«Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Розалии
На форме «Барселоны» в матче с «Реалом» будет логотип певицы Розалии.
Каталонский клуб разместит логотип испанской певицы в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором «Барсы».
На футболках игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Класико состоится 19 марта в 26-м туре Ла Лиги.
Возможный облик формы «Барсы» с логотипом Розалии выглядит так:
Изображение: twitter.com/BarcaUniversal
Напомним, в октябре «Барса» сыграла с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Дрейка.
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