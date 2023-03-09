«Реал» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту. Вингер хочет 6 млн евро в год, «Мадрид» дает не больше 4 млн
Марко Асенсио и «Реал» не могут договориться о зарплате по новому контракту.
Как пишет Marca, стороны хотели бы продолжить сотрудничество, но не могут согласовать зарплату Асенсио по новому соглашению. Марко хотел бы получать 6 млн евро в год после уплаты налогов, а «Реал» не готов платить ему больше 4 млн чистыми. «Мадрид» не намерен повышать предложение, так как оценивает выступления Асенсио в предыдущие годы и то, что он может дать клубу в будущем.
«Реал» хотел бы сохранить вингера, но не любой ценой. Сейчас его считают игроком второй очереди, который потерял статус неоспоримого игрока старта.
Асенсио всегда хотел продлить контракт с «Реалом», но ожидал, что клуб приложит больше усилий, чтобы сохранить его. Марко хочет играть чаще, но понимает, что по контракту ему не могут гарантировать определенное количество минут на поле. Он ожидал, что ему предложат контракт с более высокой зарплатой, который укрепил бы его статус в «Мадриде».
В этом сезоне у 27-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 31 матче за «Реал». Его статистику можно изучить здесь.
Он летом только продлился на 4 года..
Реал на место Асенсио вернёт из Милана Браима, это максимум.
Он даже должен обрадоваться что ему хотят продлить
В Атлетик пускай идет)
Требовать повышение ЗП с его-то игрой - это вообще верх бессовестности.
Но 6 млн евро в год для резервиста, крайне нестабильного, - это много. Реал не потеряет столько от его ухода, чтобы удерживать любой ценой.
Если он так хочет на понижение в бчку нужно отпускать)
Высокое чувство важности и нужности. В итоге подберёт условная Севилья за 3 млн в год