Мерсон о поражении «МЮ» 0:7: «Тен Хагу все сходит с рук. О чем он думал, поставив «десяткой» Вегорста? Почему выпустил Рэшфорда против ван Дейка, когда Трент – слабейший защитник?»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Пол Мерсон Вирджил ван Дейк Ваут Вегорст Трент Александер-Арнолд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Пол Мерсон недоволен тактическими решениями Эрика тен Хага в матче с «Ливерпулем» (0:7).

«Тренеру все сходит с рук. Да, он в каком-то смысле хорошо себя проявляет в этом сезоне. Но Ваут Вегорст в качестве «десятки»? Я этого не понимаю. Как он может играть в роли «десятки»? Как тренеру это спускают с рук?

Это футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», почему у вас на «десятке» играет Вегорст, который не может ни развернуться быстро, ни бегать, ни отдать тонкий пас? О чем тренер думал?

Я не виню тен Хага за сам факт поражения, но почему он выпустил Маркуса Рэшфорда против Вирджила ван Дейка? Он же играет на фланге постоянно – там у «Ливерпуля» слабейший защитник, Трент Александер-Арнолд. Трент не поверил в свою удачу.

«МЮ» совершил тактические ошибки. Я не поверил своим глазам, когда увидел расстановку. И только тен Хагу такое могли спустить с рук», – подчеркнул экс-форвард «Арсенала».

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21 комментарий

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llolishe
Ответ Predator№7
МЮ тоже всё это выигрывал на протяжении 10 лет, пока этот Ливерпуль болтался на 9-10 местах
Может эру динозавров еще вспомнишь
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Любезный Коссутий
Опта:
@ManUtd забили 2+ гола в 15 домашних матчах подряд в четвертый раз в своей истории и впервые с марта-октября 2000 года.
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gringomike
У этого товарища явно с головой проблемы.
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Stadjer
Ответ ManUtd8082
Если такой умный, иди попробуй тренировать какой ни будь клуб.
Да ему, наверно, просто лицензию получать лень, знаем мы этих экспертов
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John Doe
Ответ llolishe
Тиктокеры, почему вы игнорите тот факт, что Сульшер с теми футболистами ,которые были обыгрывал Сити на Этихаде ,а голландская семерка с обновленным усиленным составом словил 6 на Этихаде?
Потому что нам пофиг. Утрись.
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Predator№7
Ответ llolishe
Ну почему-то Трент выиграл ЛЧ, АПЛ и все трофеи за это время когда у Манчестер Юнайтед за этот отрезок только Карабао Кап
МЮ тоже всё это выигрывал на протяжении 10 лет, пока этот Ливерпуль болтался на 9-10 местах
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Александр Попов
Ответ muse muse
На сайте многие путают Мерсона с Морганом, вот Мерсон и решил соответствовать))
Кстати да, постоянно их путаю)
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Александр Попов
Ответ llolishe
Ну почему-то Трент выиграл ЛЧ, АПЛ и все трофеи за это время когда у Манчестер Юнайтед за этот отрезок только Карабао Кап
На безрыбье, и ливер рыбка.
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Predator№7
Этим экспертам всё сходит с рук) а ТХ один из лучших тренеров на данный момент)
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muse muse
На сайте многие путают Мерсона с Морганом, вот Мерсон и решил соответствовать))
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Александр Попов
Ответ llolishe
Тиктокеры, почему вы игнорите тот факт, что Сульшер с теми футболистами ,которые были обыгрывал Сити на Этихаде ,а голландская семерка с обновленным усиленным составом словил 6 на Этихаде?
Ты внук Мерсона или Моргана? Или эксперт. Тиктокер это клуб из Ливерпуля, особенно смешно будет после реала)
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John Doe
Ответ CyberUnited
Что значит "сходит с рук"? Мерсон предлагает уволить ТХ из-за одного матча, после всего что он сделал?
Сразу казнить на Альберт Сквер, наверное.
Не, этот Мерсон реально бесноватый какой-то.
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2ran
Мерсон никак не успокоится...
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ManUtd8082
Если такой умный, иди попробуй тренировать какой ни будь клуб.
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llolishe
Тиктокеры, почему вы игнорите тот факт, что Сульшер с теми футболистами ,которые были обыгрывал Сити на Этихаде ,а голландская семерка с обновленным усиленным составом словил 6 на Этихаде?
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-4
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CyberUnited
Что значит "сходит с рук"? Мерсон предлагает уволить ТХ из-за одного матча, после всего что он сделал?
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Муса Баркин
У меня с выгребной ямы так не воняет
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therealgreenman
Да тут уже матч следующий только прошёл, он все там то недоразумение мусолит…
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Михаил Сафонов
Ну вообще выдал аналитику уровня спортса. Ну на уровень выше Мостового
+6
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llolishe
Ну почему-то Трент выиграл ЛЧ, АПЛ и все трофеи за это время когда у Манчестер Юнайтед за этот отрезок только Карабао Кап
+1
-4
-3
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QWertY
Потому что Тен Хаг идет на 3 месте, одержал больше всех побед в сезоне, взял трофей, борется как минимум еще за два кубка. И это с командой, которой предрекали максимум 5 место
+11
0
+11
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