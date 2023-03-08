Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм», если Конте уйдет. У Маурисио хорошие отношения с Леви

может вернуться в « » в случае ухода .

Как сообщает Daily Mail, существует большая вероятность ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма» в конце сезона. Контракт итальянского специалиста истекает в июне, и руководство клуба не хочет его продлевать.

По информации The Times, «Тоттенхэм» рассматривает Почеттино в числе кандидатов на замену Конте. Аргентинский тренер также не исключает возвращения в клуб – у него сохранились хорошие отношения с председателем правления .

Почеттино занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов.