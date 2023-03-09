«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 21-й раз – это рекорд турнира

«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вчера команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира (первый матч – 1:0). Таким образом, мюнхенцы выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще любого другого клуба.

Также «Бавария» сыграла 4 последних матча в Лиге чемпионов на ноль, что является повторением клубного рекорда.

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