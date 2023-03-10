Скоулз о Бруну: «На месте «МЮ» я бы беспокоился. В больших матчах и в борьбе за титул нужен менее эмоциональный капитан»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Пол Скоулз рассказал, почему Бруну Фернандеш не подходит на роль капитана «МЮ».

«Капитан должен иметь влияние, быть лидером со спокойным характером. На месте «Юнайтед» я был бы обеспокоен. В марте-апреле им предстоит бороться за титул – не думаю, что Бруну идеален в роли капитана.

Сейчас он капитан только потому, что Магуайр не играет. В будущем, в больших играх, в борьбе за трофеи, в финалах Лиги чемпионов, менее эмоциональный капитан подойдет лучше», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью BT Sport перед игрой манкунианцев с «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.

Также Скоулз прокомментировал поведение хавбека «МЮ» в матче АПЛ против «Ливерпуля» (0:7).

«Его попросили играть на позиции, которая ему не по душе. Он пожертвовал собой ради этого. Мы видели, что он был раздражен товарищами по команде. Он не будет гордиться тем, что произошло в воскресенье.

Он махал руками, толкнул арбитра, я думаю, он извлечет из этого урок. Он приехал из Португалии, где так делают постоянно, но в Англии это неприемлемо», – добавил Скоулз.

В «МЮ» сомневаются, что Бруну может быть капитаном на долгий срок. Игроки недовольны его поведением в матче с «Ливерпулем»

