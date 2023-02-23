Канселу об уходе из «Сити»: «Я думал, что заслуживаю играть, Пеп считал иначе. Каждый игрок немного эгоистичен»

рассказал подробности ухода из « ».

В январе защитник перешел в «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 70 млн евро.

«Как я уже говорил, он [ ] после чемпионата мира нашел новую схему игры, и ему понравилось то, что он увидел с [Льюисом] и [Аке].

Но я думаю, что игроки всегда немного эгоистичны. Любой игрок хочет чувствовать себя важным, хочет играть. Тот, кто утверждает обратное, лжет. Такой конкурентоспособный игрок, как я, который стремится завоевывать титулы, просто хочет играть. Я не хочу обесценивать товарищей по команде, но я думал, что заслуживаю играть, а он считал иначе.

Мы поговорили – именно поговорили, а не поспорили, – и решили, что лучше всего для меня будет уйти в это трансферное окно. Это была возможность, от которой я не мог отказаться. Все было по обоюдному согласию.

Если бы «Сити» не захотел, мне бы не позволили уйти, потому что у меня был контракт. Я большой профессионал, я всегда был честен со своими клубами. Да, у меня непростой характер, но я никогда и ни при каких обстоятельствах не проявлял неуважения к товарищам по команде или тренерам», – сказал Канселу в интервью O Jogo.