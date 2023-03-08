Владимир Быстров: «Спартаку» не хватает руководящего состава. Если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь?»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров считает, что «Спартаку» не хватает руководящего состава.

– Что может помешать «Зениту» стать чемпионом России?

– Только сам «Зенит».

– Каким образом? Будет каждый матч забивать по пять мячей в свои ворота?

– Перестанет играть в футбол.

– С его-то задачами?

– Значит, никак (смеется)! Логика простая: «Зенит» не перестанет играть в футбол?

– Нет.

– Значит, выиграет чемпионат.

– А как же все эти разговоры о том, что «Спартак» попытается навязать борьбу?

– У «Спартака» хорошая команда, на перспективу, много русских игроков. О качестве иностранцев пока рано судить, но «Спартаку» не хватает руководящего состава, который делал бы все возможное ради победы. А если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь? – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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19 комментариев

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Inga1925
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dimitrii36
экспертов непочатый край
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Valentin Kompaneytsev
Быстров: "Спартаку не хватает руководящего состава". Тонкий намёк на толстые обстоятельства. Не себя ли предлагал Быстров.
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Julia_Lawyer
Ответ chigyr19
Сколько там бюджетных денег ушло на баклан-арену чтоб ее подготовить?
Бюджетных? Нисколько. Расходы по подготовке газона, как и стадиона, несет концессионер. Если Вы собираетесь возразить, сообщу Вам персонально, что Санкт-Петербург является концедентом по соглашению, а не концессионером.
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Ростов-на-Дону
Ответ chigyr19
Сколько там бюджетных денег ушло на баклан-арену чтоб ее подготовить?
1 (ОДИН) рубль.
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Ростов-на-Дону
Володька заработал деньжат.
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Valentin Kompaneytsev
Не понял о каком поле говорит Быстров?
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sergspartak
Ответ bugoga
Да, к сожалению, нет. Я не знаю, что там случилось, но поляна на Открытии - говно. У динамиков лучше, у коней лучше. У паровозов такое же говно, пожалуй. А при том футболе, что пытается ставить Абаскаль, плохое поле - это просто вредительство. Хочется призвать Лукойл потратить немного денег и нанять хорошего агронома.
там 2 матча за 6 дней игралось, причем второй матч в сильный снегопад и пришлось включать подогрев, поэтому поле было сырое, иначе было бы как на локомотиве год назад все белым бело
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sergspartak
Ответ Crowned Salmon
в субботу было ужасное
В субботу снегопад шел, ты помнишь что было на Локомотиве год назад в почти такой же снегопад?))
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Илья Богданов
Ответ Crowned Salmon
в субботу было ужасное
А с Локо было прекрасным. Может, дело в том, что в субботу такой снег лепил, что можно было на бегу снежок слепить?
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Rinat Khudayberdin
все Володьки какие-то странные вещи говорят и делают
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chigyr19
Сколько там бюджетных денег ушло на баклан-арену чтоб ее подготовить?
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bugoga
Ответ sergspartak
Какое поле? с лужниками напутал что-ли? На Открытии одно из лучших полей в любое время года
Да, к сожалению, нет. Я не знаю, что там случилось, но поляна на Открытии - говно. У динамиков лучше, у коней лучше. У паровозов такое же говно, пожалуй.
А при том футболе, что пытается ставить Абаскаль, плохое поле - это просто вредительство.
Хочется призвать Лукойл потратить немного денег и нанять хорошего агронома.
+7
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Crowned Salmon
Ответ sergspartak
Какое поле? с лужниками напутал что-ли? На Открытии одно из лучших полей в любое время года
в субботу было ужасное
+5
-2
+3
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sergspartak
Какое поле? с лужниками напутал что-ли? На Открытии одно из лучших полей в любое время года
+13
-6
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Вася Столяр
Ответ bostonKG
Еще один Мостовой
Мостовой хоть лицензии не имеет. А у Быстрова какое оправдание?
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Nerazzurri-88
Что-то много этого Олега френда стало в последнее время.
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bostonKG
Еще один Мостовой
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Maxximus
Что он несёт? 😂
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