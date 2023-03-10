Тен Хаг о 4:1 с «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер. Здорово видеть реакцию на неудачи»
Эрик тен Хаг остался доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (4:1).
«Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести со счетом 3:0, но допустили одну ошибку и закончили 1:1.
Мы забили несколько хороших мячей, дали фанатам повод проявить поддержку – и они это сделали, за что мы очень признательны.
Отношение к делу было отличным, мы хорошо работали с мячом, здорово менялись и делали забегания за спины защитникам. Мы создали много моментов.
Всегда здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер, так что отдаю ей должное.
Вегорст был близок к голу много раз. Он создавал моменты для других и заслужил забить свой мяч. Бруну был великолепен, вел команду за собой, диктуя ход игры и отдавая хорошие передачи, а затем сам забил», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире BT Sport.
к чему этот нереальный наброс?
В межсезонье нужно кровь из носу забирать Кейна или Осимхена. Вегорст мне дико симпатичен как игрок и человек, но его уровень - ротация, а не основа.