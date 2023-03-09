«Барселона» может арендовать Канселу. «Бавария» уведомила «Сити», что Жоау не останется (Diario Sport)
Жоау Канселу летом может перейти в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, «Бавария» сообщила «Манчестер Сити», что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника, поэтому он вернется в Англию.
Португалец, вероятно, будет выставлен на трансфер, и приоритет «горожан» – продать его, однако в клубе также понимают, что вариант с еще одной арендой придется рассмотреть.
В такой сделке будет заинтересована «Барселона», желающая укрепить правый фланг и находящаяся в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем.
В текущем сезоне Канселу провел 4 игры в Бундеслиге и 17 в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У него не так много лет карьеры осталось, чтобы ждать и терпеть.
Ему нужно играть и играть, а он крепко присел на лавку уже в 3-ей команде за 4 месяца.
Как всё быстро меняется в этом мире. Чуть сдал и всё, ты уже не игрок основы в 2 топ-клубах и сборной.