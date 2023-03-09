Тьерри Анри: «Каков план «ПСЖ», философия? Между клубом и фанатами разрыв, они не могут отождествлять себя с этой командой»

Теги ПСЖ Тьерри Анри лига 1 Франция болельщики Футбол

Тьерри Анри считает, что у «ПСЖ» нет связи с болельщиками.

«Каков план клуба? В чем идентичность? Какова философия? Я много раз говорил, что существует разрыв между клубом и болельщиками. Они практически предпочитают старый «Пари Сен-Жермен». Это может показаться безумием, ведь если бы 20 лет назад мне сказали, что в Париже будет такая команда, я бы подумал, что это шутка, что этого не может быть.

Фанаты в то время сказали бы: «Дайте бумагу, где мне подписать?» Теперь, когда у них есть эта команда, они не всегда рады этому, потому что не могут отождествлять себя с ней», – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции в эфире CBS.

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9 комментариев

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Имя Фамилия
У ПСЖ есть и философия, и стиль, оступились на пару сезонов, но всё обратимо. Летом меси с галтье упакуют в коробку и оставят у мусорки за домом.
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Betting Star
Философия нынешних владельцев ПСЖ - выиграть ЛЧ любым способом, философия игроков - задержаться в команде как можно дольше и заработать как можно больше. Это ужасный, бездушный проект, который отторгает любого тренера, потому что нет в этом коллективе сплоченной команды.
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Алексей Елистратов
Прям зенит описал. Владелец клуба играет с чемпионатом как с игрушкой. Зачем существует клуб и чемпионат? Еврокубки? Ну это смешно, даже Спартак за последние 3 года принес больше, чем зенит очков в копилку. Это клуб просто существует на радость одному из верхов. Больше он не нужен. болельщики лицемерно вспоминают про эпоху Аршавиных-Денисовых-Кержаковых, но что толку? Ерохин выиграл и добился большего, чем Аршавины. Вот и вся суть. Можете подумать теперь за счет чего и почему.
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Ко-ко-джамбо
Очевидно, философия ПСЖ это фармить статку для Мбаппе и Месси.
Неймар сорри, но ты снова в тени.
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Нурбол Жумаскалиев
арабы никогда в футболе не были сильны. с чего бы вдруг они построили бы успешный клуб?
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Aleksey Yashin
Тьерри Анри: "Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись? Любопытно было бы узнать те принципы, по которым вы намереваетесь существовать в обществе?"
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Барсик Юрана
Нужно собрать 11 афрофранцузов в старте 👍🏿
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j30
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Black Phoenix
Типичный план, идеология, философия ПСЖ: нужно больше звёзд в команду, а там один Мбаппе затащит как-нибудь, чё. Будем брать всё, что хайпово и блестит.
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