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30 комментариев

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Lavinka
Просто Бруну надо ставить в центре а не на флангах и всё будет хорошо .
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И смех и грех
Как болельщик мю со стажем я рад, что у нас такой беспонтовый и мерзкий капитан под стать нашему великому клубу. Хоть в матче с ливером нас и продырявили семь раз, но особой вины Бруно в этом нет, это вполне добротный игрок.
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Temp LC
Ответ whereissuso
Почему он вообще капитан?
Так то он второй капитан, а первый- Зе Магуайр
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#SharkTeam
Ответ Алан Кайтуков
Я не русский, но по русски многих русских научу.. А твой язык моя твоя не понимать
Доо
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Алан Кайтуков
Ответ #SharkTeam
да да да. Русский, мама папа Москва?
Я не русский, но по русски многих русских научу.. А твой язык моя твоя не понимать
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#SharkTeam
Ответ Алан Кайтуков
Брат когда по русски напишешь я отвечу, я не владею твоим пепсикольным языком
да да да. Русский, мама папа Москва?
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#SharkTeam
кб середняк с лярдом на трансферы и труфенами, которые недалеко от сабжа про кого скоулз говорит)
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Алан Кайтуков
Ответ #SharkTeam
ниче бомбануууло, такие были агротруфены с децтва за юнайтед лет 15-20 назад. Так то без гугла сходу и не скажешь уже когда юнайтед выше Сити был, ахха
Брат когда по русски напишешь я отвечу, я не владею твоим пепсикольным языком
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#SharkTeam
Ответ Алан Кайтуков
Эту чушь кто несёт, болельщик сити?)))) твоё мнение дружок здесь все вертели на одном месте .. Ибо болельщик денежного мешка, который покупает всё что блестит, и команда которую раньше даже середняком назвать не могли, не могут грамотно делать выводы... Не выиграть вам ЛЧ в скором времени.. Нет у вас менталитета победителей.. Нет яиц, нет духа... Тряпки одним словом .. Играют все за деньги, плевать на эмблему и историю клуба.
ниче бомбануууло, такие были агротруфены с децтва за юнайтед лет 15-20 назад.
Так то без гугла сходу и не скажешь уже когда юнайтед выше Сити был, ахха
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Алан Кайтуков
Ответ Кайрат Кырбасов
Не то чтобы за Сити, но все же: А когда последний раз ЛЧ выигрывал МЮ? Ну и как-то определиться надо, а то среди болельщиков МЮ в частности и АПЛ в целом в приоритете то ЛЧ, то АПЛ
В приоритете МЮ все турниры где они учавствуют, ты меня спросил когда МЮ последний раз выигрывал ЛЧ, а когда сити вообще выигрывал ЛЧ? Я не говорю что в МЮ все идеально.. Много что надо менять , начиная от руководства, и менять политику клуба.. Именно поэтому Клопп не перешёл в своё время в МЮ
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Алан Кайтуков
Ответ Sergey Kuznetsov
у Бубубнова растет достойное наследие )
Ты же вроде Кузнецов
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Кайрат Кырбасов
Ответ Алан Кайтуков
Эту чушь кто несёт, болельщик сити?)))) твоё мнение дружок здесь все вертели на одном месте .. Ибо болельщик денежного мешка, который покупает всё что блестит, и команда которую раньше даже середняком назвать не могли, не могут грамотно делать выводы... Не выиграть вам ЛЧ в скором времени.. Нет у вас менталитета победителей.. Нет яиц, нет духа... Тряпки одним словом .. Играют все за деньги, плевать на эмблему и историю клуба.
Не то чтобы за Сити, но все же:
А когда последний раз ЛЧ выигрывал МЮ?
Ну и как-то определиться надо, а то среди болельщиков МЮ в частности и АПЛ в целом в приоритете то ЛЧ, то АПЛ
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Иван Дамг
"в финалах Лиги Чемпионов" :)
+3
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sah_mz
То ли дело Рой Кин - добавил рыжий
+11
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Диер Ташкент
Бруну реально с характером и поведением немного поработать бы.
А то и своих фанатов вроде меня нет - нет подбешивает. Меньше бы нытье и было бы все круто
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Direct free kick
Ответ Someone from Internet
Не злись! Всё-таки он лучший игрок Португалии
Никогда им не был и не будет. Нет плохи дела в Португалии, чтобы это тело было лучшим
+3
-4
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Sergey Kuznetsov
Ответ Алан Кайтуков
Эту чушь кто несёт, болельщик сити?)))) твоё мнение дружок здесь все вертели на одном месте .. Ибо болельщик денежного мешка, который покупает всё что блестит, и команда которую раньше даже середняком назвать не могли, не могут грамотно делать выводы... Не выиграть вам ЛЧ в скором времени.. Нет у вас менталитета победителей.. Нет яиц, нет духа... Тряпки одним словом .. Играют все за деньги, плевать на эмблему и историю клуба.
у Бубубнова растет достойное наследие )
+1
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Pushkin_CR7
Чрезмерные эмоции - это от большого желания и накопленной усталости
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Sevuska
Да , южные люди более темпераментные , но Магуайр тоже не выход , тем более , что он вообще скоро уйдёт.
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Ronny92
У МЮ как бы итак нынешний капитан холоден, как лёд. Точнее, как холодильник
+14
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Алан Кайтуков
Ответ Ман Сити
Все с этим капитанством никак не успокоятся. Какой проект такой и капитан. Маню не топ клуб, борющийся за все трофеи, а обычный средняк, берущий раз в 10 лет КЛ в котором даже средняки дублем играют. А откуда топ капитан в средняке?
Эту чушь кто несёт, болельщик сити?)))) твоё мнение дружок здесь все вертели на одном месте .. Ибо болельщик денежного мешка, который покупает всё что блестит, и команда которую раньше даже середняком назвать не могли, не могут грамотно делать выводы... Не выиграть вам ЛЧ в скором времени.. Нет у вас менталитета победителей.. Нет яиц, нет духа... Тряпки одним словом .. Играют все за деньги, плевать на эмблему и историю клуба.
+12
-6
+6
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whereissuso
Почему он вообще капитан?
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Football Forever
Бывало и Кин и Видич в важных матчах чудили с эмоциями. Не надо тут
+5
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CyberUnited
Это у Кина был спокойный характер?) Но Скоулз наверное имеет в виду, что Бруно нужно меньше истерить. Не знаю возможно ли это "вылечить", все-таки у многих португальцев это в крови. Все в руках у Тен Хага.
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Someone from Internet
Ответ Direct free kick
Дельфин бруну и его адвокаты - позор футбола
Не злись! Всё-таки он лучший игрок Португалии
+8
-10
-2
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