Мерфи о Бруну: «МЮ» не выиграет ни ЛЧ, ни АПЛ с таким капитаном. Видели, чтобы Хендерсон падал, держась за лицо, или не бежал за кем-то, обижаясь как семилетний?»

недоволен поведением капитана « » .

«Конечно, он не единственный, кто ныряет, и люди скажут: «А как же ?» – хотя на самом деле он изменился в лучшую сторону.

Но капитан «Ливерпуля» не Салах, а Джордан Хендерсон. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон падал, держась за лицо, когда его толкают в грудь? Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон вскидывал руки в воздух и не пытался догнать кого-то, потому что он обижен, как семилетний ребенок?

«Юнайтед» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Премьер-лигу с таким капитаном, как Бруну Фернандеш», – сказал бывший игрок « ».

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»