Жозе Моуринью: «Игроков уровня Дибалы в Серии А нет»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Наполи Пауло Дибала Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высоко оценил уровень форварда Пауло Дибалы.

«В Серии А нет футболистов уровня Дибалы. Много хороших игроков, но уровня Дибалы – нет.

В какой-то момент я хотел подписать его в «Тоттенхэм», но клуб не смог его заполучить.

У «Наполи» тоже есть отличные футболисты, которыми я восхищаюсь, но никто из них не достиг уровня Дибалы», – сказал Моуринью перед игрой с неаполитанцами.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов и отдал 4 ассиста за 13 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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alexis2020
У Жозе в каждой команде раскрываются плеймейкеры: Деку, Лэмпард, Снейдер, Озил, Фабрегас, Кейн и Дибала. Да, Кейн плеймейкером был у Жозе - лучший ассистент АПЛ. Исключение пожалуй МЮ, хотя при Моуринью тот же Лингард играл так, что постоянно играл за сборную Англии.
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brom.botom67@icloud.com
Поздно перешел( лет бы на 5 раньше уйти с Юве и мог бы блестеть
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alexis2020
Ответ Mikel Dominator Arteta
Если бы Дибала реализовал свой потенциал на все 100, то стал бы Месси на минималках.
Ну он и есть Месси на минималках
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Тотто
В Роме Паоло играет как Бог. Мне он в главной команде Рима нравится больше, чем, в Юве. имхо
+3
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на войне как на войне
Возможно. Но удалите его из ватсап и ничего ему не пишите, отнесет в прокуратуру.
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nordlex
Неужели Жозе нашел нужный подход?
+2
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Rick Sorkin
Это дорогого стоит, услышать такие слова от Жозе
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2ran
Что насчет Хвичи?
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vel
поддерживает Павлика, как может.. Прям, внушает ему - ты самый обаятельный и привлекательный.. ))
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Пуп Ппп
Моуриньо завтра поймет кто лучший игрок Серии А которого купили то всего за 10 лямов.
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Аурелио
Согласен
+12
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Mikel Dominator Arteta
Если бы Дибала реализовал свой потенциал на все 100, то стал бы Месси на минималках.
+4
-4
0
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igls54
Йозе Марино ##### не скажет
+19
-3
+16
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