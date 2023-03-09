«Барса» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Розалии

На форме «Барселоны» в матче с « » будет логотип певицы Розалии.

Каталонский клуб разместит логотип испанской певицы в рамках соглашения со Spotify, который является генеральным спонсором «Барсы».

На футболках игроков будет нанесена надпись с обложки альбома Motomami 2022 года. Класико состоится 19 марта в 26-м туре .

Возможный облик формы «Барсы» с логотипом Розалии выглядит так:

Изображение: twitter.com/BarcaUniversal

Напомним, в октябре «Барса» сыграла с «Реалом» в форме с логотипом рэпера Дрейка.

Сова у «Барсы» в класико в футболках – бренд Дрейка. Это идея Spotify