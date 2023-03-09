У Мбаппе пока нет контактов насчет ухода из «ПСЖ» летом. Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

Килиан Мбаппе не работает над уходом из «ПСЖ» и пока не решил, уйдет ли из клуба.

Вчера «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вокруг Мбаппе пока все спокойно – активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера нет. На данный момент никаких решений не принято.

В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды. Он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане хотят сохранить Килиана в составе, чтобы строить команду вокруг него.

В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

«Это наш максимум». «ПСЖ» утопает в печали после вылета

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ marshalericsson1357
Безусловно, приглашать Месси было не лучшей идеей, но я при этом не понял и назначение Гальте. ПСЖ придется менять многие вещи, намечается некая перестройка, но ситуацию усложняют Месси и Неймар, которые имеют высокие ЗП, а уходить не хотят.
- уходить не хотят
у Месси контракт летом кончается, и он его не спешит продлевать
вцепился в место в ПСЖ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuriy Chistyakov
Ответ sonna
Уволить кампуша, избавиться от месси, неймара и прочего мусора и нанять нормального тренера
##### ты гений, если считаешь Месси и Неймара мусором
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ Zlatan Ibra
Ну по Мбаппе вопросов минимум, он реально может убежать с отрывом от защитников из центрального круга до чужих ворот после выноса от своих. А вот Месси и Неймар, которые бродят фиг пойми где - это вопрос.
Ну и где Мбаппе вчера был? Точно также испарился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuriy Chistyakov
Ответ Роман
Миссия невыполнима. С аргентинским балластом ПСЖ просто развалился.
Бразильский и Аргентинский балласты в этом сезоне получше камеруно-алжирского балласта будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Для этого достаточно гоата убрать. Его уровень - чемпионат СА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ sonna
Без месси эта команда была совсем другой
Без Месси в этой же команде все эти годы играл Неймар, который каждый год стабильно отлучался на вечеринки в Бразилии.

Шейхам подход надо менять, а то вместо Месси они просто возьмут другую ленивую суперзвезду. Галактикос в современном футболе - это путь к провалу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Ответ cukken
А Мбаппе не пешеход? А Неймар. Все трио валяет дурака, пока команда защищается.
Ну по Мбаппе вопросов минимум, он реально может убежать с отрывом от защитников из центрального круга до чужих ворот после выноса от своих. А вот Месси и Неймар, которые бродят фиг пойми где - это вопрос.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshalericsson1357
Ответ sonna
Без месси эта команда была совсем другой
Безусловно, приглашать Месси было не лучшей идеей, но я при этом не понял и назначение Гальте.
ПСЖ придется менять многие вещи, намечается некая перестройка, но ситуацию усложняют Месси и Неймар, которые имеют высокие ЗП, а уходить не хотят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Классный руководитель
начался сериал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
Ответ А. Мостовой
пока не избавятся от лучшего в истории пешехода может забыть о ЛЧ.
А Мбаппе не пешеход? А Неймар. Все трио валяет дурака, пока команда защищается.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Несите пожизненный контракт этому господину.
Если серьезно ,то у ПСЖ серьёзные проблемы: команда дико не сбалансирована, никакой толковой трансферной политики, в 1/8 выходят 17 летние ребята ,которые даже не выкладываются на поле , а главная проблема - руководство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Надо кого то одного оставлять. Три примы для одной команды - слишком много.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Галым Нуркеев
Уже 24 года парняге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Парень резко стартанул, стал чемпионом мира, но теперь стагнирует. Из клубных трофеев только внутренние турниры, ЗМ нет и по итогу этого сезона опять не будет. Неймар и то ЛЧ зацепил, а потом уже во Францию на заработки подался. Как бы не остался очередным золотым мальчиком подававшим большие надежды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
А я хочу Марго Робби и что теперь?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Миссия невыполнима. С аргентинским балластом ПСЖ просто развалился.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Фанат Лионеля Месси
Черепаха не уровень молодого Рона,не говоря уже о Месси Вчерашний матч это полностью подтвердил
Месси в 25 забил 91 гол, 3 ЛЧ и 4 ЗМ
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zek Borbiyev
путь черепахи к ЛЧ. вы поняли о чем я?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Мда уж
Оставаться ради 8 матчей в ЛЧ, а затем снова думать о новом сезоне
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ sonna
Без месси эта команда была совсем другой
Какой? У которой ноль кубков в лч и кучу вылетев в 1/8
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовсар Арсен
Все кто тут п*****, что месси мешает псж выиграть лч, поздравляю вы б******
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ СуперНегр228
Там Тухель или Зидан свободны должны брать
Задан скорее подойдёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
пригласите Пепа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sonna
Ответ Parce
А без Месси прям каждый год лч брали
Без месси эта команда была совсем другой
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ sonna
Нужно полностью переделывать команду, с месси лч не видать
А без Месси прям каждый год лч брали
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий