Мерсон о поражении «МЮ» 0:7: «Тен Хагу все сходит с рук. О чем он думал, поставив «десяткой» Вегорста? Почему выпустил Рэшфорда против ван Дейка, когда Трент – слабейший защитник?»
Пол Мерсон недоволен тактическими решениями Эрика тен Хага в матче с «Ливерпулем» (0:7).
«Тренеру все сходит с рук. Да, он в каком-то смысле хорошо себя проявляет в этом сезоне. Но Ваут Вегорст в качестве «десятки»? Я этого не понимаю. Как он может играть в роли «десятки»? Как тренеру это спускают с рук?
Это футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», почему у вас на «десятке» играет Вегорст, который не может ни развернуться быстро, ни бегать, ни отдать тонкий пас? О чем тренер думал?
Я не виню тен Хага за сам факт поражения, но почему он выпустил Маркуса Рэшфорда против Вирджила ван Дейка? Он же играет на фланге постоянно – там у «Ливерпуля» слабейший защитник, Трент Александер-Арнолд. Трент не поверил в свою удачу.
«МЮ» совершил тактические ошибки. Я не поверил своим глазам, когда увидел расстановку. И только тен Хагу такое могли спустить с рук», – подчеркнул экс-форвард «Арсенала».
@ManUtd забили 2+ гола в 15 домашних матчах подряд в четвертый раз в своей истории и впервые с марта-октября 2000 года.
Не, этот Мерсон реально бесноватый какой-то.