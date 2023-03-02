Тебас о трансферах АПЛ: «Если постоянно тратить, это приведет к инфляции. «Барса» не может позволить себе расходы как у АПЛ, «Реал» может, но не делает этого»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Хавьер Тебас деньги Футбол

Хавьер Тебас считает, что траты клубов АПЛ плохо влияют на остальные европейские команды.

Президента Ла Лиги спросили, как он относится к тому, что «Челси» потратил более 330 млн евро в зимнее трансферное окно.

«Если постоянно тратить деньги, это вызовет [футбольную] инфляцию и повлияет на все команды в Европе. 

«Барселона» не может позволить себе тратить наравне с клубами АПЛ. «Реал» может, но не делает этого, и инфляция не увеличивается», – сказал Тебас.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zhukas58
Ответ Black Phoenix
Так-то и Реал с Барсой недалеко от топов АПЛ по финансовых затратам ушли. Бавария - вот на кого надо реально ориентироваться.
У Реала и Барсы нет своей лиги, откуда за бесплатно можно кучи игроков брать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galymmus
Ответ А. Мостовой
надо погладить Реал по головке
Особенно за трансферы Бэйла, Роналду, Зидан, Фигу ни разу не раздувание трансферного пузыря. За Винисиуса 60 млн евро, за 16-летнего бразила. Теперь любой Бразил просит овердохуя 100 млн евро. Конечно, Реал Молодец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Black Phoenix
Так-то и Реал с Барсой недалеко от топов АПЛ по финансовых затратам ушли. Бавария - вот на кого надо реально ориентироваться.
и это не считая трат барсы на судей)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ну ты сказанул!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Как это Барселона не может? Коутиньо и Дембеле за сколько куплены были? Какие зарплаты были в Барселоне? Про Реал тоже самое можно вспомнить: даже Хамес за 80 - это совсем не мало.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Реал нужен Мбаппе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MADRiD_00
Будь у меня такая возможность, я бы посоветовал Тебасу больше думать о ЛаЛиге, о её развитии. Дать клубам расти. А то с таким темпом уровень ЛаЛиги упадёт однозначно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Этот всё об АПЛ.
Занимайся своей лигой,зае.ал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Барса и так тратила больше, чем любой клуб АПЛ, что привело к нынешней ситуации
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ответ Black Phoenix
Так-то и Реал с Барсой недалеко от топов АПЛ по финансовых затратам ушли. Бавария - вот на кого надо реально ориентироваться.
Эрнандес за 80, Сане за 110, Деньги Лигт за 80млн..ты о чем вообще?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
О каком трансфере может мечтать обанкротившийся клуб из провинции?))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanLFC
Ответ Black Phoenix
Так-то и Реал с Барсой недалеко от топов АПЛ по финансовых затратам ушли. Бавария - вот на кого надо реально ориентироваться.
Ну, в последнее время не очень) Те же Люка Эрнандес и Де Лигт чего стоят только)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ А. Мостовой
надо погладить Реал по головке
по головке погладь того кто тебя зачал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy6354
Ответ А. Мостовой
надо погладить Реал по головке
Кому же ЛаЛигу тащить? Реал стабильно в ЛЧ и единственная команда в плей-офф сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Так-то и Реал с Барсой недалеко от топов АПЛ по финансовых затратам ушли. Бавария - вот на кого надо реально ориентироваться.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Модрич10
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
надо погладить Реал по головке
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий