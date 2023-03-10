Тен Хаг о 4:1 с «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер. Здорово видеть реакцию на неудачи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Бруну Фернандеш Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг остался доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (4:1).

«Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести со счетом 3:0, но допустили одну ошибку и закончили 1:1.

Мы забили несколько хороших мячей, дали фанатам повод проявить поддержку – и они это сделали, за что мы очень признательны.

Отношение к делу было отличным, мы хорошо работали с мячом, здорово менялись и делали забегания за спины защитникам. Мы создали много моментов.

Всегда здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер, так что отдаю ей должное.

Вегорст был близок к голу много раз. Он создавал моменты для других и заслужил забить свой мяч. Бруну был великолепен, вел команду за собой, диктуя ход игры и отдавая хорошие передачи, а затем сам забил», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире BT Sport.

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10 комментариев

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Eugn_eugn
Ответ QWertY
Команда сегодня вполне легко могла выиграть 8-1, но реализация это тихий ужас
XG 2,8, какие 8 голов, МЮ забил больше чем должен был.
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llolishe
Обыграли уставший после матча с Реалом Бетис+без лидера атаки Фекира и это называется проявить характер?
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Under
Ответ John Doe
Пиковый Роналду хет-трик бы отгрузил сегодня. Просто факт, ничего личного. В межсезонье нужно кровь из носу забирать Кейна или Осимхена. Вегорст мне дико симпатичен как игрок и человек, но его уровень - ротация, а не основа.
А пиковый Пеле или Герд Мюллер?
к чему этот нереальный наброс?
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John Doe
Ответ QWertY
Команда сегодня вполне легко могла выиграть 8-1, но реализация это тихий ужас
Пиковый Роналду хет-трик бы отгрузил сегодня. Просто факт, ничего личного.
В межсезонье нужно кровь из носу забирать Кейна или Осимхена. Вегорст мне дико симпатичен как игрок и человек, но его уровень - ротация, а не основа.
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-2
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А.В.Бубнов
Ну какому-то посмешищу с низа таблицы можно и разок проиграть. Главное, сосредоточиться на более важных матчах с более серьезными соперниками, как, например, сегодня с Бетисом. Всё-таки цель МЮ - брать трофеи, а всякие мелкие клубы пусть радуются случайной победе над топом
+1
-4
-3
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QWertY
Ответ Мистер Робот
Не сразу узнал тебя, привык Ван Гала видеть у тебя на аве)
))
0
-1
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Мистер Робот
Ответ QWertY
Команда сегодня вполне легко могла выиграть 8-1, но реализация это тихий ужас
Не сразу узнал тебя, привык Ван Гала видеть у тебя на аве)
0
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therealgreenman
Вот сегодня: «профессионализм был проявлен»
+5
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+5
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QWertY
Команда сегодня вполне легко могла выиграть 8-1, но реализация это тихий ужас
+17
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Мистер Робот
Эрик, у МЮ есть ты и это именно твоя заслуга!
+5
-2
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