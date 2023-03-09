«Вперед, «Бавария»!» Левандовски выложил фото просмотра матча с «ПСЖ», мюнхенцы поблагодарили игрока «Барсы»

Теги Бавария ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА болельщики Роберт Левандовски соцсети Футбол

Роберт Левандовски болел за «Баварию» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

В начале ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов форвард опубликовал в инстаграме фотографию из дома, на которой виден телеэкран с трансляцией игры.

«Вперед, «Бавария!» – подписал фотографию Левандовски на немецком языке.

Скриншот: инстаграм Роберта Левандовского

Официальный аккаунт «Баварии» после матча поблагодарил поляка за поддержку.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В составе мюнхенцев нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2020 году.

12 комментариев

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Marathon50
У багачей в домах даже не понятно где висит телевизор, где стоит стол🤔
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Ansu Fati
Ответ Ruslan3132
бедолага, теперь ЛЧ только по ТВ видит )))
Ну зато ежемесячно нагибает сливочных))
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Ruslan3132
бедолага, теперь ЛЧ только по ТВ видит )))
+3
-2
+1
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Dag Dad
Ответ arspurs9
Зато фанаты Барсы его уже помоями облили за это. Видимо всей Каталонией за ПСЖ болели.
Хави который говорил что для него лучший стадион в Европе это Олд Траффорд, месси который не однократно голосовал в голосовании зм за игроков реала . Их никто не поливал . Хоть думай что пишешь, это не фаны реала который могут забрать человека только за его мнение
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yrok77
Ответ alwes
давно сбили пешехода? ах да, сразу же же после ЧМ.
до ЧМ он пешеходил в 1 сезоне за псж
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Mega• Battman
Ответ alwes
давно сбили пешехода? ах да, сразу же же после ЧМ.
его давно сбили, просто чм дал ему немножко взлететь, но он опять сбит.)))
+6
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Милан. Тонали. 8.
Классный жк телекек и кинозал у него 👍👏
+1
-1
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Viktor Smolyanin
Ответ arspurs9
Зато фанаты Барсы его уже помоями облили за это. Видимо всей Каталонией за ПСЖ болели.
Неудивительно, это же фанаты месье)
+7
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alwes
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
давно сбили пешехода? ах да, сразу же же после ЧМ.
+5
-4
+1
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arspurs9
Зато фанаты Барсы его уже помоями облили за это. Видимо всей Каталонией за ПСЖ болели.
+18
-7
+11
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Совесть Черданцева
Можно выкурить человека из Баварии, но не Баварию из человека
+14
0
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Sevuska
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Zoombie
Завидует!
+1
-2
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