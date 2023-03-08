Мерфи о Бруну: «МЮ» не выиграет ни ЛЧ, ни АПЛ с таким капитаном. Видели, чтобы Хендерсон падал, держась за лицо, или не бежал за кем-то, обижаясь как семилетний?»
Дэнни Мерфи недоволен поведением капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
«Конечно, он не единственный, кто ныряет, и люди скажут: «А как же Мохамед Салах?» – хотя на самом деле он изменился в лучшую сторону.
Но капитан «Ливерпуля» не Салах, а Джордан Хендерсон. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон падал, держась за лицо, когда его толкают в грудь? Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон вскидывал руки в воздух и не пытался догнать кого-то, потому что он обижен, как семилетний ребенок?
«Юнайтед» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Премьер-лигу с таким капитаном, как Бруну Фернандеш», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»
Да и ныть после каждого провального матча о капитанстве, тоже тупо... Можно найти млн легендарных и крутых капитанов с фейлами при желании, однако от этого они не станут менее крутыми или менее легендарными в истории футбола...
Мартинес не игрок для больших матчей, и больших задач. Я сидел в воскресенье, и видел панику в его глазах после каждого кросса или прострела. А САФ, который сидел не подалеку, после каждого такого кросса дёргался, как будто сам хотел выбить этот мяч.
САФу кстати респект - мужественно досидел до конца. Когда основная масса фанов МЮ минуте на 70й начала массово уходить с трибун
он своё отбарабанил с Милнером 3-4 года назад на топовом уровне.
Это представители олдскула, а остальное - высказывания со стороны.
Это его первый сильный матч , остальные провальные. Не может капитан так провально играть по сезону.
Видел я этого капитана в игре с РМ, от растерянности чел чуть не плакал.
Но Хэндо капитан одной из величайших команд в истории и чемпионата Англии, и Европы. Он выиграл как капитан все в мировом клубном футболе. Они с Бруно в этом разрезе играют пока в разных лигах.
Его нытьё лишь нервирует партнёров.
Думаю, что Мартинес будет капитаном на долгие годы, если останется в проекте ТенХага, а не побежит как Хайнце.