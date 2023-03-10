Рэшфорд о победе над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»: «Важно выиграть после поражения. Не надо придавать много значения той игре, она прошла»
Маркус Рэшфорд остался доволен победой над «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.
– Всегда важно выиграть следующий матч после поражения – это единственный способ отмотать назад и продолжить в том же ключе, что и до той игры [с «Ливерпулем»].
Мы всегда стараемся начать быстро, и гол этому способствует. Думаю, в первом тайме они хорошо защищали ворота, но во втором тайме, как и следовало ожидать при счете 1:1, они открылись.
Мы хорошо начали оба тайма, и да, важно стараться забивать голы, в этом разница.
– Эта победа лучший ответ на поражение от «Ливерпуля»?
– Это шаг назад в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресенью, потому что оно прошло, и мы не можем ничего исправить. Важно двигаться вперед, – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport.
ЭТХ большой молодец, хоть убейте, но на сегодняшний день лучшей кандидатуры для МЮ я не вижу…
Сезон отдыха после 5 праймовых сезонов
Первый матч среди команд
Ливерпуль 7-1 Манчестер Юнайтед(тогда назывался Ньютон Хит)
Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед сейчас