Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм», если Конте уйдет. У Маурисио хорошие отношения с Леви
Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Антонио Конте.
Как сообщает Daily Mail, существует большая вероятность ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма» в конце сезона. Контракт итальянского специалиста истекает в июне, и руководство клуба не хочет его продлевать.
По информации The Times, «Тоттенхэм» рассматривает Почеттино в числе кандидатов на замену Конте. Аргентинский тренер также не исключает возвращения в клуб – у него сохранились хорошие отношения с председателем правления Дэниэлом Леви.
Почеттино занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов.
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