Модрич пожертвовал футболку Хорватии с ЧМ-2022 посольству Турции в Загребе. Средства с продажи пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Турция Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич ЧМ-2022 игровая форма Благотворительность Футбол

Лука Модрич подарил свою футболку с ЧМ-2022 посольству Турции в Загребе.

Хавбек «Реала» пожертвовал футболку сборной Хорватии, в которой он играл против Марокко в первом матче турнира в Катаре. Средства от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Фото: twitter.com/yavuzselimkiran

«Спасибо Модричу. Звездный игрок мадридского «Реала» и сборной Хорватии передал футболку, в которой он играл против Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в наше посольство для помощи жертвам землетрясения», – написал в твиттере посол Турции в Загребе Явуз Селим Кыран.

37-летний футболист также записал видеообращение, в котором сообщил, что посылает свои молитвы и поддержку в эти трудные времена: «Оставайтесь сильными, мы с вами и молимся за вас».

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

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17 комментариев

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Шапка Сёмина
Ответ Max Zhomkov
блин, серьезно? футболку? ну и за сколько её продадут? 100к? Если есть желание помочь то переведи денег, тем более финансы есть. Такое ощущение , что на показуху
сделал хорошее дело - он сделал его не так надо. Не сделал хорошее дело - плохо
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Румынский Клуж
Я удивлен с людей, если вы узнали, что он пожертвовал футболку, это не значит, что деньгами он тоже впринципе не помог, если бы не посол, мир бы вообще не узнал об этом, так что, в чем претензии?
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xbfy7wncvc
Ответ Бестрофейник 19/20
Я удивлён жадностью людей. Пожертвовал футболку 🤦🏻 Её он даже и не покупал, то есть ничего не пожертвовал. Простой народ жертвует до половины месячного дохода (а то и больше), а те, которым даже $100000 пожертвовать ничего не стоит, не хотят жертвовать и $10. За счёт других только заботливые 😄😩
Простой народ? Серьезно? Вы в утопии живете думая что все до единого жертвуют пол зп? Попробуй сперва заработать эти деньги(100000$), а потом учить кому сколько жертвовать. Сидят в своем мухосранске нравоучителя.
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ZA.RMA
Ответ Max Zhomkov
блин, серьезно? футболку? ну и за сколько её продадут? 100к? Если есть желание помочь то переведи денег, тем более финансы есть. Такое ощущение , что на показуху
Футболка скорее всего будет выставлена на аукцион с подписью «деньги уйдут на пожертвование» и кто-нибудь купить может и за миллион.

Не вижу никаких понтов, если честно..Лука не из тех кому нужны показывать себя)
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xbfy7wncvc
Ответ Max Zhomkov
так то ещё и в Сирии тоже сильно пострадала, но видимо только одна футболка была. Я понимаю, это лучше чем ничего, 99% футболистов вообще ничего не сделали , но все же....
Если спортс не публикует о пожертвованиях других футболистов, не означает, что они ничего не делают. Да и многие любят инкогнито жертвовать. Если что-то не устраивает, можете сами пожертвовать деньги.
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xbfy7wncvc
Ответ Carlos
Иногда лучше не жертвовать, чем так
Боже что за глупость🤦🏻‍♂️
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Бестрофейник 19/20
Ответ Игорь Климов
Респект Модричу за внимание к трагедии!
Только потому что Месси также сделал не можешь обсудить))) вот это служба
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Carlos
Ответ xbfy7wncvc
Он никому ничего не обязан. Нечего ему доказывать кому-либо что-либо. Пожертвовал-хорошо. Не пожертвовал- тоже хорошо. Иди лучше к Эрдогану обращайся почему в сейсмоопасной зоне все через жôпу строили
Иногда лучше не жертвовать, чем так
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Бестрофейник 19/20
Я удивлён жадностью людей. Пожертвовал футболку 🤦🏻 Её он даже и не покупал, то есть ничего не пожертвовал. Простой народ жертвует до половины месячного дохода (а то и больше), а те, которым даже $100000 пожертвовать ничего не стоит, не хотят жертвовать и $10. За счёт других только заботливые 😄😩
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Max Zhomkov
Ответ Carlos
Капец что за понты? Что значит пожертвовал футболку? Ты деньгами нормально помоги
так то ещё и в Сирии тоже сильно пострадала, но видимо только одна футболка была.
Я понимаю, это лучше чем ничего, 99% футболистов вообще ничего не сделали , но все же....
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xbfy7wncvc
Ответ Carlos
Капец что за понты? Что значит пожертвовал футболку? Ты деньгами нормально помоги
Он никому ничего не обязан. Нечего ему доказывать кому-либо что-либо. Пожертвовал-хорошо. Не пожертвовал- тоже хорошо. Иди лучше к Эрдогану обращайся почему в сейсмоопасной зоне все через жôпу строили
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
блин, серьезно? футболку? ну и за сколько её продадут? 100к? Если есть желание помочь то переведи денег, тем более финансы есть. Такое ощущение , что на показуху
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Деньгами помочь - никак? Или понты дороже?
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Carlos
Капец что за понты?
Что значит пожертвовал футболку?
Ты деньгами нормально помоги
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Дмитрий Агалаков
Такие поступки всегда вызывают уважение. Лука - молодец.
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-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Уважение.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Респект Модричу за внимание к трагедии!
+5
-6
-1
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