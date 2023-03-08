Владимир Быстров: «Спартаку» не хватает руководящего состава. Если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь?»
Владимир Быстров считает, что «Спартаку» не хватает руководящего состава.
– Что может помешать «Зениту» стать чемпионом России?
– Только сам «Зенит».
– Каким образом? Будет каждый матч забивать по пять мячей в свои ворота?
– Перестанет играть в футбол.
– С его-то задачами?
– Значит, никак (смеется)! Логика простая: «Зенит» не перестанет играть в футбол?
– Нет.
– Значит, выиграет чемпионат.
– А как же все эти разговоры о том, что «Спартак» попытается навязать борьбу?
– У «Спартака» хорошая команда, на перспективу, много русских игроков. О качестве иностранцев пока рано судить, но «Спартаку» не хватает руководящего состава, который делал бы все возможное ради победы. А если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь? – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
Быстров верит в чемпионство «Спартака»: «Зениту» так легко матчи уже не даются, психуют. Абаскаль реанимировал русских футболистов»
А при том футболе, что пытается ставить Абаскаль, плохое поле - это просто вредительство.
Хочется призвать Лукойл потратить немного денег и нанять хорошего агронома.