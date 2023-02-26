Артета о Зинченко-капитане: «Арсенал» хотел победить ради него и всех украинцев»

Теги Сборная Украины по футболу Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лестер Александр Зинченко Политика Футбол

Микель Артета объяснил решение сделать Александра Зинченко капитаном на игру с «Лестером».

«Арсенал» одержал над «лисами» победу со счетом 1:0 в рамках 25-го тура АПЛ.

«Мы хотели выиграть ради него, ради его семьи и близких людей, а также ради всех украинцев», – приводит Goal слова главного тренера «Арсенала».

Зинченко – капитан «Арсенала» в матче с «Лестером». Жест клуба приурочен к первой годовщине начала конфликта на Украине

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38 комментариев

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Bag2879
Ответ Vitalik Barbacari
так меньше водочки пей) в свой Мухосранск. Рабы.
Рабы)) Сказал представитель готовых умереть за интересы большого хозяина)
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Zorik123
Как всегда, "патриоты" не хотят видеть того , что происходит рядом. Их это не касается.Весь мир видит, а они будут пальцами показывать в чужой огород.
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Vitalik Barbacari
Ответ mad butcher
В Донецке и Луганске заплакали от умиления украинцы. Которых восемь лет убивали и убивают.....украинцы.
типичный русский раб) ты сравни как 8 лет «дамбили Дамбас» и как твой царь за год уничтожил целую страну, клоун. Вы рабы и ими и останетесь, у вас мозг не больше чем у курицы. Иди дальше пей водочки алкаша а то чемто другим явно в Россий нечем заниматься) остались 70% ватников.
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Злой Руся
ажж до слез
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bodros
Ответ Vitalik Barbacari
так меньше водочки пей) в свой Мухосранск. Рабы.
А ты-то со свободного нуля пишешь, воин?)
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fbd
Ответ Sevuska
Такая короткая память , политическая безграмотность и двойные стандарты . Просто напомню сборную Югославии на ЧЕ 1992 года , где выиграла вышедшая ей на замену сборная Дании .
А как твое напоминание бьется с поступком Артеты и этим интервью?
+1
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Vitalik Barbacari
Ответ bodros
Че-т блеванул 🤮🤮🤮 Давайте уж лучше про доминирование
так меньше водочки пей) в свой Мухосранск. Рабы.
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artpal
Ответ Val Smith
Что-то об уйгуров эти ребята так не заботились. Какой-то у них избирательный активизм.
Уйгуры забыты до следующей китайской олимпиады
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Манюшный
Приятно смотреть как бомбит к невыездных снизу.
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AAgha
🤮🤮🤮🤮
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Val Smith
Ответ terskiy
А где ты был, когда испанские конкистадоры ацтеков бомбили?
И он ответил:" Я познал приключения, видел места, которые вы, люди, никогда не увидите, я был за пределами Мира и возвращался обратно... границы! Я стоял на задней палубе корабля, направляющегося в Лагеря загрязнения, с потом на глазах, наблюдая, как звезды сражаются на плече Ориона... Я чувствовал ветер в своих волосах, катаясь на испытательных лодках у черных галактик, и видел, как атакующий флот сгорает, как спичка, и исчезает. Я видел это, чувствовал это..."
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maggiu
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
Нет, это про щирых украинцев Сирченко и Герасименко, которые отдавали приказы о массированных прицельных обстрелах из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.
+4
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-3
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Денис Кучин
Ответ Temp LC
Профессиональным
Еще больше заинтриговал?) Так и жажду расшифровки профессионала?
0
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terskiy
А где ты был, когда испанские конкистадоры ацтеков бомбили?
+13
-3
+10
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Sevuska
Такая короткая память , политическая безграмотность и двойные стандарты .
Просто напомню сборную Югославии на ЧЕ 1992 года , где выиграла вышедшая ей на замену сборная Дании .
+21
-8
+13
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Оригинальный Ник
Ответ Temp LC
Очень глупый ответ от такого тренера
Артета никогда умом не отличался. Пишу как человек, который следит за Арсеналом с 2019 года и воочию наблюдал его назначение
+2
-3
-1
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исянов
гвардиолке удачи в чемп гонке кароч
+5
-2
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Алексей Матыгин
рука-лицо
+2
-5
-3
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Константин Эсперов
Ответ fbd
А что Артета еще может сделать? Танки Украине поставить? Это просто обычная поддержка своего игрока + некоторым украинцам может быть приятно.
Мне вообще без разницы как и многим эмигрировавшим с родины
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Оригинальный Ник
Когда Арсенал станет чемпионом, на кубок налепят не красно-белые ленты, а жовтоблакитные
+2
-5
-3
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Val Smith
Что-то об уйгуров эти ребята так не заботились. Какой-то у них избирательный активизм.
+7
-5
+2
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Зизуха
Теперь украинцам станет намного легче
+2
-5
-3
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zhukas58
Я немного в шоке от количества ваты в комментах
+4
-8
-4
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London.is.blue
Ответ mad butcher
В Донецке и Луганске заплакали от умиления украинцы. Которых восемь лет убивали и убивают.....украинцы.
Комментарий удален пользователем
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zhukas58
У тех, кто поливал Зинченко перед матчем сейчас знатно полыхнуло😀
+4
-4
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