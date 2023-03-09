Тьерри Анри: «Каков план «ПСЖ», философия? Между клубом и фанатами разрыв, они не могут отождествлять себя с этой командой»

считает, что у «ПСЖ» нет связи с болельщиками.

«Каков план клуба? В чем идентичность? Какова философия? Я много раз говорил, что существует разрыв между клубом и болельщиками. Они практически предпочитают старый « ». Это может показаться безумием, ведь если бы 20 лет назад мне сказали, что в Париже будет такая команда, я бы подумал, что это шутка, что этого не может быть.

Фанаты в то время сказали бы: «Дайте бумагу, где мне подписать?» Теперь, когда у них есть эта команда, они не всегда рады этому, потому что не могут отождествлять себя с ней», – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции в эфире CBS.