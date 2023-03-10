Рэшфорд о победе над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»: «Важно выиграть после поражения. Не надо придавать много значения той игре, она прошла»

остался доволен победой над « » (4:1) в .

– Всегда важно выиграть следующий матч после поражения – это единственный способ отмотать назад и продолжить в том же ключе, что и до той игры [с « »].

Мы всегда стараемся начать быстро, и гол этому способствует. Думаю, в первом тайме они хорошо защищали ворота, но во втором тайме, как и следовало ожидать при счете 1:1, они открылись.

Мы хорошо начали оба тайма, и да, важно стараться забивать голы, в этом разница.

– Эта победа лучший ответ на поражение от «Ливерпуля»?

– Это шаг назад в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресенью, потому что оно прошло, и мы не можем ничего исправить. Важно двигаться вперед, – сказал форвард « » в интервью BT Sport.