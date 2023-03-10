Салихамиджич объяснил, почему Канселу не выходит в старте «Баварии»: «В последнее время он тренируется и играет не так, как мы ожидали»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Жоау Канселу Футбол

Хасан Салихамиджич объяснил, почему Жоау Канселу не выходит в стартовом составе «Баварии».

В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). С тех пор он трижды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

«В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали.

Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – сказал спортивный директор «Баварии».

Португалец в январе был арендован у «Ман Сити» до конца сезона с правом выкупа.

Канселу недоволен, что в запасе начнет игру «Баварии» с «ПСЖ». Он не выходит в старте после их 1-го матча

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15 комментариев

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Elkorazon01
Предлагаю выкупить и продать в псг)
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hayk7
Ответ Екн Лор
Уже третий тренер после Гвардиолы и Сантуша забраковал нынешнего Кансело. Значит действительно, что-то не то с ним
Один из самых переоценённых защитников современности.
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Михо
Вообще ничего непонятно. Ладно он был бы дрова, забил на футбол и тд. Но 2 матча стартовые в Баварии был очень хорош, потом как отрезало, провалил 1 тайм с ПСЖ в гостях и присел на банку
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NIK__
Такое ощущение он перегорел , не так активен и момент теряет
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Футбол_это_жизнь
Футболист хороший. Характер - Дербмо!
Многих португальцев отличает скверный характер.
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Born is the King
Нормально так забраковали Канселу, чтобы не выкупать.
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Михаил Корж
Ответ hedgehog111
не надо придумывать. Просто после Сити Канселу не привык к темпу и уровню игры в Баварии! Бавария машина, надёжная и мощная!!!
Именно поэтому он стабильно выдаёт ассисты за Баварию? Думаю очевидно, что дело не в игре португальца, а в отношениях с руководством и тренером.
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LaffyTaffy
Че то у Канселу похоже с менталкой…
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hedgehog111
Ответ Михаил Корж
Так бы сразу и сказал, что не поладили с ним на старте.
не надо придумывать. Просто после Сити Канселу не привык к темпу и уровню игры в Баварии! Бавария машина, надёжная и мощная!!!
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Екн Лор
Уже третий тренер после Гвардиолы и Сантуша забраковал нынешнего Кансело. Значит действительно, что-то не то с ним
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hedgehog111
Ответ Илья Прокопьев
парень буквально отдает ассисты почти в каждой своей игре, добавляет в надежности на своем фланге, а Хасанчик недоволен...
настолько высокие требования у Баварии в плане игры! Поэтому они и настолько высококлассные в плане игры,как команда и звёздность тут на последнем месте,не то что в ПМЖ 😀
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Михаил Корж
Ответ СуперНегр228
Фанаты Сити обьясните что стало с ним?думал он хорош
Я думаю из-за его токсичности.
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Илья Прокопьев
парень буквально отдает ассисты почти в каждой своей игре, добавляет в надежности на своем фланге, а Хасанчик недоволен...
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Михаил Корж
Так бы сразу и сказал, что не поладили с ним на старте.
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СуперНегр228
Фанаты Сити обьясните что стало с ним?думал он хорош
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