В «Ливерпуле» будет 3-5 новичков летом. Кейта и Окслейд-Чемберлен могут уйти бесплатно, Артура не выкупят у «Юве»
Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько игроков.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, покинуть команду на правах свободного агента может Наби Кейта – в клубе считают, что шансы на это высоки. Также из «Ливерпуля» бесплатно уйдет Алекс Окслейд-Чемберлен.
Полузащитник Джеймс Милнер примет решение о будущем в конце сезона. Также «Ливерпуль» не станет выкупать Артура у «Ювентуса» – он вернется в итальянский клуб.
Ожидается, что состав «Ливерпуля» летом пополнят 3-5 игроков.
Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» бесплатно уйдет Роберто Фирмино.
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Хотя это ведь Ливерпуль при FSG. Так что это вполне революция.))