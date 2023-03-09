«Если Мудрика купили за 100 млн, то Рамуш должен стоить 200. У него нет слабых мест». Корнеев о форварде «Бенфики»
Игорь Корнеев считает, что Гонсалу Рамуш стоит дороже Михаила Мудрика.
«У Рамуша по сути нет слабых мест. Он быстрый, мощный, мы видим, что он может обыграть на маленьком участке или пространстве одного или двоих. Он совершенно невероятно разворачивается на скорости совсем в другую сторону.
У него есть чувство гола. Я уже не говорю про исполнение, которые мы видели на ЧМ. Он двуногий.
Я не знаю, сколько он должен стоить! Если Мудрика купили за сто миллионов, то он должен стоить двести тогда. Но думаю, что его трансфер будет от 120», – сказал бывший игрок «Барселоны» и обладатель Кубка УЕФА в составе «Фейеноорда».
В текущем сезоне 21‑летний нападающий забил 23 гола и отдал 9 голевых передач в 34 играх за «Бенфику» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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А Мудрик только в челленджах на ютубе🤓