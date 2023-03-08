Де Лигт вынес мяч с линии ворот «Баварии» после ошибки Зоммера под прессингом «ПСЖ»
Маттейс де Лигт спас «Баварию» от гола после ошибки вратаря Яна Зоммера.
На 38-й минуте матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов голкипер, приняв мяч на линии вратарской площади, начал продвигаться с ним вперед и потерял его под прессингом защитника парижан Ашрафа Хакими.
Витинья нанес удар из пределов штрафной, и защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в подкате вынес мяч в аут.
«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция
Но после матча уверен « условный» чердак раз семь превознесет « великого» любимца недалёких.
В ЛЧ он тут так спас
Защитник молодец