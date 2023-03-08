Владимир Быстров: «Спартаку» не хватает руководящего состава. Если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь?»

считает, что «Спартаку» не хватает руководящего состава.

– Что может помешать «Зениту» стать чемпионом России?

– Только сам «Зенит».

– Каким образом? Будет каждый матч забивать по пять мячей в свои ворота?

– Перестанет играть в футбол.

– С его-то задачами?

– Значит, никак (смеется)! Логика простая: «Зенит» не перестанет играть в футбол?

– Нет.

– Значит, выиграет чемпионат.

– А как же все эти разговоры о том, что «Спартак» попытается навязать борьбу?

– У «Спартака» хорошая команда, на перспективу, много русских игроков. О качестве иностранцев пока рано судить, но «Спартаку» не хватает руководящего состава, который делал бы все возможное ради победы. А если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь? – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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