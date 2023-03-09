«Барселона» может арендовать Канселу. «Бавария» уведомила «Сити», что Жоау не останется (Diario Sport)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу агенты Футбол

Жоау Канселу летом может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, «Бавария» сообщила «Манчестер Сити», что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника, поэтому он вернется в Англию.

Португалец, вероятно, будет выставлен на трансфер, и приоритет «горожан» – продать его, однако в клубе также понимают, что вариант с еще одной арендой придется рассмотреть.

В такой сделке будет заинтересована «Барселона», желающая укрепить правый фланг и находящаяся в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем.

В текущем сезоне Канселу провел 4 игры в Бундеслиге и 17 в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Муслим Атангулов
Ответ Никита Мальковский
он и пз и цп и цап короче везде может
просто в команде года фифа на позиции ЛЗ был
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Ramin Mamedov
Ответ ljolik888
Что с ним происходит ? Вроде топ и игрок не одной позиции , но раз не нужен ни Баварии , ни Сити значит с характером что то не то .
он очень слабо играет в этом сезоне
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ПавелАндреевичч
Я как то даже не успел увидеть косяков в игре этого игрока. Что конкретно с ним не так?
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Никита Мальковский
Ответ Муслим Атангулов
он разве не лз?
он и пз и цп и цап короче везде может
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Муслим Атангулов
Ответ Любезный Коссутий
за аренду платить же придется. Лапорта в курсе?
типо Бавария не платит , а Барсе придётся? Но даже если придётся , у него зп небольшая
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Никита Мальковский
тэбас твой выход
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CoTTo
верните в сити он им как раз пригодится
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Яков Колесников
Нееет, не надо😥
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Муслим Атангулов
Для Барсы это идеальный вартант , но Кансело хочет в реал
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хавбек+
Лапорта всё не угомонится, похоже и на Тебаса есть рычаг, последний вроде обещал что барсу на цепь посадил
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Влад Тюрин
Ответ Тимирлан Набиев
Я думаю в его случае не все потеряно
Ему будет 29 в этом году.
У него не так много лет карьеры осталось, чтобы ждать и терпеть.
Ему нужно играть и играть, а он крепко присел на лавку уже в 3-ей команде за 4 месяца.
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инок
Парень очевидно снизил требования к себе, в топ командах такие в старте не играют.
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Naidz NAU
Как-то он быстро сдулся - буквально за полгода из лучшего правого превратился в ноунейма
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Муслим Атангулов
он разве не лз?
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Zakir Hanseidov
Получается Пеп тут не причём.
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ljolik888
Что с ним происходит ? Вроде топ и игрок не одной позиции , но раз не нужен ни Баварии , ни Сити значит с характером что то не то .
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Любезный Коссутий
за аренду платить же придется. Лапорта в курсе?
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Тимирлан Набиев
Ответ Влад Тюрин
Всего полгода-год назад Канселу был лучшим и самым универсальным фулбеком на планете, а сейчас не нужен Сити и Баварии, даже в сборной сидит под Далотом. Как всё быстро меняется в этом мире. Чуть сдал и всё, ты уже не игрок основы в 2 топ-клубах и сборной.
Я думаю в его случае не все потеряно
+1
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СуперНегр228
В Реал бездаря
0
-1
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Михаил Корж
Мне кажется он своей токсичностью испортит всю раздевалку Барсы, не просто так он даже в Баварии на банке сидит.
+2
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Антон Чугунов
Вполне разумное решение. Платить очень много денег, за игрока в ротацию, для менеджмента Мюнхена не имеет смысла
+2
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Ramal Ali
О чем я и писал когда он только переходил
+4
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Влад Тюрин
Всего полгода-год назад Канселу был лучшим и самым универсальным фулбеком на планете, а сейчас не нужен Сити и Баварии, даже в сборной сидит под Далотом.

Как всё быстро меняется в этом мире. Чуть сдал и всё, ты уже не игрок основы в 2 топ-клубах и сборной.
+8
0
+8
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