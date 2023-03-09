Роберт Левандовски: «В ДНК «Барселоны» – красивый футбол, но то, как она играла 10 лет назад, сегодня может не работать. Надо подстраиваться»

советует «Барселоне» не забывать о том, что футбол изменился.

«В первый месяц я увидел, насколько велик потенциал этой команды, но в футболе нельзя все поменять за неделю или месяц. Нужно проявлять терпение.

Сейчас я вижу, что мы на верном пути, многие наши футболисты еще молоды. Им нужно время на то, чтобы научиться различным вещам и сформировать правильный менталитет.

Я знаю, что ДНК «Барселоны» требует играть в красивый футбол, но также нужно понимать, что футбол изменился. То, как « » играла 10 лет назад, сегодня может уже не работать.

Нам нужно подстраиваться под нынешний футбол и проявлять себя наилучшим образом.

был отличным футболистом, играл в полузащите и видел все происходящее из центра. Вот почему он многое способен подметить в нашей игре с мячом и без. Он всегда говорит, что мы должны уметь менять динамику игры, что не нужно ждать перерыва для того, чтобы внести изменения», – сказал форвард «Барселоны» в интервью клубным медиа.