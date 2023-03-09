«Вперед, «Бавария»!» Левандовски выложил фото просмотра матча с «ПСЖ», мюнхенцы поблагодарили игрока «Барсы»
Роберт Левандовски болел за «Баварию» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».
В начале ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов форвард опубликовал в инстаграме фотографию из дома, на которой виден телеэкран с трансляцией игры.
«Вперед, «Бавария!» – подписал фотографию Левандовски на немецком языке.
Скриншот: инстаграм Роберта Левандовского
Официальный аккаунт «Баварии» после матча поблагодарил поляка за поддержку.
Роберт Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В составе мюнхенцев нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2020 году.
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