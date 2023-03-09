Каррагер о «ПСЖ»: «Рад их вылету. Это не команда, а хаос. Они 5 раз за 7 лет выбыли в 1/8 ЛЧ, потратив больше кого-либо»

Теги Бавария ПСЖ Джейми Каррагер бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми Каррагер рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Я рад, что они вылетели. Мне просто не нравится «ПСЖ». Это не команда, а какой-то хаос. За последние семь лет они пять раз вылетели на стадии 1/8 финала, потратив больше, чем кто-либо еще. У них есть лучшие игроки мира.

И все это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой. Это действительно важно в футболе. Нам нравится видеть ярких индивидуальностей в команде, но «ПСЖ» – вообще не команда. Килиану Мбаппе стоит сменить клуб», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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61 комментарий

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Диванный эксперт
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
У Месси есть ЧМ, а Роналду король пустыни 🤡
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Александр Степанов
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
Все ещё больно после декабря?)

Про прошли бы, если бы Игуаин чёт там реализовал отдельно поржал))
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
Фарм плюсиков в студию, с левых аккаунтов)
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Andrew Chepaylo
Ответ Барсик Юрана
Месси: играет против Баварии в ЛЧ, где является лучшим игроком первого тайма Кринж: аль-вахда...
В 2013?
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Arthas M
Ответ MonkeyMeister
Аякс, Лион - Реал, Бавария. Ну да.
Аякс,который вынес Реал тогда
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janitor
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Кто такой этот Каррагер, чтобы давать оценку другим командам. Пусть оценку своему Ливерпулю даёт. Нас не интересует мнение этого "эксперта". В следующем году вернёмся чтобы быть сильнее. ПСЖ обязательно выиграет главный европейский турнир.
Сейчас бы спрашивать кто такой каррагер
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truboprovodchik2019
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
Как будто Реал с Баварией клубы одного уровня с Лионом и Аяксом, зачем болельщики Роналду постоянно принижают его бывшие клубы и одноклубников?) Но ПСЖ сами виноваты, команды по сути нет, нечего было дурака валять на групповом этапе, сейчас бы отвалили кучку мячей Брюгге и были бы в топе комменты какие Месси и Мбаппе гении
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ ДМ-1чемпион
Вообще не понятно, зачем Катарцы решили вложиться в ПСЖ!? Отстойный клуб, отстойный чемпионат! Лучше бы в итальянский или испанский клубы вложились!
Это один самых популярных клубов во Франции и чемпионат входит в топ-5. Про город Париж я уж промолчу. Вы, думаю, и сами понимаете, что такое центр мировой моды и культуры.
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Мокеле-Мбембе
Жаль, что это слова не о Челси...
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magicgashik
Ответ Fan de PSG depuis 2002
В смысле не футбольная команда? Что за дикость вы несёте. Это самый титулованный клуб Франции, в котором играли и стали звездами Раи, Роналдиньо, Анелька, Рабьо, Коман, Мбаппе и др.
клоун, мбаппе стал звездой в монако от куда его продали в мешок парижский
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Ilya Krapivchenko
Ответ le_militaire13
Нет, Мбаппе останется и вокруг него будут строить проект Пешеходов и левых пассажиров на выход, их полкоманды в нашем ПСЖ увы
Пока Мбаппе не уйдет в топ клуб, он так и не выйдет на новый уровень!
Псж это не место для роста, это место для заработка
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Ilya Krapivchenko
Ответ Fan de PSG depuis 2002
В смысле не футбольная команда? Что за дикость вы несёте. Это самый титулованный клуб Франции, в котором играли и стали звездами Раи, Роналдиньо, Анелька, Рабьо, Коман, Мбаппе и др.
Коман звездой стал в Баварии, не нужно чужие заслуги приписывать этому мешку!
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Rustam Abdullayev
Французской лиге мало сопротивление привыкли катать почти . В лиге чемпионов они не могут одоптироватся
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Vitto
Ответ Dan Kennedy
Проблема в том, что они попали на Баварию из-за того, что не смогли выиграть скромную(на фоне ПСЖ и остальных топ клубов) Бенфику.
Бенфика в этом сезоне нескромная. И заняли они второе место только из-за разгрома Бенфикой евреев.
PS Все говорят что Чеферин марионетка катарцев, но жеребьевка и судейство не в их сторону.
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ДМ-1чемпион
Вообще не понятно, зачем Катарцы решили вложиться в ПСЖ!? Отстойный клуб, отстойный чемпионат! Лучше бы в итальянский или испанский клубы вложились!
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Maksim1302
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
Чувак, как можно сравнивать Лион с Баварией? Очнись
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ShamilK
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с Ювентусом: ⚽⚽⚽ с Атлетико (1/8) ⚽⚽ с Аяксом (1/4) ⚽⚽ с Лионом (1/8) - и прошли бы, если бы Игуаин реализовал его навес 🗣️ "Фу, развалил команду, ничего не может без партнёров из Реала" Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 с Реалом (1/8) 💨 с Баварией (1/8) 🗣️ "Партнёры виноваты, опять Мбаппе не выкатил на пустые" 🙁 "Сильные соперники" 😡 "Где пенальти???"
Ты смеешься над тем, что фанаты Месси винят его партнеров, а сам не мог обойтись без обвинений в сторону Игуаина. Стоите друг-друга, конечно. И там, и здесь обвиняют все время Гонсало
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S H A R K
Ответ forward1988
Бенфика еще может попылить в четветьфинале если ей попадет проект(челси) и с миланом можно играть,но сложновато.
В четверть финале Бенфика с огромной вероятностью встретится с Сити, если Пепун не будет экспериментами заниматься, конечно же
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U. M. A. Muhammad
Ответ Барсик Юрана
Месси: играет против Баварии в ЛЧ, где является лучшим игроком первого тайма Кринж: аль-вахда...
Плачь, это не слезы это просто вода.
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M93
Не в защиту ПСЖ, но если быть честным, то из тех кто участвует в Лиге чемпионов, ПСЖ не самый растратный клуб.
За 5 лет, что говорит Каррагер, что с момента прихода шейхов в 2011-м, больше них тратили Челси, Сити тоже ничего не выигравший, МЮ, Юве и Барса.
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danik 258808
Ответ MonkeyMeister
Аякс, Лион - Реал, Бавария. Ну да.
так если они перестали занимать первые места в группе, кто им виноват
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CyberUnited
Щас катарцы приобретут МЮ, и ПСЖ просто станет фарм-клубом
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Konstantine Morgenstern
Ответ MonkeyMeister
Аякс, Лион - Реал, Бавария. Ну да.
пффф, Реал, Бавария... Это вообще кто??😂😂
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спортикетт
Ответ MonkeyMeister
Аякс, Лион - Реал, Бавария. Ну да.
так он тебе мячики для чего нарисовал? угадай что это
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Милан. Тонали. 8.
Разогнать надо полностью этот арабский недопроект ☝️...
Это нужно вас прогнать (заблокировать) за оскорбления других клубов.
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