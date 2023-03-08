Мерфи о Бруну: «МЮ» не выиграет ни ЛЧ, ни АПЛ с таким капитаном. Видели, чтобы Хендерсон падал, держась за лицо, или не бежал за кем-то, обижаясь как семилетний?»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Мохамед Салах Бруну Фернандеш Футбол

Дэнни Мерфи недоволен поведением капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Конечно, он не единственный, кто ныряет, и люди скажут: «А как же Мохамед Салах?» – хотя на самом деле он изменился в лучшую сторону.

Но капитан «Ливерпуля» не Салах, а Джордан Хендерсон. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон падал, держась за лицо, когда его толкают в грудь? Вы когда-нибудь видели, чтобы Джордан Хендерсон вскидывал руки в воздух и не пытался догнать кого-то, потому что он обижен, как семилетний ребенок?

«Юнайтед» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Премьер-лигу с таким капитаном, как Бруну Фернандеш», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»

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38 комментариев

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MU RD2
Вот всем кому не лень из разных дыр выскакивают... Капитан это не только поведение на поле, но и вклад в команду, лидерство на поле. Я согласен, что Бруну не лучший вариант для роли кэпа, но на данном этапе, он единственный игрок, который заслуживает быть капитаном. Де Хеа не беру в расчет, так как у него не хватает лидерских качеств. Также и про Рэша. В будущем из нынешних игроков хочется видеть в роли кэпа Казе или Личу. Но они только первый сезон в клубе, и слишком рано давать повязку... И если их вклад в команду будет расти с каждым разом, то лучше бы отдать эту роль одному из них, так как, как мне кажется Бруну тяготит повязка. Ему легче быть игроком-лидером, нежели капитаном-лидером... Об этом не раз высказывался еще с первых дней в роли кэпа...

