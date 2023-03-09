У Мбаппе пока нет контактов насчет ухода из «ПСЖ» летом. Он хочет выиграть ЛЧ с парижанами

не работает над уходом из «ПСЖ» и пока не решил, уйдет ли из клуба.

Вчера «ПСЖ» вылетел из на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

Как сообщает журналист , вокруг Мбаппе пока все спокойно – активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера нет. На данный момент никаких решений не принято.

В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды. Он действительно хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане хотят сохранить Килиана в составе, чтобы строить команду вокруг него.

В этом сезоне у Мбаппе 30 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

«Это наш максимум». «ПСЖ» утопает в печали после вылета