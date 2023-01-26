Лев, Почеттино и Виллаш-Боаш – кандидаты на пост тренера сборной Бельгии

Теги Томас Вермален Йоахим Лев Сборная Бельгии по футболу Франк Веркаутерен Маурисио Почеттино Андре Виллаш-Боаш Футбол

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии

Сегодня и завтра Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) проведет заседания, на которых будут обсуждаться имена потенциальных кандидатов на должность тренера сборной. Некоторые из них известны уже сейчас. 

Так, по информации Het Niewsblad, RBFA рассматривает варианты с назначением Йоахима Лева, Маурисио Почеттино или Андре Виллаш-Боаша. Никто из сейчас не работает.

Техническим директором сборной Бельгии может стать бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, на должность также претендует экс-защитник «Барселоны» Томас Вермален

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20 комментариев

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Mitya26
Очень достойные кандидаты. Даже не знаю, кто предпочтительней.
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glagazza
Ответ Вадим Слуцкий
Бышовца.
Газзаева!
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Alexander Prokofyev
Плохо ищут. Шалимов, Юран, Талалаев - сильнейшие специалисты
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Тюменец
Как это не смешно, но Поч может стать неплохим вариантом. У Бельгии наступают времена перемен и смены поколений, а Поч умеет собирать неплохих игроков в коллектив, который будет претендовать, хотя, все скорее не выиграет. То, что нужно бельгийцам, считай.
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Vitto
Ответ Skywalkker
Уже поздно! На след ЧМ что останется от золотого поколения? Куртуа скорее всего будет ещё топом, Де Брюйне ещё что то отдавать будет, остальные уже списанные! А надежда на то что появятся новые вундеркинды крайне мала.
Золотое только для небольшой сборной (как Бельгия). У Бельгии никогда не был лучший состав над соперниками, хотя они могли выступить лучше на последних Евро и ЧМ. Для выигрыша турнира должны сойтись куча факторов.
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GerbertS
Лев, колдунья и платяной шкаф.
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Skywalkker
Уже поздно! На след ЧМ что останется от золотого поколения? Куртуа скорее всего будет ещё топом, Де Брюйне ещё что то отдавать будет, остальные уже списанные! А надежда на то что появятся новые вундеркинды крайне мала.
+2
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vrazrez
Лёв возможно что-то успеет слепить до схода.
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arajanarm
Ответ Пако
Йоахим Лев - видимо наиболее предпочтителен.
Но виберут Боаша
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Вадим Слуцкий
Бышовца.
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vzi
Сборная Бельгии сейчас, как сборная Германии в 2018-2021. Лучшие годы золотого поколения уже позади. Новые игроки - середняки. И посмотрите, как с Германией работал Лев, когда его золотое поколение сошло.
Боаша им. Середнякам середняковое.
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stason79
Лев только
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Джони Уай
Ответ Екн Лор
Лёва надо брать. У Поча нет менталитета победителя турниров, а Боаш последний раз что-то значимое выигрывал лет 12 назад (с учётом того, что тренировал клубы, а не сборные)
А Бельгия на победу в каком-то турнире претендует?
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Sevuska
Лев . Он был тренер сборной- первое , и второе - выиграл с ней ЧМ. Остальные два работали только с клубами .
+2
0
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Российский пользователь
Кого туда только не поставь, сборная дно с раздутым рейтингом!
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-3
-3
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Ебздрогыч
Юрана берите, человек мертвые Химки сколько раз воскрешал!
+1
-3
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Дмитрий Дубровский
Предлагаю вернуть Мартинеса.
Де Брюйне еще вполне себе топ.
+1
-3
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evil
Похоже, опять Мостовому чемодан разбирать
+36
-1
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Екн Лор
Лёва надо брать. У Поча нет менталитета победителя турниров, а Боаш последний раз что-то значимое выигрывал лет 12 назад (с учётом того, что тренировал клубы, а не сборные)
+9
-4
+5
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Пако
Йоахим Лев - видимо наиболее предпочтителен.
+9
-2
+7
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