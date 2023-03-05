В «Ливерпуле» будет 3-5 новичков летом. Кейта и Окслейд-Чемберлен могут уйти бесплатно, Артура не выкупят у «Юве»

Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько игроков.

Как сообщает журналист , покинуть команду на правах свободного агента может – в клубе считают, что шансы на это высоки. Также из «Ливерпуля» бесплатно уйдет .

Полузащитник Джеймс Милнер примет решение о будущем в конце сезона. Также « » не станет выкупать Артура у « » – он вернется в итальянский клуб.

Ожидается, что состав «Ливерпуля» летом пополнят 3-5 игроков.

Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» бесплатно уйдет Роберто Фирмино.

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