Зоммер о сэйве де Лигта в матче с «ПСЖ»: «Подгоню грузовик швейцарского шоколада к его дому. Это было невероятно»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Маттейс де Лигт Питание Футбол

Ян Зоммер поблагодарил Маттейса де Лигта за сэйв в матче против «ПСЖ».

На 38-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) Зоммер ошибся, потеряв мяч под прессингом Ашрафа Хакими. Витинья пробил из-за пределов штрафной, и де Лигт в подкате вынес мяч с линии ворот.

«У меня сердце замерло, так что Маттейс фантастически сыграл. Подгоню грузовик швейцарского шоколада к его дому – это было невероятно!

В той ситуации я принял неправильное решение, такое иногда бывает в футболе. Если бы не этот сэйв, игра была бы совсем другой», – сказал вратарь «Баварии»/

Сэйв Де Лигта на линии, ошибка Вератти – и «Бавария» выкинула «ПСЖ» из ЛЧ. Вот как это было

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24 комментария

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forward1988
голландцу пора на диету садитьса,а то выглядит как боец и MMA.
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OldRedWhite
Ответ ALMANAC
Там больше Витинья постарался, катнул на технику)
Его уж и так прокляли …
На силу и выше ворот было бы лучше )))
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Неби Бабаханов
Ответ СуперНегр228
Имхо Де Лигт в Баварии играет лучше чем в Ювентусе
а как насмехались болелы юве когда покупала его Бавария. мол будет как минимум 1 привоз в игре.
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Пинающий Достоинства
Ну как бы гол не вытекал из смысла игры и хорошо что не случился …
Бавария была сильнее на много % и заслуженно прошла …
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Artur Spatz
Зоммер на данный момент лучше Нойера на две головы
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BZB
Лишь бы слова не расходились с делом.
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nabis
Ответ sacha2
Удар на метр выше и никакой сэйв не помог бы,но такому ПСЖ это не помогло бы. На моей памяти, это самый слабый ПСЖ
я вообще не видел , сильный ПСЖ.
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Artur Spatz
Ответ sacha2
Удар на метр выше и никакой сэйв не помог бы,но такому ПСЖ это не помогло бы. На моей памяти, это самый слабый ПСЖ
,,Бы,,
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Фёдор Кузнецов
Это отличный сейв, но его не было бы если бы Витинья нормально пробил, а так у него не получился удар, и Де Лигт успел выбить
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Artuom Batishev
Ответ СуперНегр228
Имхо Де Лигт в Баварии играет лучше чем в Ювентусе
В Юве многие играют хуже, чем могут. Нет хорошей поставленной игры.
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Bartez1986
Нойер бы подогнал грузовик ЛГБТ-повязок
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-2
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Shuller18
Де Лигт в обоих матчах был на высоте, а данное спасение попадет во все хайлайты
+5
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СуперНегр228
Ответ z3yjyzh29x
Класс защиты и полузащиты Баварии в разы лучше Юве оттого и игра ладится
И может быть из за обороны высокой линии в Баварии Матиасу удобнее чем низкая линия Юве
+2
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z3yjyzh29x
Ответ СуперНегр228
Имхо Де Лигт в Баварии играет лучше чем в Ювентусе
Класс защиты и полузащиты Баварии в разы лучше Юве оттого и игра ладится
+21
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Tun
читал много раз на спорце, как он очешуенно играет ногами, а тут такое... иногда выносы Де Хеа лучше
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sacha2
Удар на метр выше и никакой сэйв не помог бы,но такому ПСЖ это не помогло бы. На моей памяти, это самый слабый ПСЖ
+3
-3
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Назар Игорь
Бавария прошла бы дальше в любом случае.
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Roman
Де Лигт растоптал и уничтожил нашего Леньку, будем объективны, друзья
+2
-4
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СуперНегр228
Имхо Де Лигт в Баварии играет лучше чем в Ювентусе
+35
-1
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Футбол, хоккей итд
Лучше открой ему счёт в швейцарском банке, что ему твой шоколад....)
+2
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ALMANAC
Там больше Витинья постарался, катнул на технику)
+3
-2
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evil
Возможно, ключевой момент матча
+20
-1
+19
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Экспертное мнение
Рамос почти повторил трюк, но Баварии повезло что там не Нойер
+1
-2
-1
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Budabuda
А Верратти? Он тоже старался!
+6
-1
+5
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