Роберт Левандовски: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла 10 лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться»
Роберт Левандовски советует «Барселоне» не забывать о том, что футбол изменился.
«В первый месяц я увидел, насколько велик потенциал этой команды, но в футболе нельзя все поменять за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.
Сейчас я вижу, что мы на верном пути, многие наши футболисты еще молоды. Им нужно время на то, чтобы научиться различным вещам и сформировать правильный менталитет.
Я знаю, что ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но также нужно понимать, что футбол изменился. То, как «Барселона» играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать.
Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя наилучшим образом.
Хави был отличным футболистом, играл в полузащите и видел все происходящее из центра. Вот почему он многое способен подметить в нашей игре с мячом и без. Он всегда говорит, что мы должны уметь менять динамику игры, что не нужно ждать перерыва для того, чтобы внести изменения», – сказал форвард «Барселоны» в интервью клубным медиа.
Да еще и после крайнего очного матча, где Реал единственное что мог придумать против автобуса Барсы -- это навесы и закидушки в штрафную площадь соперника))
а они, мягко говоря, уникальны
В современной Барсе разве Педри мог бы поддержать ту игру. А старый Буся - уже не факт.
Давненько уже никто не упоминал об этом 🤔