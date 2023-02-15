Бербатов о Кейне в «МЮ»: «Наследие Харри в «Тоттенхэме» так велико, что переход в другой клуб АПЛ запятнает его. Не думаю, что он уйдет»
Димитар Бербатов считает, что Харри Кейн не покинет «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
«Очередная сага о том, что Харри Кейн куда-то уходит, и в итоге не происходит ничего? Такое уже было в течение пары последних трансферных окон. Поэтому я не верю, что трансфер произойдет.
Наследие Харри Кейна в «Тоттенхэме» настолько велико, особенно с учетом того, что он стал величайшим бомбардиром в истории клуба, что переход в другую команду Премьер-лиги может его запятнать», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» Betfair.
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