«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в число получателей помощи в основном вошли спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны.
Петербуржцы передали предметы первой необходимости, детские вещи, разнообразную спортивную форму и продовольственные товары.
По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 46 104 человек.
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