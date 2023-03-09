«Если Мудрика купили за 100 млн, то Рамуш должен стоить 200. У него нет слабых мест». Корнеев о форварде «Бенфики»

считает, что Гонсалу Рамуш стоит дороже .

«У Рамуша по сути нет слабых мест. Он быстрый, мощный, мы видим, что он может обыграть на маленьком участке или пространстве одного или двоих. Он совершенно невероятно разворачивается на скорости совсем в другую сторону.

У него есть чувство гола. Я уже не говорю про исполнение, которые мы видели на ЧМ. Он двуногий.

Я не знаю, сколько он должен стоить! Если Мудрика купили за сто миллионов, то он должен стоить двести тогда. Но думаю, что его трансфер будет от 120», – сказал бывший игрок «Барселоны» и обладатель Кубка УЕФА в составе «Фейеноорда».

В текущем сезоне 21‑летний нападающий забил 23 гола и отдал 9 голевых передач в 34 играх за «Бенфику» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Гонсалу Рамуш затерзал «Брюгге» – 2+1. Как у него дела после ЧМ?