Маккойст о поведении Артеты во время матчей: «Он специально лезет в эти перепалки, чтобы показать фанатам свое желание победить»
Алли Маккойст высказался о поведении Микеля Артеты во время матчей.
Главный тренер «Арсенала» часто покидает пределы технической зоны, спорит с арбитрами, за что получает предупреждения.
«Я думаю, что он делает это намеренно. Он лезет в эти небольшие перепалки, чтобы показать болельщикам свое желание победить.
Сейчас это совершенно другой стадион. Абсолютно другой. Если вы находитесь на поле как игрок и видите [такого Артету], это помогает», – сказал экс-форвард «Рейнджерс» в интервью talkSPORT.
Выглядит чаще забавно, чем проявление кохонес или искренней реакции