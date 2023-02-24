Маккойст о поведении Артеты во время матчей: «Он специально лезет в эти перепалки, чтобы показать фанатам свое желание победить»

высказался о поведении во время матчей.

Главный тренер « » часто покидает пределы технической зоны, спорит с арбитрами, за что получает предупреждения.

«Я думаю, что он делает это намеренно. Он лезет в эти небольшие перепалки, чтобы показать болельщикам свое желание победить.

Сейчас это совершенно другой стадион. Абсолютно другой. Если вы находитесь на поле как игрок и видите [такого Артету], это помогает», – сказал экс-форвард «Рейнджерс» в интервью talkSPORT.