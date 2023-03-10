Клопп об уходе Фирмино из «Ливерпуля»: «Я был немного удивлен. Меня это не задело, уважаю решение»
Юргена Клоппа удивило решение Роберто Фирмино уйти из «Ливерпуля».
Форвард покинет мерсисайдский клуб в конце сезона. Он выступал за «Ливерпуль» с 2015 года.
«Я был немного удивлен, но меня это не задело. Все могло сложиться по-разному, и я это очень уважаю.
Это совершенно нормально в тех долгих отношениях, которые у нас были», – сказал тренер «Ливерпуля».
В конце сезона Фирмино уйдет из «Ливерпуля» легендой: 100+ голов, семь титулов и ослепительная улыбка
Мо дисциплинирован и очень тщательно следит за здоровьем. Так что рано вы его списываете.
Как впрочем и почему-то списали Диого Жоту.
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