«Реал» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту. Вингер хочет 6 млн евро в год, «Мадрид» дает не больше 4 млн

Теги Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио деньги Футбол

Марко Асенсио и «Реал» не могут договориться о зарплате по новому контракту.

Как пишет Marca, стороны хотели бы продолжить сотрудничество, но не могут согласовать зарплату Асенсио по новому соглашению. Марко хотел бы получать 6 млн евро в год после уплаты налогов, а «Реал» не готов платить ему больше 4 млн чистыми. «Мадрид» не намерен повышать предложение, так как оценивает выступления Асенсио в предыдущие годы и то, что он может дать клубу в будущем.

«Реал» хотел бы сохранить вингера, но не любой ценой. Сейчас его считают игроком второй очереди, который потерял статус неоспоримого игрока старта.

Асенсио всегда хотел продлить контракт с «Реалом», но ожидал, что клуб приложит больше усилий, чтобы сохранить его. Марко хочет играть чаще, но понимает, что по контракту ему не могут гарантировать определенное количество минут на поле. Он ожидал, что ему предложат контракт с более высокой зарплатой, который укрепил бы его статус в «Мадриде». 

В этом сезоне у 27-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 31 матче за «Реал». Его статистику можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Алексей Сметанин
Ему и 4 до хрена!
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Алмаз K
В целом Ася заслужил за прошлые заслуги небольшое повышение но не в таких размерах. До Родриго именно он был неким джокером, который мог пробить в нужный момент. Все таки надеюсь что придут к согласию, а Асенсио не в коем случае не перейдет в стан Барсы, тем самым не перечеркнет все свои заслуги перед болельщиками. Так как это ему точно никогда не простят.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ kaka10
Асеня будет как Дибала Высокое чувство важности и нужности. В итоге подберёт условная Севилья за 3 млн в год
А что, Дибале щас прям хуже стало? Ну и пусть в деньгах не получил сколько хотел) если Марко ждёт подобный виток, то это ещё нормальный вариант, после него можно выбить ещё один контракт будет)
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dr. cage
Ответ The Evil Within
Сливать этого крайне ограниченного игрока, который ещё и ментально слаб, и брать свободного агента Гнабри на тот же правый фланг. Требовать повышение ЗП с его-то игрой - это вообще верх бессовестности.
Когда это Гнабри стал свободным агентом?

Он летом только продлился на 4 года..

Реал на место Асенсио вернёт из Милана Браима, это максимум.
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Extrim
не знаю совпадение или нет но почти все кто ушел из Мадрида в последние годы так нормально нигде и не заиграл
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Golden Valley
Недельная ЗП Роналду
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RealJon
Пусть он не забывает что предложение не лежит на столе долго. Пусть у Рамоса спрашивает.

Он даже должен обрадоваться что ему хотят продлить
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Растиньяк
А жопу он не хочет похудеть, прежде чем требовать такой контракт?
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ShamilK
Это асенсио должен доплачивать Мадриду, что раскрутили такого бездарного футболиста регулярно выделяя ему игровое время. Пусть катится уже, не понимаю, почему Мадрид так тянет с ним. РМ даже с Рамосом не церемонился, а тут какой-то игрок уровня Ахмата
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BZB
Игрок уровня Вильяреала и Реал Сосьедада, с соответствующей этим клубам зарплатой.
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Filipp Gorski
Асенсио вроде баскские корни имеет
В Атлетик пускай идет)
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The Evil Within
Сливать этого крайне ограниченного игрока, который ещё и ментально слаб, и брать свободного агента Гнабри на тот же правый фланг.
Требовать повышение ЗП с его-то игрой - это вообще верх бессовестности.
+1
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Михаил Ханжин
Хорошо что Себальос столько не просит, адекватно себя оценивает. Асенсио максимум 4,5 заплатят, пусть уходит в условный Милан
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Игорь Новиков
Марко бывает полезен, когда не идёт игра, может решить ударом.

Но 6 млн евро в год для резервиста, крайне нестабильного, - это много. Реал не потеряет столько от его ухода, чтобы удерживать любой ценой.
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белошип
Зачем Реалу вообще продлевать этот балласт?
Если он так хочет на понижение в бчку нужно отпускать)
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-2
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Budabuda
какой клуб будет ему платить 6 лямов? Он же мертвый
+4
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kaka10
Асеня будет как Дибала
Высокое чувство важности и нужности. В итоге подберёт условная Севилья за 3 млн в год
+31
0
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Ophiomorph
Скатертью дорога с такими запросами для игрока замены.
+16
0
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