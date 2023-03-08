Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм», если Конте уйдет. У Маурисио хорошие отношения с Леви

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Антонио Конте.

Как сообщает Daily Mail, существует большая вероятность ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма» в конце сезона. Контракт итальянского специалиста истекает в июне, и руководство клуба не хочет его продлевать.

По информации The Times, «Тоттенхэм» рассматривает Почеттино в числе кандидатов на замену Конте. Аргентинский тренер также не исключает возвращения в клуб – у него сохранились хорошие отношения с председателем правления Дэниэлом Леви.

Почеттино занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов.

4 комментария

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kaka10
Почетина отлично подошёл Атлетико
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хавбек+
как бы не оказался вторым Жардимом
+1
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Lana Rhoades
Ответ Раиль Гайнетдинов
Самый лучший вариант для этого клуба!
И для Маурисио
+4
-1
+3
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Раиль Гайнетдинов
Самый лучший вариант для этого клуба!
+7
-1
+6
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