«Вперед, «Бавария»!» Левандовски выложил фото просмотра матча с «ПСЖ», мюнхенцы поблагодарили игрока «Барсы»

Роберт Левандовски болел за «Баварию» в матче чемпионов против « ».

В начале ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов форвард опубликовал в инстаграме фотографию из дома, на которой виден телеэкран с трансляцией игры.

«Вперед, « !» – подписал фотографию Левандовски на немецком языке.

Скриншот: инстаграм Роберта Левандовского

Официальный аккаунт «Баварии» после матча поблагодарил поляка за поддержку.

перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В составе мюнхенцев нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2020 году.