В «Ливерпуле» будет 3-5 новичков летом. Кейта и Окслейд-Чемберлен могут уйти бесплатно, Артура не выкупят у «Юве»

Теги Ливерпуль Ювентус Джеймс Милнер премьер-лига Англия серия А Италия Роберто Фирмино Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Артур Фабрицио Романо Футбол

Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько игроков.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, покинуть команду на правах свободного агента может Наби Кейта – в клубе считают, что шансы на это высоки. Также из «Ливерпуля» бесплатно уйдет Алекс Окслейд-Чемберлен.

Полузащитник Джеймс Милнер примет решение о будущем в конце сезона. Также «Ливерпуль» не станет выкупать Артура у «Ювентуса» – он вернется в итальянский клуб.

Ожидается, что состав «Ливерпуля» летом пополнят 3-5 игроков.

Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» бесплатно уйдет Роберто Фирмино.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
В Лиге Конференций будут играть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Арман Мартиросян
Ну если только, чтобы медштаб этого клуба не расслабился. А так абсолютный пассажир. Удачные матчи за Ливерпуль можно на пальцах засчитать.
может, если будет команда с менее интенсивным футболом, то не будет так яасто травмироваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
username
Фирмино может ещё попылить в Италии той же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PUNHILL
Артур ещё в Ливерпуле?Ого спс что напомнили,а то на фоне идеальных аренд Вегхорста и Забитсера в МЮ этой аренды как будто и вовсе не было
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deimon7.7
Беллингем, Маунт Хендерсон, Тиагу если без травм будет, серб молодой, Эллиот, Фабиньо. По-моему должно неплохо смотреться. Остается только раскошелиться на Джуда, дать 8 номер и вот вам новый Джерард)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Главное уволить физрука Клоппа, фан ливера с 1979 года не могу смотреть на ухмылку этого нытика
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kacnep
Романо лол, «могут уйти». У них контракты заканчиваются и с ними никто не проводил переговоров даже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
да нужна чистка, думаю Гомеса тоже надо убирать, ибо стоунз второй может даже хуже, в атаке укомплектовано , полузащита и защита нуждается в операции.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дживен Стераррд
Ответ Homelender_666
Болельщики Ливерпуля, а что с Артуром? Он вообще играл?
Сыграл пару матчей за молодежку,минут 25 за основу и травмировался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ russanov04@mail.ru
Если приход/покупка 3-5 игроков это революция- как обозвать то что было в этом сезоне с двумя трансферными окнами с Челси. Есть какое то цензурное слово?
Поллюция)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tahir Turk
Не обольщайтесь,ФСГ тратиться не будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Атаку полностью обновили, летом обновят полузащиту, в защите и так имеются Ван Дейк, Матип и Конате. А потом еще говорят, что Генри не вкладывается в клуб)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
russanov04@mail.ru
Ответ LiverpoolUA
Пришло уведомление : Революция в Ливерпуле. Если учесть что уходят те же 3-5 игроков, то это не революция. Это залатывание дыр. Хотя это ведь Ливерпуль при FSG. Так что это вполне революция.))
Если приход/покупка 3-5 игроков это революция- как обозвать то что было в этом сезоне с двумя трансферными окнами с Челси. Есть какое то цензурное слово?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Я и забыл что Артур в Ливерпуле)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Бундос
Ответ Homelender_666
Болельщики Ливерпуля, а что с Артуром? Он вообще играл?
А кто это ?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cheesy409
Важнее не кто уйдет, а кто прийдёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Бухгалтер2021
кейт а топ клубы заберут
Ну если только, чтобы медштаб этого клуба не расслабился. А так абсолютный пассажир. Удачные матчи за Ливерпуль можно на пальцах засчитать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Р.
Думаю, это и так всем болельщикам Ливерпуля понятно. Вопрос только в том кто придёт? Зато, отсюда можно будет и сделать вывод на что рассчитывают и что хотят действительно владельцы Ливерпуля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Кто всегда отлично играл за "Ливерпуль", так это Окслейд-Чемберлен. Но на него не потратили столько, сколько на Нуньеса, который, в основном, только губит созданные командой моменты.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Клоппу нужно сделать как САФ, тотальная перестройка. Салах и Ван Дайк с Трентом аут
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
coolclou
Ответ Homelender_666
Болельщики Ливерпуля, а что с Артуром? Он вообще играл?
Легендарные 13 минут против Наполи на выезде. А так он просто на травме был бОльшую часть времени
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Будет интересно, на какие позиции приедут новички. Любопытное станет межсезонье
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Два ватоката Артур и Тьяго в одной команде это слишком, одного вполне достаточно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LiverpoolUA
Пришло уведомление : Революция в Ливерпуле. Если учесть что уходят те же 3-5 игроков, то это не революция. Это залатывание дыр.
Хотя это ведь Ливерпуль при FSG. Так что это вполне революция.))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
кейт а топ клубы заберут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий