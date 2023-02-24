Маккойст о поведении Артеты во время матчей: «Он специально лезет в эти перепалки, чтобы показать фанатам свое желание победить»

Теги Эмирейтс Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи болельщики Алли Маккойст стадионы Футбол

Алли Маккойст высказался о поведении Микеля Артеты во время матчей.

Главный тренер «Арсенала» часто покидает пределы технической зоны, спорит с арбитрами, за что получает предупреждения.

«Я думаю, что он делает это намеренно. Он лезет в эти небольшие перепалки, чтобы показать болельщикам свое желание победить.

Сейчас это совершенно другой стадион. Абсолютно другой. Если вы находитесь на поле как игрок и видите [такого Артету], это помогает», – сказал экс-форвард «Рейнджерс» в интервью talkSPORT.

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4 комментария

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Леван Мкртчян
Симпатизирую и Артете и Арсеналу, но тут похоже на правду. Часто переигрывает Артета с эмоциями и вербальными посылами .
Выглядит чаще забавно, чем проявление кохонес или искренней реакции
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ChipsRobber
Это стиль Артеты - доминация на поле, доминация в технической зоне.
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ДедаДома.нет
Максимально раздражающий тренер.
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Адепт Суперлиги
Да многие тренеры лезут в перепалки, тоже мне достижение, чего только стоит не такая давняя с участием Тухеля и Конте.
+1
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