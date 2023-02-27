Фанаты закидали поле мягкими игрушками в матче «Бешикташ» – «Антальяспор». Их и деньги направят пострадавшим от землетрясения

В матче чемпионата Турции поле закидали мягкими игрушками.

На игре 14-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» – «Антальяспор» (0:0) болельщики обеих команд закидали поле мягкими игрушками. Все игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Игрушки продавались на стадионе « » в фургоне Toyzz Shop по 20 лир (1 евро, 80 рублей) за штуку. Все вырученные средства направят пострадавшим.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.По последним данным, погибли 44 374 человека.

Фото: globallookpress.com/Seskimphoto

Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле мягкими игрушками. Их отправят детям, которые пострадали от землетрясений

Кристиана Атсу нашли под завалами – не выжил. Говорят, он должен был улететь из Турции за 5 часов до землетрясения, но передумал

Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перформанс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»

«Мемориал жадности и коррупции». Наш пользователь разбирал завалы в Турции и работал у дома Атсу

Почему в Турции так много землетрясений? И правда, что следующее будет в Стамбуле?