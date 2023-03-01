Модрич пожертвовал футболку Хорватии с ЧМ-2022 посольству Турции в Загребе. Средства с продажи пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения
Лука Модрич подарил свою футболку с ЧМ-2022 посольству Турции в Загребе.
Хавбек «Реала» пожертвовал футболку сборной Хорватии, в которой он играл против Марокко в первом матче турнира в Катаре. Средства от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Фото: twitter.com/yavuzselimkiran
«Спасибо Модричу. Звездный игрок мадридского «Реала» и сборной Хорватии передал футболку, в которой он играл против Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в наше посольство для помощи жертвам землетрясения», – написал в твиттере посол Турции в Загребе Явуз Селим Кыран.
37-летний футболист также записал видеообращение, в котором сообщил, что посылает свои молитвы и поддержку в эти трудные времена: «Оставайтесь сильными, мы с вами и молимся за вас».
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
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Не вижу никаких понтов, если честно..Лука не из тех кому нужны показывать себя)
Я понимаю, это лучше чем ничего, 99% футболистов вообще ничего не сделали , но все же....
Что значит пожертвовал футболку?
Ты деньгами нормально помоги