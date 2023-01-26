Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной .

Сегодня и завтра Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) проведет заседания, на которых будут обсуждаться имена потенциальных кандидатов на должность тренера сборной. Некоторые из них известны уже сейчас.

Так, по информации Het Niewsblad, RBFA рассматривает варианты с назначением , или . Никто из сейчас не работает.

Техническим директором сборной Бельгии может стать бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, на должность также претендует экс-защитник «Барселоны» .