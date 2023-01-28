Жозе Моуринью: «Игроков уровня Дибалы в Серии А нет»

Главный тренер «Ромы» высоко оценил уровень форварда .

«В Серии А нет футболистов уровня Дибалы. Много хороших игроков, но уровня Дибалы – нет.

В какой-то момент я хотел подписать его в «Тоттенхэм», но клуб не смог его заполучить.

У « » тоже есть отличные футболисты, которыми я восхищаюсь, но никто из них не достиг уровня Дибалы», – сказал Моуринью перед игрой с неаполитанцами.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов и отдал 4 ассиста за 13 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.