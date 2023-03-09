Роберт Левандовски: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла 10 лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски советует «Барселоне» не забывать о том, что футбол изменился.

«В первый месяц я увидел, насколько велик потенциал этой команды, но в футболе нельзя все поменять за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.

Сейчас я вижу, что мы на верном пути, многие наши футболисты еще молоды. Им нужно время на то, чтобы научиться различным вещам и сформировать правильный менталитет.

Я знаю, что ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но также нужно понимать, что футбол изменился. То, как «Барселона» играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать.

Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя наилучшим образом.

Хави был отличным футболистом, играл в полузащите и видел все происходящее из центра. Вот почему он многое способен подметить в нашей игре с мячом и без. Он всегда говорит, что мы должны уметь менять динамику игры, что не нужно ждать перерыва для того, чтобы внести изменения», – сказал форвард «Барселоны» в интервью клубным медиа.

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18 комментариев

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прощай Роналду
Если уж делать навесы, то делать это надо красиво)
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Арман Бижанов
То что Лева пришел в Барсу это однозначно хорошо. Думаю Лева положительно влияет на молодежь своим профессионализмом и подходом к делу.
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Подкат Пенальтьевич
Вполне работает. Моменты создаются исправно. Просто одно польское бревно все порет в ключевых матчах.
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Рэд Уайт
Ответ Тимофей Кушнир
Эх, а ведь когда-то тикитака была революцией в футболе, и против нее работал только откровенный автобус. А теперь в футболе все сложнее и сложнее удивить тактикой.
для тики таки нужны те испонители и тренер и от нынешних бегунков и мокро места не останется.Так как нет щас иньесты,хави,месси и т.д тики так невозможна
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Яхай-Бле
в днк барселоны было играть по четвергам, да и то, сегодня этому не быть..
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Леван Мкртчян
Ответ dr. cage
Левандовски переживает, что Хави откажется уже от фирменных "три навеса в минуту"?))
Забавно это читать от болельщика команды , которая по статистике опережает Барселону по количеству навесов в текущем сезоне Ла- лиги)
Да еще и после крайнего очного матча, где Реал единственное что мог придумать против автобуса Барсы -- это навесы и закидушки в штрафную площадь соперника))
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zer
эта тактика была создана для Хави и Иньесты, без таких игроков такая тактика невозможна

а они, мягко говоря, уникальны
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Madhamish
Ответ Джавез Тилл
Кто-нибудь про Феррана доп.инфу знает, биографию типа или историю какую-нибудь?? Как он в футбол попал, через какие связи...
Нормально Ферран играл в Валенсии. Один из лидеров.
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Madhamish
Ответ Тимофей Кушнир
Эх, а ведь когда-то тикитака была революцией в футболе, и против нее работал только откровенный автобус. А теперь в футболе все сложнее и сложнее удивить тактикой.
Ничего не сложнее, и автобусы не помогали, просто исполнителей того уровня нет уже ни в одной команде.
В современной Барсе разве Педри мог бы поддержать ту игру. А старый Буся - уже не факт.
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skorpion n
Ответ Джавез Тилл
Кто-нибудь про Феррана доп.инфу знает, биографию типа или историю какую-нибудь?? Как он в футбол попал, через какие связи...
через постель
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Джавез Тилл
Кто-нибудь про Феррана доп.инфу знает, биографию типа или историю какую-нибудь?? Как он в футбол попал, через какие связи...
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Джавез Тилл
Тогда исполнители были Хави/Иниеста а сейчас тиктокерские ГавиПедриБугиБагиОнгоБонго...
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dr. cage
Левандовски переживает, что Хави откажется уже от фирменных "три навеса в минуту"?))
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ljolik888
Футбол меняется все время и нужно идти вместе со временем . Надеюсь у Барселоны получится .
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Sevuska
ДНК 🧬 Барселоны .
Давненько уже никто не упоминал об этом 🤔
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Тимофей Кушнир
Эх, а ведь когда-то тикитака была революцией в футболе, и против нее работал только откровенный автобус. А теперь в футболе все сложнее и сложнее удивить тактикой.
+6
-2
+4
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Parce
Не согласен, сегодня она может не сработать, только потому что нет игроков такого же класса и умений
+20
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Budabuda
играть в красивый футбол когда у тебя феран, фати, кесье и роберто действительно невозможно
+22
-2
+20
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