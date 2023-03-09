«Если Мудрика купили за 100 млн, то Рамуш должен стоить 200. У него нет слабых мест». Корнеев о форварде «Бенфики»

Теги Игорь Корнеев высшая лига Португалия Бенфика Матч ТВ Михаил Мудрик Гонсалу Рамуш деньги Футбол

Игорь Корнеев считает, что Гонсалу Рамуш стоит дороже Михаила Мудрика.

«У Рамуша по сути нет слабых мест. Он быстрый, мощный, мы видим, что он может обыграть на маленьком участке или пространстве одного или двоих. Он совершенно невероятно разворачивается на скорости совсем в другую сторону.

У него есть чувство гола. Я уже не говорю про исполнение, которые мы видели на ЧМ. Он двуногий.

Я не знаю, сколько он должен стоить! Если Мудрика купили за сто миллионов, то он должен стоить двести тогда. Но думаю, что его трансфер будет от 120», – сказал бывший игрок «Барселоны» и обладатель Кубка УЕФА в составе «Фейеноорда».

В текущем сезоне 21‑летний нападающий забил 23 гола и отдал 9 голевых передач в 34 играх за «Бенфику» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Гонсалу Рамуш затерзал «Брюгге» – 2+1. Как у него дела после ЧМ?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Хахол на лавке победы в кармане,будет играть поражения не заставят себя ждать.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elessar08
а началось все с Энтони. Когда продавали Мудрика, говорили тоже самое. мол если за того отдали столько, за нашего еще больше хотим.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Ответ Ростовский
Мудрика купили за 70 млн. А 30 млн это возможные бонусы, которых не будет из-за отвратной игры украинцв и Челси в целом.
И 70 это мегаоверпрайс. Даже с учетом частого безумия на ТО
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Black Phoenix
Так сравнить добротного околотопа Рамуша с бездарным Мудриком... Гонсалу теперь имеет право обратиться в европейский суд с соответствующим заявлением касательно ущемления профессионального достоинства.
Он так-то хет-трик в ПО ЧМ делал☝🏿
А Мудрик только в челленджах на ютубе🤓
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Мудрика купили за 70 млн. А 30 млн это возможные бонусы, которых не будет из-за отвратной игры украинцв и Челси в целом.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Так сравнить добротного околотопа Рамуша с бездарным Мудриком... Гонсалу теперь имеет право обратиться в европейский суд с соответствующим заявлением касательно ущемления профессионального достоинства.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий