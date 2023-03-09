Каррагер о «ПСЖ»: «Рад их вылету. Это не команда, а хаос. Они 5 раз за 7 лет выбыли в 1/8 ЛЧ, потратив больше кого-либо»

рад, что «ПСЖ» вылетел из от «Баварии».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится «ПСЖ». Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо еще. У них есть лучшие игроки мира.

И все это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе. Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но «ПСЖ» – вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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