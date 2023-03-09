«Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Розалии

Теги Барселона Ла Лига игровая форма стиль Класико музыка Футбол

На форме «Барселоны» в матче с «Реалом» будет логотип певицы Розалии.

Каталонский клуб разместит логотип испанской певицы в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором «Барсы».

На футболках игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Класико состоится 19 марта в 26-м туре Ла Лиги.

Возможный облик формы «Барсы» с логотипом Розалии выглядит так:

Изображение: twitter.com/BarcaUniversal

Напомним, в октябре «Барса» сыграла с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Дрейка. 

Сова у «Барсы» в класико в футболках – бренд Дрейка. Это идея Spotify

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Ответ Budabuda
Когда Шакира?
Жалко Пике карьеру закончил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Ansu Fati
Должуну со спортса виднее детали контракта Барселоны со Спотифай))
держи в курсе)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fuad Mamedov
Ответ Abdu Giyasov
Почему не лого Дрейка???
Дрейк уже был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fuad Mamedov
Ответ Budabuda
Когда Шакира?
Никогда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ DolJun
прикольно, что у барсы сейчас даже не спрашивают кого наносить на форму) если спотифай захочет - с реалом барса может сыграть с логотипом вити ак-47)
Должуну со спортса виднее детали контракта Барселоны со Спотифай))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdu Giyasov
Почему не лого Дрейка???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
прикольно, что у барсы сейчас даже не спрашивают кого наносить на форму) если спотифай захочет - с реалом барса может сыграть с логотипом вити ак-47)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
В Найк особо не парятся над формой 🤦‍♂️...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Форма Барсы от Найк это просто ужас, ничего нового 🤦‍♂️...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Что это? 🤦‍♂️
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Главное что бы победа !) и +15 ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Вообще здравая идея с этими лого музыкантов на футболках, не вижу ничего плохого в этом
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
otchim kaloeda
ну деньги зарабатывать то надо,так что не вижу в этом ничего плохого
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ Budabuda
Когда Шакира?
Пике то из за этого чухнул) поэтому штуки не актуальны
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Когда Шакира?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий