«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция Спорт-Экспресс Благотворительность Футбол

«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в число получателей помощи в основном вошли спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны. 

Петербуржцы передали предметы первой необходимости, детские вещи, разнообразную спортивную форму и продовольственные товары.

По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 46 104 человек.

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28 комментариев

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dimitrii36
Ответ адекват
Они нам грузы транзитные перестали пропускать, а мы им помощь гуманитарную шлём…
один питерский путешественник из Петербурга в Москву, в период начала своей долголетней карьеры, отправился на Кавказ военнослужащих ножиками награждал
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Алексей Полиенков
Поздновато сподобились.
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адекват
Они нам грузы транзитные перестали пропускать, а мы им помощь гуманитарную шлём…
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feral t.
Ответ Edberg
Сегодня Турция, без предупреждения, запретила перевоз всех санкционных товаров через свою территорию в Россию. Помогать пострадавшим конечно нужно, это по христиански. Но какие же у нас замечательные «дружественные» страны объявились за последний год, мы им помощь, они нам сразу запреты. Гениальное взаимодействие!!
Да они whore одним словом
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Wiley Fox
Шарфы, кружки, филе корюшки и язычки бакланов
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Edberg
Ответ 9черное
Они, по-твоему, помогать должны тем, кто уже год сносит города ракетами в соседней стране?
Нет конечно, я против войны. Просто сам факт неблагодарности налицо
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dimitrii36
Ответ Gibraltar
Красавчики 👏👏👏
бандиты тоже жертвовали на храмы, церкви, больницы
енто исходит от сердца, но колхозники не такие, отпишут во всех передовицах
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Петр Дьяконов
ну как бы лучше Сирии, там тоже люди пострадали, но страна хотя бы с нами дружит, а не ж... показывает когда захочет. хотя людей в Турции тоже жалко.
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Gibraltar
Красавчики 👏👏👏
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Rinat Khudayberdin
спартак направил в турцию своих фанатов, чтобы "травить" украинских футболистов
+3
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korobokchekhova
Оставьте все клубные пристрастия, Зенит молодцы. Это сейчас реально там нужно.
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9черное
Ответ Edberg
Сегодня Турция, без предупреждения, запретила перевоз всех санкционных товаров через свою территорию в Россию. Помогать пострадавшим конечно нужно, это по христиански. Но какие же у нас замечательные «дружественные» страны объявились за последний год, мы им помощь, они нам сразу запреты. Гениальное взаимодействие!!
Они, по-твоему, помогать должны тем, кто уже год сносит города ракетами в соседней стране?
+9
-15
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NoWar
Ответ Edberg
Сегодня Турция, без предупреждения, запретила перевоз всех санкционных товаров через свою территорию в Россию. Помогать пострадавшим конечно нужно, это по христиански. Но какие же у нас замечательные «дружественные» страны объявились за последний год, мы им помощь, они нам сразу запреты. Гениальное взаимодействие!!
Одно другому не мешает
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dimitrii36
люди собрали, а отправили рублевые
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Edberg
Сегодня Турция, без предупреждения, запретила перевоз всех санкционных товаров через свою территорию в Россию. Помогать пострадавшим конечно нужно, это по христиански. Но какие же у нас замечательные «дружественные» страны объявились за последний год, мы им помощь, они нам сразу запреты. Гениальное взаимодействие!!
+21
-10
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4ndzhkv
Напомните, во время наводнений в различных регионах России подобные акции устраивались? Или мечты сбываются у всех кроме народа, на чьем достоянии делаются бабки? Хотя о чем это я, мыллер же недавно хотел отключить все Вечные Огни от снабжения.
+3
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Ussaev M
наконец то что то полезное
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ЖУЛИК
Ну легко отправлять народные деньги👍
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AMORR 987
Ответ Барсик Юрана
А в Сирию? Опять эти лицемерные англосаксцы...
К чему здесь это? Спортак вообще никому не отправил)
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в Турцию пожалуйста, а газ проверить 1500 рублей извольте...)
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nnn4404
а в Бахмут еще не отправляли?
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Павел Мельников
Ну, красавцы. То, что нужно.
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Дмитрий9779
В тяжёлое время надо помогать,то что там случилось это трагедия,молодцы,что не остались равнодушными.
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bostonKG
Респект Питер🤝
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Плотников Семен
Уважение. Отличный жест помощи.
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