие результатов и долгих верных служений Кейна. В противном случае он будет попросту самым конченным руководителем футбольного клуба на свете
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Donald J. Trump
Ответ Vezdexodof
Было бы круто, если бы Кейн перешёл в МЮ, но думаю, что Леви ценник залупит комический, либо вообще не продаст... Переход в МЮ кажется маловероятным.
Год по контракту остаётся. По этому, или Кейн этим летом в МЮ, или в 2024 бесплатно уходит.
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Николай Белкин
Ответ AmanEsen
милфой можно и в 30 стать, загугли что это значит
да я знаю, что это значит, смотрел, но не гугл))). это просто шутка, может не очень смешная, но некоторые выкупят, некоторые нет. и определение самого слова тут никак не страдает, не переживай.
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London.is.blue
Из одного середняка в другой. Смысл?
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Это было бы здорово, если бы Кейн перешёл в МЮ. Это будет реально в случае если МЮ попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон, а Тотонхэм нет.
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