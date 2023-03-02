Тебас о трансферах АПЛ: «Если постоянно тратить, это приведет к инфляции. «Барса» не может позволить себе расходы как у АПЛ, «Реал» может, но не делает этого»

считает, что траты клубов АПЛ плохо влияют на остальные европейские команды.

Президента Ла Лиги спросили, как он относится к тому, что « » потратил более 330 млн евро в зимнее трансферное окно.

«Если постоянно тратить деньги, это вызовет [футбольную] инфляцию и повлияет на все команды в Европе.

« » не может позволить себе тратить наравне с клубами . « » может, но не делает этого, и инфляция не увеличивается», – сказал Тебас.

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