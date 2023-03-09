У Мбаппе пока нет контактов насчет ухода из «ПСЖ» летом. Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами
Килиан Мбаппе не работает над уходом из «ПСЖ» и пока не решил, уйдет ли из клуба.
Вчера «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вокруг Мбаппе пока все спокойно – активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера нет. На данный момент никаких решений не принято.
В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды. Он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане хотят сохранить Килиана в составе, чтобы строить команду вокруг него.
В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.
у Месси контракт летом кончается, и он его не спешит продлевать
вцепился в место в ПСЖ))
Шейхам подход надо менять, а то вместо Месси они просто возьмут другую ленивую суперзвезду. Галактикос в современном футболе - это путь к провалу
ПСЖ придется менять многие вещи, намечается некая перестройка, но ситуацию усложняют Месси и Неймар, которые имеют высокие ЗП, а уходить не хотят.
Если серьезно ,то у ПСЖ серьёзные проблемы: команда дико не сбалансирована, никакой толковой трансферной политики, в 1/8 выходят 17 летние ребята ,которые даже не выкладываются на поле , а главная проблема - руководство.
Оставаться ради 8 матчей в ЛЧ, а затем снова думать о новом сезоне