«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов в 21-й раз – это рекорд турнира
«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Вчера команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира (первый матч – 1:0). Таким образом, мюнхенцы выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще любого другого клуба.
Также «Бавария» сыграла 4 последних матча в Лиге чемпионов на ноль, что является повторением клубного рекорда.
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