Канселу об уходе из «Сити»: «Я думал, что заслуживаю играть, Пеп считал иначе. Каждый игрок немного эгоистичен»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Натан Аке Жоау Канселу Рико Льюис Футбол

Жоау Канселу рассказал подробности ухода из «Манчестер Сити».

В январе защитник перешел в «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

«Как я уже говорил, он [Гвардиола] после чемпионата мира нашел новую схему игры, и ему понравилось то, что он увидел с Рико [Льюисом] и Натаном [Аке].

Но я думаю, что игроки всегда немного эгоистичны. Любой игрок хочет чувствовать себя важным, хочет играть. Тот, кто утверждает обратное, лжет. Такой конкурентоспособный игрок, как я, который стремится завоевывать титулы, просто хочет играть. Я не хочу обесценивать товарищей по команде, но я думал, что заслуживаю играть, а он считал иначе.

Мы поговорили – именно поговорили, а не поспорили, – и решили, что лучше всего для меня будет уйти в это трансферное окно. Это была возможность, от которой я не мог отказаться. Все было по обоюдному согласию.

Если бы «Сити» не захотел, мне бы не позволили уйти, потому что у меня был контракт. Я большой профессионал, я всегда был честен со своими клубами. Да, у меня непростой характер, но я никогда и ни при каких обстоятельствах не проявлял неуважения к товарищам по команде или тренерам», – сказал Канселу в интервью O Jogo.

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9 комментариев

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arsenal.ave
Вот это достойно👏
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Марат Люсьеныч
Ответ #SharkTeam
Чё подождать не мог? Весной куча матчей. Не первый же день в футболе, должен понимать про ротацию. Играл бы как раз важные матчи
что ему ждать? Пока лысому "гению" очередной бзик в башку не войдет?
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Okaka
Ответ #SharkTeam
Чё подождать не мог? Весной куча матчей. Не первый же день в футболе, должен понимать про ротацию. Играл бы как раз важные матчи
почему Пеп не сделал замены?
+1
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Joey Ramone
Да какой ты конч ещё в Интере все поняли.
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#SharkTeam
Чё подождать не мог? Весной куча матчей. Не первый же день в футболе, должен понимать про ротацию. Играл бы как раз важные матчи
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Александра Александрова
У Гвардиолы место нужно заслужить , поэтому у него 32 трофея за 13 лет !
Скажи это Ибрагимовичу. При всех своих безусловных талантах, Пеп не умеет работать с футболистами с характером. Ему необходим тотальный контроль и подчинение всех. Поэтому всю тренерскую карьеру он старательно избегает сложных ситуаций, которые могут возникнуть с такими игроками.
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stif 95
красавчик, без всяких, тренер обещал меня сгноить итд, итп, бебебе. поговорил, понял, ушел. топ
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Александра Александрова
У Гвардиолы место нужно заслужить , поэтому у него 32 трофея за 13 лет !
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Enotaz24
Думаю Канселу точно не будет хватать
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