Да и ныть после каждого провального матча о капитанстве, тоже тупо... Можно найти млн легендарных и крутых капитанов с фейлами при желании, однако от этого они не станут менее крутыми или менее легендарными в истории футбола...
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ta-tosha
И почему это Мартинес должен быть капитаном на долгие годы? Он вообще не должен играть в чемпионской команде - спросите у тренера Аргентины, почему это он вдруг регулярно ставил на все важные игры 158 летнего Отаменди? Наверное ничего не понимает в футболе:)
Мартинес не игрок для больших матчей, и больших задач. Я сидел в воскресенье, и видел панику в его глазах после каждого кросса или прострела. А САФ, который сидел не подалеку, после каждого такого кросса дёргался, как будто сам хотел выбить этот мяч.
САФу кстати респект - мужественно досидел до конца. Когда основная масса фанов МЮ минуте на 70й начала массово уходить с трибун
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Александр Володин
А может кто-то объяснить, почему повязка не у Люка Шоу? Один из лучших в Мире на своей позиции, англичанин, с молоду в МЮ, яйца стальные, пережил дикие травмы, уже давно в лазарете скучают по нему, играет стабильно, в гадком поведении на поле и вне - не замечен. Для меня загадка.
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Tybalt
Ответ Dm Kznts
как игрок Хендерсон слабее. Это его первый сильный матч , остальные провальные. Не может капитан так провально играть по сезону. Видел я этого капитана в игре с РМ, от растерянности чел чуть не плакал.
ну , право)
он своё отбарабанил с Милнером 3-4 года назад на топовом уровне.
Это представители олдскула, а остальное - высказывания со стороны.
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Машина Мощная
Все португалы футболисты слабые в ментальном плане, так что это норма для Фернандеша. Но это лучший португалец в футболе на данный момент
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lyublyu Costornaya
да бруну бы в Спартаке на банке сидели под Игнатовым, какой ему мю
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Elihio
Ответ DolJun
пхах. бруну конечно тот еще стойкий капитан, но приводить в пример человека, которого пассажир балотелли морально уничтожал, так себе аргумент)
Морально уничтожал? Что за наброс? Это когда Хендо дал ему пробить пенальти? Вы знаете, что происходило после, в раздевалке? Хендо просто уступил тогда и не стал спорить, но говорить о моральном уничтожении Балотелли Хендерсона, который потом выиграл все, что возможно, по меньшей мере глупо.
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Ко-ко-джамбо
О боже, обладатель нескольких оскаров Сержио Бускетс ржёт с аргументов этого🤡🤡🤡
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Джанлука Нальюка
Ответ Aleus Marcus
надо же сравнить бревно Хендо с Бруно)) шакалам модно сейчас поносить португальца, но он один из самых нацеленных на положительный исход матча игрок и кэп не плохой, хотя, есть и кандидаты получше
Речь идет не о технике. Бруну позорный игрок. Симулянт и истеричка.
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Dm Kznts
Ответ Манюшный
Зато Мерфи знает как АПЛ выигрывать 🤣🤣🤣
🤣
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Алексей Толстюк
А в 2018 году в матче с Колумбией в 1/8 что было?) Мерфи пустослов получается?))
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Dm Kznts
как игрок Хендерсон слабее.
Это его первый сильный матч , остальные провальные. Не может капитан так провально играть по сезону.
Видел я этого капитана в игре с РМ, от растерянности чел чуть не плакал.
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исянов
все правильно. фернандеш и игрок-то не великий - чуть получше условного широкова, а ведет себя как три роналду и псих жуткий. что он вообще делает в мю хз
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sintenced
Ответ Виталий Ан
Все справедливо. Можете хоть сколько защищать Бруно, но это далеко не эталон капитана топ клуба. И чем больше разговоров, тем меньше уважения к клубу. А уважение нельзя купить.
Но ведь в Ливере долгое время капитанил позор английского футбола - Слиппи Джи.
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kaviknat
Один известный игрок Ливерпуля тоже когда-то предрекал, что МЮ ничего не выиграет...
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ta-tosha
Ответ Aleus Marcus
надо же сравнить бревно Хендо с Бруно)) шакалам модно сейчас поносить португальца, но он один из самых нацеленных на положительный исход матча игрок и кэп не плохой, хотя, есть и кандидаты получше
Сравнивать Бруно с Хэндо неуместно от слова вообще, как и хэйтить самого Бруно - как игрок он в порядке. Они разные, и по позиции, и по менталитету.
Но Хэндо капитан одной из величайших команд в истории и чемпионата Англии, и Европы. Он выиграл как капитан все в мировом клубном футболе. Они с Бруно в этом разрезе играют пока в разных лигах.
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Андрей Хенто
Бруну шикарный игрок, но его поведение абсолютно не соответствует его уровню игры, с этой частью критики Бруну абсолютно согласен.
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Morning Again
Очередной эксперт по делу Бруну в студии )
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Alex_nder
Ответ QWertY
Так капитан МЮ не Бруно, а Магваер. Он чем футбол то смотрит?)
По ходу тем же, чем и ты! Ты точно смотрел этот матч? :)
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#SharkTeam
Ответ Андрей Чучунков
у чувака 37 матчей в АПЛ за Фулхем в одном из сезонов и 0 голов. мб он был отличным партнёром по команде, но его профпригодность, как нападающего, явно под вопросом
А дальше то что
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Виталий Ан
Ответ Aleus Marcus
надо же сравнить бревно Хендо с Бруно)) шакалам модно сейчас поносить португальца, но он один из самых нацеленных на положительный исход матча игрок и кэп не плохой, хотя, есть и кандидаты получше
Что сказать, если ведущий футболист капитан такой и вас это устраивает?! Кроме футбольных показателей всегда есть человеческие!
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Rustam Gilmutdinov
Ответ Андрей Чучунков
у чувака 37 матчей в АПЛ за Фулхем в одном из сезонов и 0 голов. мб он был отличным партнёром по команде, но его профпригодность, как нападающего, явно под вопросом
Дэнни Мёрфи никогда не был форвардом. Это полузащитник, и в свое время был на хорошем счету
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Ola BP
Бруно крутой игрок, но он нытик.
Его нытьё лишь нервирует партнёров.
Думаю, что Мартинес будет капитаном на долгие годы, если останется в проекте ТенХага, а не побежит как Хайнце.
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muse muse
Кто-то сказал, стадо подхватило, вот такие нынче «эксперты» хоть кто-то бы высказался уже пооригинальнее что ли)) из пустого в порожнее переливают эту хрень)
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хавбек+
португальский Чалханоглу, турок даже с пиковым Интером избежал скудетто
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