«Барселона» может арендовать Канселу. «Бавария» уведомила «Сити», что Жоау не останется (Diario Sport)

летом может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, « » сообщила « », что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника, поэтому он вернется в Англию.

Португалец, вероятно, будет выставлен на трансфер, и приоритет «горожан» – продать его, однако в клубе также понимают, что вариант с еще одной арендой придется рассмотреть.

В такой сделке будет заинтересована « », желающая укрепить правый фланг и находящаяся в хороших отношениях с агентом .

В текущем сезоне Канселу провел 4 игры в Бундеслиге и 17 в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.