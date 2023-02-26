Артета о Зинченко-капитане: «Арсенал» хотел победить ради него и всех украинцев»

объяснил решение сделать капитаном на игру с «Лестером».

«Арсенал» одержал над «лисами» победу со счетом 1:0 в рамках 25-го тура .

«Мы хотели выиграть ради него, ради его семьи и близких людей, а также ради всех украинцев», – приводит Goal слова главного тренера «Арсенала».

Зинченко – капитан «Арсенала» в матче с «Лестером». Жест клуба приурочен к первой годовщине начала конфликта на Украине