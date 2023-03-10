Скоулз о Бруну: «На месте «МЮ» я бы беспокоился. В больших матчах и в борьбе за титул нужен менее эмоциональный капитан»

рассказал, почему не подходит на роль капитана «МЮ».

«Капитан должен иметь влияние, быть лидером со спокойным характером. На месте « » я был бы обеспокоен. В марте-апреле им предстоит бороться за титул – не думаю, что Бруну идеален в роли капитана.

Сейчас он капитан только потому, что Магуайр не играет. В будущем, в больших играх, в борьбе за трофеи, в финалах Лиги чемпионов, менее эмоциональный капитан подойдет лучше», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью BT Sport перед игрой манкунианцев с «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.

Также Скоулз прокомментировал поведение хавбека «МЮ» в матче АПЛ против «Ливерпуля» (0:7).

«Его попросили играть на позиции, которая ему не по душе. Он пожертвовал собой ради этого. Мы видели, что он был раздражен товарищами по команде. Он не будет гордиться тем, что произошло в воскресенье.

Он махал руками, толкнул арбитра, я думаю, он извлечет из этого урок. Он приехал из Португалии, где так делают постоянно, но в Англии это неприемлемо», – добавил Скоулз.

В «МЮ» сомневаются, что Бруну может быть капитаном на долгий срок. Игроки недовольны его поведением в матче с «Ливерпулем»

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Ричардс о Бруну против «Ливерпуля»: «Капитан размахивает руками вместо того, чтобы подбодрить товарищей. Вот почему «МЮ» проиграл»

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