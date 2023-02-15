Бербатов о Кейне в «МЮ»: «Наследие Харри в «Тоттенхэме» так велико, что переход в другой клуб АПЛ запятнает его. Не думаю, что он уйдет»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Димитар Бербатов считает, что Харри Кейн не покинет «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

«Очередная сага о том, что Харри Кейн куда-то уходит, и в итоге не происходит ничего? Такое уже было в течение пары последних трансферных окон. Поэтому я не верю, что трансфер произойдет.

Наследие Харри Кейна в «Тоттенхэме» настолько велико, особенно с учетом того, что он стал величайшим бомбардиром в истории клуба, что переход в другую команду Премьер-лиги может его запятнать», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» Betfair.

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21 комментарий

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REDDEVIL
Ответ Lindeman
Только вот Ван Перси как раз таки себя и запятнал перейдя будучи легендой и капитаном Арсенала в стан врагов за титулом АПЛ, о чём собственно и Бербатов и сказал про Кейна
Арсенал 10х годов был фарм-клубом для топов. В Барселону ушло достаточно футболистов и выиграли трофеи, в МанСити пачками переходили и выиграли АПЛ, Чемберлен, Жиру, Ван Перси тоже ушли в клубы АПЛ и выиграли трофеи, в тч еврокубки. Щесны с Юве выиграл много, даже Коклен выиграл Лигу Европы с Вильяреалом. Надеюсь Арсенал в этом году зацепить АПЛ и вернётся в элиту, интересная команда нарисовалась.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Nuraly Amirov
Робину чести прибавилось, все правильно мужик сделал, медаль детям будет кёрсатчи(извиняюсь за падеж, не местный), Кейну надо следовать примеру и выигрывать, а не играть до 40 без особого толку
И как он закончил? Он мог закончить в Арсенале под овации полного стадиона. Думаю, одна медаль АПЛ этого не стоит
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#SharkTeam
Ответ Леонид Ботвинник
Климануло тебя на Уэббе.
He is bald
He is red
He sleeps in fergie’s bed
Howard Webb, Howard Webb!
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Nuraly Amirov
Ответ Jaxongir Shodiev
Он может до условных сорока играть в Тоттенхеме и стать воистину легендой. От одной и даже пары медалей АПЛ ему чести не прибавится, ведь он уже всё доказал
Робину чести прибавилось, все правильно мужик сделал, медаль детям будет кёрсатчи(извиняюсь за падеж, не местный), Кейну надо следовать примеру и выигрывать, а не играть до 40 без особого толку
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#SharkTeam
Ответ Леонид Ботвинник
С какого... он запятнал ? Это же не Ливер - МЮ. Да, Арсенал всегда боевито играл с МЮ, игры были всегда жёсткими, но они никогда не были врагами.
Какая разница, любовь болельщиков он потерял. Он много лечился, имел невзрачные сезоны, его ждали, а после первого топового убежал.
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Леонид Ботвинник
Ответ Ман Сити
Так маню тоже не про трофеи, Уэбба то нет. Если только ради денег перейти.
Климануло тебя на Уэббе.
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Леонид Ботвинник
Ответ Lindeman
Только вот Ван Перси как раз таки себя и запятнал перейдя будучи легендой и капитаном Арсенала в стан врагов за титулом АПЛ, о чём собственно и Бербатов и сказал про Кейна
С какого... он запятнал ? Это же не Ливер - МЮ. Да, Арсенал всегда боевито играл с МЮ, игры были всегда жёсткими, но они никогда не были врагами.
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KAIR. BISHKEK
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну убежит ради пары трофеев. По сравнению с тем, что он может стать как Тотти для Ромы, это несущественно
Только у них отличие что Тотти Рому приводил к чемпионствам и не раз. Кейн конечно выиграл самый престижный турнир во вселенной, но он всего один.
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GaasJT
Ответ Neron
Джеррард вот тоже АПЛ не взял.
И хорошо, учитывая выполнение им повесточки о расизме. И да, поскользнулся он тогда знатно. Кара походу пришла раньше времени)
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Jaxongir Shodiev
Ответ Nuraly Amirov
Эээ давайте без этих соплей, дайте парню трофеи в руках подержать
Он может до условных сорока играть в Тоттенхеме и стать воистину легендой. От одной и даже пары медалей АПЛ ему чести не прибавится, ведь он уже всё доказал
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Jaxongir Shodiev
Ответ Леонид Ботвинник
Глупость. Тысяча противоположных примеров. Легенда Арсенала Ван Перси, например ))) Кейн уже легенда и добыть титул это не пятно , а нормальное желание любого футболиста.
Ван Перси променял статус легенды Арсенала на одну медаль АПЛ. Не думаю, что это того стоило
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Jaxongir Shodiev
Ответ Роман
Кейну вообще пора бежать. Единственный похоже футболист XXI века, играющий на топ-уровне без трофеев.
Ну убежит ради пары трофеев. По сравнению с тем, что он может стать как Тотти для Ромы, это несущественно
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Lindeman
Ответ Леонид Ботвинник
Глупость. Тысяча противоположных примеров. Легенда Арсенала Ван Перси, например ))) Кейн уже легенда и добыть титул это не пятно , а нормальное желание любого футболиста.
Только вот Ван Перси как раз таки себя и запятнал перейдя будучи легендой и капитаном Арсенала в стан врагов за титулом АПЛ, о чём собственно и Бербатов и сказал про Кейна
+10
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BZB
А че сам-то ушел? Небось за титулами?
+1
0
+1
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Ман Сити
Так маню тоже не про трофеи, Уэбба то нет. Если только ради денег перейти.
0
-2
-2
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Nuraly Amirov
Ответ Neron
Джеррард вот тоже АПЛ не взял.
У Стиви была ЛЧ и куча второсортных кубков, даже фэйковый требл как-то сделали
+3
0
+3
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Nuraly Amirov
Эээ давайте без этих соплей, дайте парню трофеи в руках подержать
+1
0
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Neron
Ответ Роман
Кейну вообще пора бежать. Единственный похоже футболист XXI века, играющий на топ-уровне без трофеев.
Джеррард вот тоже АПЛ не взял.
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Сергей Штырков
Бавария ждет. Кейн давай уже
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Роман
Кейну вообще пора бежать. Единственный похоже футболист XXI века, играющий на топ-уровне без трофеев.
+13
0
+13
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Леонид Ботвинник
Глупость. Тысяча противоположных примеров. Легенда Арсенала Ван Перси, например ))) Кейн уже легенда и добыть титул это не пятно , а нормальное желание любого футболиста.
+6
-2
+4
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