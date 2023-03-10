Клопп об уходе Фирмино из «Ливерпуля»: «Я был немного удивлен. Меня это не задело, уважаю решение»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Фирмино Футбол

Юргена Клоппа удивило решение Роберто Фирмино уйти из «Ливерпуля».

Форвард покинет мерсисайдский клуб в конце сезона. Он выступал за «Ливерпуль» с 2015 года.

«Я был немного удивлен, но меня это не задело. Все могло сложиться по-разному, и я это очень уважаю.

Это совершенно нормально в тех долгих отношениях, которые у нас были», – сказал тренер «Ливерпуля».

В конце сезона Фирмино уйдет из «Ливерпуля» легендой: 100+ голов, семь титулов и ослепительная улыбка

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11 комментариев

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Ман Сити
Не ной физрук
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Jade CAT Odessa
Ответ El Tigro
Время для новой тройки Диас - Нуньес - Гакпо Мо тоже через год уже будет сдавать свой фланг
И ещё, я так понимаю справа вы хотите задействовать Гакпо? Который за последние 50 матчей сыграл там ноль раз?
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Liverpool_YNWA
Ответ liv6
Именно Бобби был стилеобразующим игроком той команды, что творила историю: его игра в глубине, созданные зоны для Мо и Мане позволяли создавать безумное количество моментов. Сожаления от ухода нет - это должно было произойти, вечных нет. Удачи в будущем опорному нападающему !
Лучшему опорному нападающему в футболе ))
+2
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Jade CAT Odessa
Ответ El Tigro
Время для новой тройки Диас - Нуньес - Гакпо Мо тоже через год уже будет сдавать свой фланг
Не будет.
Мо дисциплинирован и очень тщательно следит за здоровьем. Так что рано вы его списываете.
Как впрочем и почему-то списали Диого Жоту.
+2
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liv6
Именно Бобби был стилеобразующим игроком той команды, что творила историю: его игра в глубине, созданные зоны для Мо и Мане позволяли создавать безумное количество моментов. Сожаления от ухода нет - это должно было произойти, вечных нет. Удачи в будущем опорному нападающему !
+7
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+7
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El Tigro
Время для новой тройки Диас - Нуньес - Гакпо
Мо тоже через год уже будет сдавать свой фланг
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Sergey Kuznetsov
Мне кажется под этим постом даже хейтеры Ливерпуля не смогут написать гадости. Вот настолько позитивный Бобби
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artem ofruss
Из текущей эпохи клуба многие войдут в Пантеон, и Бобито один из первых в этом ряду.
+9
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rigobersong
В Барселону бы, вместо никчемного польского бруска, идеально бы вписался:))
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Федя-гол
отличный футболист, наконец-то, перестанет быть Бобби
+1
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Ренат Нургалиев
Мой любимый игрок в современном Ливерпуле. Изящные пасы, голы не глядя, а его празднования... Эх, легенда...
+10
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