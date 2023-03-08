Де Лигт вынес мяч с линии ворот «Баварии» после ошибки Зоммера под прессингом «ПСЖ»

Маттейс де Лигт спас «Баварию» от гола после ошибки вратаря .

На 38-й минуте матча с «ПСЖ» в чемпионов голкипер, приняв мяч на линии вратарской площади, начал продвигаться с ним вперед и потерял его под прессингом защитника парижан .

Витинья нанес удар из пределов штрафной, и защитник «Баварии» Маттейс де в подкате вынес мяч в аут.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция