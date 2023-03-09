«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 21-й раз – это рекорд турнира

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рекорды Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вчера команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира (первый матч – 1:0). Таким образом, мюнхенцы выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще любого другого клуба.

Также «Бавария» сыграла 4 последних матча в Лиге чемпионов на ноль, что является повторением клубного рекорда.

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36 комментариев

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RealJon
Ответ ALMANAC
Была приличная серия вылетов из 1/8 от Лионов и прочих
Если бы не Моур и его характер победителья, Реал и дальше так вылетели бы из 1/8.
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Джавез Тилл
В 22,23,24,25-й раз пройдет если встретится с Меси в 1/8...
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Олжас
Ответ cukken
Конечно, когда вся бундесферма работает на одну команду, чего бы не ставить такие рекорды. С такой историей и политикой у них должно быть намного больше кубков.
Соком чемпионата являются сейчас Нкунку, Бэлингем и Гвардиол. И никто из них не будет играть в Баварии. Так что оставьте эти стереотипы про Баварию
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Олжас
Ответ cukken
Конечно, когда вся бундесферма работает на одну команду, чего бы не ставить такие рекорды. С такой историей и политикой у них должно быть намного больше кубков.
Последние игроки из внутреннего чемпионата Упамекано и Забитцер. Только вот никак не скажешь что они являлись соком Бундеслиги. Упамекано лишь подавал надежды и только сейчас начал демонстрировать некую стабильность. То есть Бавария не забрала готового топ игрока у конкурента. Бавария сама делает из него топового игрока, дав ему время и поверив в него. Упа который приходил из РБ и Упа который сейчас играет за Баварию это 2 разных игрока. Ну а Забитцера вы можете видеть сами в МЮ.
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Олжас
Ответ cukken
Конечно, когда вся бундесферма работает на одну команду, чего бы не ставить такие рекорды. С такой историей и политикой у них должно быть намного больше кубков.
Раньше лет 10 назад Бавария высасывала соки из Бундеслиги. Но уже лет 10 как Бавария этого не делает. Эрнандес из Атлетико, Де Лигт из Юветуса, Сане из Сити, Мане из Ливерпуля. Ветераны Нойер и Мюллер за скобки. Остальных игроков из основы Баварии мог бы купить любой Ньюкасл, не говоря уже о топ клубах. Дэйвиса, Упамекано, Павара, Горетцку, Гнабри, Чупо-Мотинга мог бы купить любой из участников 1/8 финала ЛЧ кроме Брюгге. То же самое касается Киммиха, Мусиалу и Комана. Другое дело что другие топы не смотрят на недорогих ноунеймов, а Бавария смотрит. Почему тот же МЮ или Арсенал не интересовались Мазрауи или Гравенберхом? Потому что остальным топам неинтересны те, кто ещё не блещет и сверкает, а Бавария даёт им шанс.
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Милан. Тонали. 8.
Бавария очень хорошо идёт по Лиге чемпионов, скорее всего они и выиграют эту ЛЧ ☝️ ...
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Милан. Тонали. 8.
Чаще даже Реала?, ничего себе ...
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cukken
Ответ Born is the King
14 ЛЧ
И ни разу требл не смогли взять… дикость
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cukken
Конечно, когда вся бундесферма работает на одну команду, чего бы не ставить такие рекорды. С такой историей и политикой у них должно быть намного больше кубков.
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Бухгалтер2021
Ответ СуперНегр228
в полуфинале ЛЧ
лион в полуфинале..а ты в каком году живешь
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Romeo Yankovich
Ответ Born is the King
Барселона додавила бы всё равно. Асренал был 10м и с полными штанами. Это команда внутреннего пользования
если бы у бабушки был детородный орган, она была бы дедушкой
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Romeo Yankovich
Ответ orelik_1987
Анри нужно было не запарывать свои выходы один на один, удваивать счёт и было бы плевать на то что арбитр что-то там не увидел!
значит Анри уже виноват??))
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Araminho
Интересно стало какой результат у Реала. Залез в Википедию, и так вот. Начиная с сезона 1992-93, когда начался новый формат ЛЧ, у Реала 18 попаданий в 1/4. Если пройдут Ливерпуль, станет 19.

За эти 30 лет Реал 4 раза не участвовал в ЛЧ и 7 раз вылетал в 1/8 (из них 6 были подряд).
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KING_OF_RUSSIA
Ответ DeX
бессмысленная статистика, лучше через раз брать ЛЧ чем постоянно доходить до 1/4
Регулярно доходить до 1/4 это бессмысленная статистика? Штоо? Как минимум, эта метрика подтверждает класс команды..
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orelik_1987
Ответ Romeo Yankovich
арсенал чуть не взял лч, но боковой арбитр не увидел оффсайда у барсы.
Анри нужно было не запарывать свои выходы один на один, удваивать счёт и было бы плевать на то что арбитр что-то там не увидел!
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СуперНегр228
Ответ Бухгалтер2021
а где щас лион?ну хотя бы последние пару лет?
в полуфинале ЛЧ
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oka79410
Ответ СуперНегр228
А какой показатель у Реала?
Кажись, была одна осечка при Зидане с "Аяксом"
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Бухгалтер2021
14 ЛЧ вот рекорд,а попадания в 1/ 2 или 1/4 это так статистика
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Born is the King
Ответ Romeo Yankovich
арсенал чуть не взял лч, но боковой арбитр не увидел оффсайда у барсы.
Барселона додавила бы всё равно. Асренал был 10м и с полными штанами. Это команда внутреннего пользования
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Бухгалтер2021
Ответ ALMANAC
Была приличная серия вылетов из 1/8 от Лионов и прочих
а где щас лион?ну хотя бы последние пару лет?
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Romeo Yankovich
Ответ Born is the King
Главное победы и финалы , а не участие. Участие важно для асреналов и партизанов
арсенал чуть не взял лч, но боковой арбитр не увидел оффсайда у барсы.
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Romeo Yankovich
Ответ СуперНегр228
Да знаю я сам фанат Реала просто хотел знат как они не первые
это турнир считается с начала девяностых. а у нас была серия неудач, когда нас вышвиривали кто не попадя, однажды та же Бавария с самым быстрым голос в лч
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DeX
бессмысленная статистика, лучше через раз брать ЛЧ чем постоянно доходить до 1/4
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Born is the King
Ответ СуперНегр228
Да знаю я сам фанат Реала просто хотел знат как они не первые
Главное победы и финалы , а не участие. Участие важно для асреналов и партизанов
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Illia Gray
Ответ СуперНегр228
А какой показатель у Реала?
Если ливер пройдут, то сравняются
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