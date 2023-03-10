Рэшфорд о победе над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»: «Важно выиграть после поражения. Не надо придавать много значения той игре, она прошла»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА Маркус Рэшфорд Футбол

 Маркус Рэшфорд остался доволен победой над «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.

– Всегда важно выиграть следующий матч после поражения – это единственный способ отмотать назад и продолжить в том же ключе, что и до той игры [с «Ливерпулем»].

Мы всегда стараемся начать быстро, и гол этому способствует. Думаю, в первом тайме они хорошо защищали ворота, но во втором тайме, как и следовало ожидать при счете 1:1, они открылись.

Мы хорошо начали оба тайма, и да, важно стараться забивать голы, в этом разница.

– Эта победа лучший ответ на поражение от «Ливерпуля»?

– Это шаг назад в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресенью, потому что оно прошло, и мы не можем ничего исправить. Важно двигаться вперед, – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport.

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15 комментариев

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MU RD2
Главное что сегодня порадовали. Жаль что Антони еще два крутых момента не смог реализовать... Ну и порадовал момент празднования Ваута. Глаза сверкали как у ребенка)))
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llolishe
Ответ Мистер Робот
Так и есть, Клопп пойдёт немцев тренировать, Пепка красную фурию и все, Ливер и Сити посыпятся. Эффект аля Фергюсона или Тухеля.
Ну Ливерпуль если топ тренера выцепит то не посыпится
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Пакаев
Ответ therealgreenman
Радует, что сегодня вы не вышли унылыми и разбитыми, а уверено победили, подтвердив, что морально не посыпались и не о каком спаде речи и быть не может ЭТХ большой молодец, хоть убейте, но на сегодняшний день лучшей кандидатуры для МЮ я не вижу…
Разве что Мостового
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Мистер Робот
Ответ QWertY
Без тренера?) Если уйдет Клопп, то Ливер вернется на свои привычные позиции, а именно на 6-8 строчках. Скаузеры должны молиться на него)
Так и есть, Клопп пойдёт немцев тренировать, Пепка красную фурию и все, Ливер и Сити посыпятся. Эффект аля Фергюсона или Тухеля.
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NIRVANA
Это был позор, но надо жить дальше. Залетело все, что могло. Если болельщики не могут забыть эту игру, то представляю что у игроков творится. Хорошо, что сегодня нашли силы сыграть уверенно. Жизнь продолжается.
+1
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llolishe
Ответ QWertY
Без тренера?) Если уйдет Клопп, то Ливер вернется на свои привычные позиции, а именно на 6-8 строчках. Скаузеры должны молиться на него)
Клопп всеравно когда-нибудь уйдет(а по факту мог уже уйти в прошлом году)
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llolishe
Ответ QWertY
Без тренера?) Если уйдет Клопп, то Ливер вернется на свои привычные позиции, а именно на 6-8 строчках. Скаузеры должны молиться на него)
В этом сезоне тренера нет)Полсезона те же проблемы в полузащите и никак не исправляются)За январь не купить опорника-смех
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Пакаев
Мы фаны мю не придадим к этому много значений, а вот фаны Ливера… охохо
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QWertY
Ответ llolishe
Сезон без тренера и полузащиты )Сезон на совести жадного руководства Сезон отдыха после 5 праймовых сезонов
Без тренера?) Если уйдет Клопп, то Ливер вернется на свои привычные позиции, а именно на 6-8 строчках. Скаузеры должны молиться на него)
0
0
0
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therealgreenman
Радует, что сегодня вы не вышли унылыми и разбитыми, а уверено победили, подтвердив, что морально не посыпались и не о каком спаде речи и быть не может

ЭТХ большой молодец, хоть убейте, но на сегодняшний день лучшей кандидатуры для МЮ я не вижу…
+4
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+3
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llolishe
Ответ QWertY
Единственный и самый важный трофей Ливера в этом сезоне))
Сезон без тренера и полузащиты )Сезон на совести жадного руководства

Сезон отдыха после 5 праймовых сезонов
0
-3
-3
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Александр Попов
Ответ llolishe
Урок истории для школоты) Первый матч среди команд Ливерпуль 7-1 Манчестер Юнайтед(тогда назывался Ньютон Хит) Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед сейчас
Ай шайтан, ты даже не знал этого факта, просто подслушал по телевизору. Глор великолепный)
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-1
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CyberUnited
4.18 xG, для примера у ливерпуля было 2.9 xG в прошлом матче, но голов в два раза больше. Не согласен, что не нужно придавать той игре много значения, ведь именно благодаря ей, сегодня выдали такой матч.
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QWertY
Ответ llolishe
Урок истории для школоты) Первый матч среди команд Ливерпуль 7-1 Манчестер Юнайтед(тогда назывался Ньютон Хит) Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед сейчас
Единственный и самый важный трофей Ливера в этом сезоне))
+6
-1
+5
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llolishe
Урок истории для школоты)

Первый матч среди команд

Ливерпуль 7-1 Манчестер Юнайтед(тогда назывался Ньютон Хит)

Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед сейчас
0
-6
-6
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