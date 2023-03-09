Зоммер о сэйве де Лигта в матче с «ПСЖ»: «Подгоню грузовик швейцарского шоколада к его дому. Это было невероятно»

поблагодарил Маттейса де Лигта за сэйв в матче против «ПСЖ».

На 38-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) Зоммер ошибся, потеряв мяч под прессингом Ашрафа Хакими. Витинья пробил из-за пределов штрафной, и де Лигт в подкате вынес мяч с линии ворот.

«У меня сердце замерло, так что фантастически сыграл. Подгоню грузовик швейцарского шоколада к его дому – это было невероятно!

В той ситуации я принял неправильное решение, такое иногда бывает в футболе. Если бы не этот сэйв, игра была бы совсем другой», – сказал вратарь «Баварии»/

Сэйв Де Лигта на линии, ошибка Вератти – и «Бавария» выкинула «ПСЖ» из ЛЧ. Вот как это было