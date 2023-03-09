Мусиала сделал 8 удачных обводок в матче с «ПСЖ». Это рекорд «Баварии» в плей-офф ЛЧ с момента сбора статистики

побил рекорд «Баварии» по обводкам в матче плей-офф Лиги чемпионов.

В ответной игре 1/8 финала турнира против «ПСЖ» (2:0) 20-летний хавбек совершил 8 удачных обводок.

Ни одному игроку мюнхенского клуба не удавалось сделать больше обводок в матче стадии плей-офф Лиги чемпионов (статистика ведется с сезона-2003/04).

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