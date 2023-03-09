Мусиала сделал 8 удачных обводок в матче с «ПСЖ». Это рекорд «Баварии» в плей-офф ЛЧ с момента сбора статистики

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рекорды Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала побил рекорд «Баварии» по обводкам в матче плей-офф Лиги чемпионов.

В ответной игре 1/8 финала турнира против «ПСЖ» (2:0) 20-летний хавбек совершил 8 удачных обводок.

Ни одному игроку мюнхенского клуба не удавалось сделать больше обводок в матче стадии плей-офф Лиги чемпионов (статистика ведется с сезона-2003/04).

«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 21-й раз – это рекорд турнира

Сэйв Де Лигта на линии, ошибка Вератти – и «Бавария» выкинула «ПСЖ» из ЛЧ. Вот как это было

17 комментариев

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ShamilK
Мусиала реальный топ. После вчерашнего матча даже понятно, почему Гнабри с Сане на лавке. В Мадриде увидеть бы такого игрока. Я даже удивился, что некоторые могут не истерить после каждого решения судьи, как это делает Винисиус.
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ShamilK
Ответ dr. cage
Мощное достижение, учитывая, что за Баварию недавно играли такие топари как Роббен, Рибери, Шакири, Коста и Тиаго..
Шакири толком и не играл то. В ПО ЛЧ регулярно сидел на лавке. А вот то, что Роббери с Костой даже не имеют такого показателя уже удивляет
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Ovsyankin
Это удар 🥊
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Konstantin Meerov
фантастический дриблер. мурзику надо равняться на этого паренька
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Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
За это вроде ЗМ полагается, да ?
За вылеты от Японии вряд ли
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-3
-3
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Shuller18
Ответ Zidan GOAT
За это вроде ЗМ полагается, да ?
Хотя бы Голден бой) 8 это примерно годовая норма Гави по обводкам и за матч по фолам )
+4
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Мадрид наказывает!
Но молодого ЗМ дали этому утырку Гиви))
+7
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+6
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Старик Стариканов
Настоящий обладатель голдей бой,а не деревяха гави
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old folk
В конце первого тайма в одно лицо практически отодвинул игру от ворот Баварии.👏🏻
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+4
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Real_v_dushe
Почему ему никто не даёт ЗМ и the Best? Это же самое главное в футболе, разве нет?
+1
-1
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therealgreenman
Ответ А. Мостовой
Месси сделал 0. Оказалось что Бавария это не Эйбар и не Клермонт...
Sports.ru сделаете фильтрацию 18+ или как нибудь подтверждения этого возраста, ей богу заколебали эти дети, сегодня Роналду что то не так сделал, одна половина воет кокой он… Завтра у Месси что то не то… та половина утихает, другая завывает…

Флешмоб - долой детей с сайта

Ну серьезно, надоели, извините…
+8
-5
+3
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dr. cage
Мощное достижение, учитывая, что за Баварию недавно играли такие топари как Роббен, Рибери, Шакири, Коста и Тиаго..
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+5
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Zidan GOAT
За это вроде ЗМ полагается, да ?
+13
-1
+12
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А. Мостовой
Месси сделал 0. Оказалось что Бавария это не Эйбар и не Клермонт...
+15
-4
+11
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North213
Жаль, не реализовал своё, когда в ближний бил, было бы прекрасно.
+1
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Royal Watcher
Блин, уже и в плане обводок Месси не за что зацепиться…..
Надеюсь хоть Мусиала их не в своей опорной сделал, а то Месси вообще ……
+3
-3
0
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Барсик Юрана
«Абводки в центре поля»
0
-3
-3
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