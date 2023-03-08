Де Лигт вынес мяч с линии ворот «Баварии» после ошибки Зоммера под прессингом «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Ашраф Хакими Маттейс де Лигт Витинья Футбол

Маттейс де Лигт спас «Баварию» от гола после ошибки вратаря Яна Зоммера.

На 38-й минуте матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов голкипер, приняв мяч на линии вратарской площади, начал продвигаться с ним вперед и потерял его под прессингом защитника парижан Ашрафа Хакими.

Витинья нанес удар из пределов штрафной, и защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в подкате вынес мяч в аут.

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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32 комментария

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арт П
Ответ Iuasanotu
Все ушло на ЗП Месси
Лол,при зп Мбаппе 150 или 300.млн,предъявлять претензии лео?
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Биограф Венгера
Ответ Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
Все деньги ушли на зарплату пенальтисту а про то что за него еще должны 10 людей вспахивать забыли
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Iuasanotu
Ответ Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
Все ушло на ЗП Месси
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Юс Крим
Ответ che kaif
Отскокеры
Смотри чемпионат не про с рите🤣🤣🤣
+3
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Mur89
Ответ Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
С языка снял прямо, обратите внимание ещё кто за ПСЖ выходят на замену - Экитик, Заир-Эмери, Бернат; за Баварию Сане, Мане и Гнабри
+3
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арт П
Ответ Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
Философия не правильная,ее просто нет. Идеи у клуба нет. Купили Атаку и защиту,и все. Хотя давно могли купить френки за 120 млн,иметь прекрасного апз.
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Goofts
Ответ Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
Руис, витинья, Данилу это даже не среднячки, полузащита не играет, даже мяч довести до Форвардов не могут, Месси спускался всю игру. Заслуженная победа баварии
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Евгений Смирнов
Бедному комментатору не восхвалить гнома. Нулевой. Как и вся ПСЖ.
Но после матча уверен « условный» чердак раз семь превознесет « великого» любимца недалёких.
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kos.vohrt
Не забиваешь ты - забивают тебе. Как можно было просрать двухсотпроцентный момент, непонятно.
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Fona
Ответ Hans Castorp
Комментарий удален модератором
он скорее Уйльрайха решил заменить, нежели Нойера - не получилось пока
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Temp LC
Ответ deadjoker
Даже Нойер не позволял себе 3х накручивать в своей штрафной
Ученик хотел превзойти наставника
+11
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Лужин
Какой удар отвратительный. ПСЖ вроде бы всех купил и пр. пр., но что это вообще за люди на поле за них играют? Половина состава статусу топ-клуба не соответствует.
+39
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Игорь Новиков
Ответ bostonKG
Зоммер сыграл в Нойера)
В Кариуса скорее.
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Febos_
удар витиньи был очень слабым , ничего сложного не было в том моменте для любого защитника
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Блуждающий странник
Лол. Забить было проще чем не забить, но Витинья смог :D
+12
-1
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llolishe
А ты в РПЛ попробуй как Чернов
В ЛЧ он тут так спас
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Армен Онфрой
Не Чернов конечно, но тоже неплохо
+16
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deadjoker
Даже Нойер не позволял себе 3х накручивать в своей штрафной
+10
0
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che kaif
Отскокеры
+1
-6
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Сергей Штырков
Сначала вынес мяч, потом вынес псж
+3
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Hella black
С ленточки снял
+1
-1
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trick00
Плотный автобус у Баварии
+1
-2
-1
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sintenced
Зоммер решил как в ФИФЕ вратарем забить.
0
-1
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БолельщикСоСтажем
Зоммер, увы.
Защитник молодец
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Этот Райола хочет денег
Голландский МЧС на высоте! Посмотрим, если и второй тайм без косяков проведет, то критиков заметно поубавится!)
0
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