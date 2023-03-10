Салихамиджич объяснил, почему Канселу не выходит в старте «Баварии»: «В последнее время он тренируется и играет не так, как мы ожидали»

объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Баварии».

В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). С тех пор он трижды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

«В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали.

Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – сказал спортивный директор «Баварии».

Португалец в январе был арендован у «Ман Сити» до конца сезона с правом выкупа.

Канселу недоволен, что в запасе начнет игру «Баварии» с «ПСЖ». Он не выходит в старте после их 1-го матча

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