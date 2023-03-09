«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

« » направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает « », в число получателей помощи в основном вошли спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны.

Петербуржцы передали предметы первой необходимости, детские вещи, разнообразную спортивную форму и продовольственные товары.

По последним данным, число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 46 104 человек.

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